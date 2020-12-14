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Caso Matheus

Grávida de 6 meses, mãe narra como filho de 2 anos foi morto por bala perdida no ES

Matheus Rodrigues de Almeida foi baleado quando dois homens discutiam por causa de um chapéu, de acordo com a PM. O garoto morreu enquanto era transferido para Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2020 às 12:13

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 12:13

Os pais com o pequenos Matheus que foi vítima de bala perdida em São Gabriel da Palha
Os pais com o pequeno Matheus, que foi vítima de bala perdida em Sâo Gabriel da Palha Crédito: Acervo Familiar
A mãe do menino Matheus Rodrigues de Almeida, que morreu após ser atingido por uma bala perdida, está grávida. Lucineide Rodrigues está no sexto mês de gestação. A mulher relatou o momento em que o filho de 2 anos foi baleado, neste domingo (13), em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo.
"Ele estava no quintal brincando com o pai. Então, meu esposo entrou para pegar água pra ele. O Mateus bebeu água e meu marido voltou para guardar a garrafa. Quando ele entrou, saíram dois tiros. Eu gritei para tirar ele, mas a bala já tinha pegado na cabeça do meu menino"
Lucineide Rodrigues - Mãe do Matheus
Matheus Rodriges de Almeida morreu enquanto era transferido para Vitória. Ele foi baleado enquanto brincava no quintal em São Gabriel da Palha. Dois homens discutiam por um chapéu
Matheus Rodriges de Almeida morreu enquanto era transferido para Vitória Crédito: Acervo Familiar
Lucineide ainda contou que ela e o marido, Tiago de Almeida, estão esperando um segundo filho. A mulher está grávida de seis meses. Só peço a Deus que conforte os nossos corações. A minha esperança está no Senhor. Meu filho não morreu, ele está descansando no Senhor. A minha fé e esperança é essa. Isso é o que passa no meu coração agora, afirmou Lucineide.
O velório de Matheus acontece na manhã desta segunda-feira (14), na igreja frequentada pela família, em São Gabriel da Palha.

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BRIGA POR CAUSA DE CHAPÉU

O menino foi atingido por uma bala perdida na cabeça enquanto brincava no quintal de casa no bairro Gustavo Boni, na manhã deste domingo (13). De acordo informações da Polícia Militar, a criança foi baleada no momento em que dois homens discutiam por causa de um chapéu.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha e, até agora, nenhum suspeito foi detido.  O homem que efetuou o disparo já foi identificado. O nome dele não foi informado. 
A morte de Matheus causou muita comoção no município capixaba. Nas redes sociais, vários moradores se manifestam lamentando o caso. Com quase 40 mil habitantes, São Gabriel da Palha é uma cidade com poucos registros de crimes violentos. Até o final de novembro de 2020, o município havia contabilizado 10 homicídios. 
Menino foi morto no bairro Gustavo Boni, em Sâo Gabriel da Palha
Menino foi morto no bairro Gustavo Boni, em Sâo Gabriel da Palha Crédito: Leitor

OUTRO CASO NO NOROESTE DO ES

Neste domingo (13), outro caso envolvendo morte de criança no Noroeste do Espírito Santo chocou a população capixaba. Um bebê de apenas dois meses foi encontrado morto após ser enforcado em casa, no interior de Ecoporanga. Nesta segunda-feira (14), o delegado revelou para a reportagem de A Gazeta que a mãe do bebê confessou o crime. 

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