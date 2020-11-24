Caso de gato espetado com vergalhões mobiliza moradores de Linhares

Na noite desta segunda-feira (23), imagens de uma crueldade contra um animal começaram a circular em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Nos vídeos, um gato aparece agonizando dentro de uma armadilha depois de ser espetado com vergalhões no quintal de uma casa do bairro Jardim Laguna. A Polícia Civil já identificou o autor das agressões, que ainda não foi detido.
Uma mulher que ajudou no resgate relatou que o gato foi encontrado agonizando e tinha alguns vergalhões espetados ao corpo. Um deles estava na cabeça do gato. "Ele agonizava e chorava muito, o corpo dele estava todo furado, ou seja, ele foi torturado", afirmou a testemunha, que não quis ser identificada.
Com a auxílio de outras pessoas, o gato foi retirado do local das agressões. O animal ficou com vários ferimentos pelo corpo e na cabeça. Ele foi encaminhado para o atendimento com um médico veterinário e recebeu pontos para fechar as feridas. Depois de recuperado, o gato será colocado para adoção.
HOMEM QUE APARECE NOS VÍDEOS NÃO É O AUTOR DO CRIME
Nas imagens que circulam nas redes sociais, o professor Cícero Ezequiel de Pádua aparece ajudando a retirar os vergalhões do corpo do animal. Apesar disso, algumas pessoas confundiram ele com o suposto agressor do gato. Em nota, a Polícia Civil salientou que o homem não é o autor dos maus-tratos.
Após a repercussão do fato, o professor gravou um vídeo para informar que não tinha relação com as agressões. Na manhã desta terça-feira (24), e ele esteve na Delegacia Regional de Linhares para esclarecer a situação.
"Nas redes sociais, algumas pessoas estavam afirmando que iriam me matar. Eu sou uma pessoas que ama os animais e estou torcendo para a recuperação do gatinho", disse para a reportagem da TV Gazeta.
POLÍCIA CIVIL JÁ IDENTIFICOU O AUTOR
A Polícia Civil informou ainda que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Linhares. As diligências estão em andamento, mas a investigação está avançada e o autor já foi identificado. A polícia não deu mais detalhes sobre o agressor.
LEI MAIS DURA
No último dia 29 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que aumenta a punição para quem praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais. A legislação abrange animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, incluindo, aí, cães e gatos, que acabam sendo os animais domésticos mais comuns e as principais vítimas desse tipo de crime.
A nova lei cria um termo específico para esses animais. Agora, como define o texto, a prática de abuso e maus tratos a animais será punida com pena de reclusão de dois a cinco anos, além de multa e a proibição de guarda.
Atualmente, o crime de maus-tratos a animais consta no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais 9.605/98 e a pena previa de três meses a um ano de reclusão, além de multa. A lei sancionada também prevê punição a estabelecimentos comerciais e rurais que facilitarem o crime contra animais.