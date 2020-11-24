Caso de gato espetado com vergalhões mobiliza moradores de Linhares

Gato foi torturado em Linhares Crédito: Reprodução

Na noite desta segunda-feira (23), imagens de uma crueldade contra um animal começaram a circular em Linhares , no Norte do Espírito Santo. Nos vídeos, um gato aparece agonizando dentro de uma armadilha depois de ser espetado com vergalhões no quintal de uma casa do bairro Jardim Laguna. A Polícia Civil já identificou o autor das agressões, que ainda não foi detido.

Uma mulher que ajudou no resgate relatou que o gato foi encontrado agonizando e tinha alguns vergalhões espetados ao corpo. Um deles estava na cabeça do gato. "Ele agonizava e chorava muito, o corpo dele estava todo furado, ou seja, ele foi torturado", afirmou a testemunha, que não quis ser identificada.

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Com a auxílio de outras pessoas, o gato foi retirado do local das agressões. O animal ficou com vários ferimentos pelo corpo e na cabeça. Ele foi encaminhado para o atendimento com um médico veterinário e recebeu pontos para fechar as feridas. Depois de recuperado, o gato será colocado para adoção.

Animal ficou vários ferimentos Crédito: Leitor | A Gazeta

HOMEM QUE APARECE NOS VÍDEOS NÃO É O AUTOR DO CRIME

Nas imagens que circulam nas redes sociais, o professor Cícero Ezequiel de Pádua aparece ajudando a retirar os vergalhões do corpo do animal. Apesar disso, algumas pessoas confundiram ele com o suposto agressor do gato. Em nota, a Polícia Civil salientou que o homem não é o autor dos maus-tratos.

Após a repercussão do fato, o professor gravou um vídeo para informar que não tinha relação com as agressões. Na manhã desta terça-feira (24), e ele esteve na Delegacia Regional de Linhares para esclarecer a situação.

Cícero não é o autor das agressões contra o animal Crédito: TV Gazeta

"Nas redes sociais, algumas pessoas estavam afirmando que iriam me matar. Eu sou uma pessoas que ama os animais e estou torcendo para a recuperação do gatinho", disse para a reportagem da TV Gazeta.

POLÍCIA CIVIL JÁ IDENTIFICOU O AUTOR

Polícia Civil informou ainda que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Linhares. As diligências estão em andamento, mas a investigação está avançada e o autor já foi identificado. A polícia não deu mais detalhes sobre o agressor.

LEI MAIS DURA

No último dia 29 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que aumenta a punição para quem praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais . A legislação abrange animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, incluindo, aí, cães e gatos, que acabam sendo os animais domésticos mais comuns e as principais vítimas desse tipo de crime.

A nova lei cria um termo específico para esses animais. Agora, como define o texto, a prática de abuso e maus tratos a animais será punida com pena de reclusão de dois a cinco anos, além de multa e a proibição de guarda.