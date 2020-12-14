Grávida de 6 meses, mãe narra como filho de 2 anos foi morto por bala perdida no ES

Os pais com o pequeno Matheus, que foi vítima de bala perdida em Sâo Gabriel da Palha Crédito: Acervo Familiar

A mãe do menino Matheus Rodrigues de Almeida, que morreu após ser atingido por uma bala perdida , está grávida. Lucineide Rodrigues está no sexto mês de gestação. A mulher relatou o momento em que o filho de 2 anos foi baleado, neste domingo (13), em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo.

"Ele estava no quintal brincando com o pai. Então, meu esposo entrou para pegar água pra ele. O Mateus bebeu água e meu marido voltou para guardar a garrafa. Quando ele entrou, saíram dois tiros. Eu gritei para tirar ele, mas a bala já tinha pegado na cabeça do meu menino" Lucineide Rodrigues - Mãe do Matheus

Matheus Rodriges de Almeida morreu enquanto era transferido para Vitória Crédito: Acervo Familiar

Lucineide ainda contou que ela e o marido, Tiago de Almeida, estão esperando um segundo filho. A mulher está grávida de seis meses. Só peço a Deus que conforte os nossos corações. A minha esperança está no Senhor. Meu filho não morreu, ele está descansando no Senhor. A minha fé e esperança é essa. Isso é o que passa no meu coração agora, afirmou Lucineide.

O velório de Matheus acontece na manhã desta segunda-feira (14), na igreja frequentada pela família, em São Gabriel da Palha.

BRIGA POR CAUSA DE CHAPÉU

O menino foi atingido por uma bala perdida na cabeça enquanto brincava no quintal de casa no bairro Gustavo Boni, na manhã deste domingo (13). De acordo informações da Polícia Militar , a criança foi baleada no momento em que dois homens discutiam por causa de um chapéu.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha e, até agora, nenhum suspeito foi detido. O homem que efetuou o disparo já foi identificado. O nome dele não foi informado.

A morte de Matheus causou muita comoção no município capixaba. Nas redes sociais, vários moradores se manifestam lamentando o caso. Com quase 40 mil habitantes, São Gabriel da Palha é uma cidade com poucos registros de crimes violentos. Até o final de novembro de 2020, o município havia contabilizado 10 homicídios.

Menino foi morto no bairro Gustavo Boni, em Sâo Gabriel da Palha Crédito: Leitor

OUTRO CASO NO NOROESTE DO ES