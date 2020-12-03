Após fugir, gato que foi ferido com vergalhão é encontrado em Linhares

Animal está em recuperação depois de ser ferido em Linhares Crédito: Divulgação / Aipa

A informação foi divulgada pela organização Apoio Independente aos Protetores de Animais (AIPA), em seu perfil nas redes sociais. A mesma entidade tinha feito uma postagem sobre o desaparecimento do animal.

"Agradecemos a todos que compartilharam o post do desaparecimento, por todas as orações e incentivos de que fazemos o melhor sempre. Realçamos que, todos os cuidados foram e continuam a serem realizados com o gato, bem como toda a atenção em segurança", informou a publicação.

Segundo a postagem, o gato, batizado como Guerreiro, foi localizado pela mesma voluntária que participou do resgate do animal em novembro.

O CASO

Com o auxílio de outras pessoas, o gato foi retirado do local das agressões. Segundo os relatos, o gato teria passado a noite preso na armadilha. O animal ficou com vários ferimentos pelo corpo e na cabeça. Ele foi encaminhado para o atendimento com um médico veterinário e recebeu pontos para fechar as feridas.