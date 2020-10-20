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Por meio de denúncia

Homem é preso por maus-tratos a cão da raça pitbull em Fundão

A cadela, que deu cria há cerca de dois meses, foi retirada da residência com apoio de uma veterinária voluntária e da Polícia Civil
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2020 às 12:35

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 12:35

Pitbull com cerca de dois anos estava sem comida
Cão da raça pitbull, com cerca de dois anos, estava amarrada e sem comida Crédito: Divulgação/Assembleia Legislativa
Um homem foi preso por causa de maus-tratos cometidos contra um cão da raça pitbull nesta segunda-feira (19).  A cadela, com cerca de dois anos, estava amarrada e sem comida em uma residência em Praia Grande, Fundão. Ela foi resgatada pela CPI dos Maus-Tratos contra os Animais, da Assembleia Legislativa, em ação realizada na localidade conhecida como Beco do Cigano.
A cadela, que deu cria há cerca de dois meses, foi retirada da residência com apoio de uma veterinária voluntária e da Polícia Civil de Fundão. O tutor, que não teve o nome divulgado, foi autuado e preso em flagrante por crimes de maus-tratos pelo delegado Geraldo Rodrigues da Silva, responsável pelo plantão da delegacia de Aracruz.
A CPI recebeu denúncia, muito bem fundamentada, com fotos, relatando a situação de maus-tratos desse animal. O denunciante aguardou a diligência da CPI, sem dar divulgação nas redes sociais, para evitar que o tutor retirasse o animal da residência, explicou a presidente da CPI, deputada Janete de Sá (PMN).
Ela continuou. Na tarde desta segunda-feira, fomos ao local e resgatamos a cadela que estava em situação de sofrimento. O animal corria risco de enforcamento, estava caquético, preso em um local insalubre, sem água, sem comida, com escoriações e pulgas pelo corpo. Diante da gravidade do caso, retiramos o animal e o levamos para uma clínica veterinária.
Essa é a segunda prisão realizada no estado em menos de uma semana, depois que passou a vigorar a nova lei que prevê aumento da pena e prisão para quem maltrata cães e gatos. Nos casos de flagrante, o agressor é preso e levado à audiência de custódia.
A CPI dos Maus-Tratos contra os Animais recebe em média 150 denúncias por mês. As denúncias devem ser encaminhadas para o e-mail: [email protected].
Com informações da Assembleia Legislativa do Espírito Santo

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