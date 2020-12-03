Após fugir, gato que foi ferido com vergalhão é encontrado em Linhares

O gato que foi resgatado após ser torturado e ferido com um vergalhão em Linhares, no Norte do Espírito Santo, foi encontrado, nesta quarta-feira (2), e voltou para a casa em que estava se recuperando. O animal tinha fugido do local horas antes.
A informação foi divulgada pela organização Apoio Independente aos Protetores de Animais (AIPA), em seu perfil nas redes sociais. A mesma entidade tinha feito uma postagem sobre o desaparecimento do animal.
"Agradecemos a todos que compartilharam o post do desaparecimento, por todas as orações e incentivos de que fazemos o melhor sempre. Realçamos que, todos os cuidados foram e continuam a serem realizados com o gato, bem como toda a atenção em segurança", informou a publicação.
Segundo a postagem, o gato, batizado como Guerreiro, foi localizado pela mesma voluntária que participou do resgate do animal em novembro.
O CASO
Em vídeos que começaram a circular no dia 23 de novembro, o gato aparece agonizando dentro de uma armadilha, após ser espetado com um vergalhão no quintal de uma casa do bairro Jardim Laguna.
Com o auxílio de outras pessoas, o gato foi retirado do local das agressões. Segundo os relatos, o gato teria passado a noite preso na armadilha. O animal ficou com vários ferimentos pelo corpo e na cabeça. Ele foi encaminhado para o atendimento com um médico veterinário e recebeu pontos para fechar as feridas.
O suspeito de ter ferido o gato é Victor Brandão Machado, de 43 anos, que foi preso três dias depois. Ele é servidor da Prefeitura de Linhares. Segundo o município, foi aberto um processo administrativo para avaliar a conduta do servidor.