Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Agressor identificado

Caso de gato espetado com vergalhões mobiliza moradores de Linhares

Em vídeos que circulam nas redes sociais, o animal aparece sendo resgatado após ser espetado com vergalhões. A Polícia Civil já identificou o autor dos maus-tratos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2020 às 14:09

Publicado em 24 de Novembro de 2020 às 14:09

Gato foi torturado em Linhares
Gato foi torturado em Linhares Crédito: Reprodução
Na noite desta segunda-feira (23), imagens de uma crueldade contra um animal começaram a circular em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Nos vídeos, um gato aparece agonizando dentro de uma armadilha depois de ser espetado com vergalhões no quintal de uma casa do bairro Jardim Laguna. A Polícia Civil já identificou o autor das agressões, que ainda não foi detido. 
Uma mulher que ajudou no resgate relatou que o gato foi encontrado agonizando e tinha alguns vergalhões espetados ao corpo. Um deles estava na cabeça do gato. "Ele agonizava e chorava muito, o corpo dele estava todo furado, ou seja, ele foi torturado", afirmou a testemunha, que não quis ser identificada. 
Com a auxílio de outras pessoas, o gato foi retirado do local das agressões.  O animal ficou com vários ferimentos pelo corpo e na cabeça.  Ele foi encaminhado para o atendimento com um médico veterinário e recebeu pontos para fechar as feridas. Depois de recuperado, o gato será colocado para adoção.
Animal ficou vários ferimentos
Animal ficou vários ferimentos Crédito: Leitor | A Gazeta

HOMEM QUE APARECE NOS VÍDEOS NÃO É O AUTOR DO CRIME

Nas imagens que circulam nas redes sociais, o professor Cícero Ezequiel de Pádua aparece ajudando a retirar os vergalhões do corpo do animal. Apesar disso, algumas pessoas confundiram ele com o suposto agressor do gato. Em nota, a Polícia Civil salientou que o homem não é o autor dos maus-tratos. 
Após a repercussão do fato, o professor gravou um vídeo para informar que não tinha relação com as agressões. Na manhã desta terça-feira (24), e ele esteve na Delegacia Regional de Linhares para esclarecer a situação.
Cícero não é o autor das agressões contra o animal
Cícero não é o autor das agressões contra o animal Crédito: TV Gazeta
"Nas redes sociais, algumas pessoas estavam afirmando que iriam me matar. Eu sou uma pessoas que ama os animais e estou torcendo para a recuperação do gatinho", disse para a reportagem da TV Gazeta. 

POLÍCIA CIVIL JÁ IDENTIFICOU O AUTOR

Polícia Civil informou ainda que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Linhares. As diligências estão em andamento, mas a investigação está avançada e o autor já foi identificado. A polícia não deu mais detalhes sobre o agressor. 

LEI MAIS DURA 

No último dia 29 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que aumenta a punição para quem praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais. A legislação abrange animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, incluindo, aí, cães e gatos, que acabam sendo os animais domésticos mais comuns e as principais vítimas desse tipo de crime.
A nova lei cria um termo específico para esses animais. Agora, como define o texto, a prática de abuso e maus tratos a animais será punida com pena de reclusão de dois a cinco anos, além de multa e a proibição de guarda.
Atualmente, o crime de maus-tratos a animais consta no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais 9.605/98 e a pena previa de três meses a um ano de reclusão, além de multa. A lei sancionada também prevê punição a estabelecimentos comerciais e rurais que facilitarem o crime contra animais.

RELEMBRE OUTROS CASOS DE MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS NO ES

Homem é preso por maus-tratos a cão da raça pitbull em Fundão

Vídeo: cachorro é amarrado em carro, arrastado e morto em Jaguaré

Homem é preso em flagrante após ferir cachorro com faca em São Mateus

Professor suspeito de matar cachorro em São Mateus em 2019 segue impune

Homem é preso por atirar em cachorro com espingarda em Santa Maria de Jetibá

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Dia Mundial da Voz: 6 cuidados essenciais para manter a saúde vocal
Mulher usando protetor solar em bastão
Protetor solar em bastão: veja os pontos de atenção ao usar
Imagem de destaque
Cesky terrier: conheça as características dessa raça de cachorro 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados