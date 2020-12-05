Homem que feriu gato com vergalhão em Linhares deixa a prisão

Victor Brandão machado se apresentou na Delegacia Regional de Linhares Crédito: Reprodução

De acordo com o advogado Marcos Soares, que enviou uma nota à imprensa sobre a soltura do cliente, a defesa não vai comentar o teor da decisão, já que o processo corre em segredo de Justiça. Entretanto, a defesa aponta que, em um Estado democrático e por garantia constitucional, a regra é que o processo corra com o acusado em liberdade, disse.

Até se apresentar à polícia, Victor era considerado foragido da Justiça . Após chegar ao local, foi dado cumprimento ao mandado de prisão, que estava em aberto. A informação foi confirmada na ocasião pelo delegado responsável pelo caso, Romel Pio de Abreu Júnior, titular da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo).

VERSÃO DO HOMEM À POLÍCIA

O delegado afirmou que o homem alegou que está passando por problemas psicológicos e, como sua casa fica no térreo, o animal estaria causando transtornos.

Ele argumenta que está passando por problemas psicológicos, em um quadro de depressão. Ele afirmou que já tinha buscado por ajuda por diversas vezes, pois a casa dele tinha que ficar fechada já que esse gato entrava, defecava e urinava nas coisas  além de comer sua comida e estragar móveis, explicou o delegado.

Animal ficou com vários ferimentos Crédito: Leitor | A Gazeta

Para o delegado, o homem alegou que não torturou o animal e usou um vergalhão. Ele afirmou que em um momento de desespero e nervosismo, com a volta do animal, ele fez a armadilha e conseguiu pegar o gato. Ele disse que não torturou o gato e agrediu o animal com apenas um vergalhão. Quando achou que o animal estava morto, parou as agressões, finalizou.

O CASO

Em vídeos que começaram a circular no dia 23 de novembro, o gato aparece agonizando dentro de uma armadilha, após ser espetado com vergalhões no quintal de uma casa do bairro Jardim Laguna.

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Com o auxílio de outras pessoas, o gato foi retirado do local das agressões. O animal ficou com vários ferimentos pelo corpo e na cabeça. Ele foi encaminhado para o atendimento com um médico veterinário e recebeu pontos para fechar as feridas.

HOMEM QUE APARECE NOS VÍDEOS NÃO É O AUTOR DO CRIME

Nas imagens do resgate do gato, o professor Cícero Ezequiel de Pádua aparece ajudando a retirar os vergalhões do corpo do animal. Apesar disso, algumas pessoas confundiram ele com o suposto agressor do gato. Em nota, a Polícia Civil salientou que o homem não é o autor dos maus-tratos.

Após a repercussão do caso, o professor gravou um vídeo para informar que não tinha relação com as agressões. Ele também esteve na Delegacia Regional de Linhares para esclarecer a situação.

Cícero não é o autor das agressões contra o animal Crédito: TV Gazeta

"Nas redes sociais, algumas pessoas estavam afirmando que iriam me matar. Eu sou uma pessoa que ama os animais e estou torcendo para a recuperação do gatinho", disse.

Animal em recuperação depois de ser ferido em Linhares Crédito: Divulgação / Aipa

LEI MAIS DURA

No último dia 29 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei 14.064/2020, que aumenta a punição para quem praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais . A legislação abrange animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, incluindo cães e gatos, que acabam sendo os animais domésticos mais comuns e as principais vítimas desse tipo de crime.