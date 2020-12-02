Gato que foi ferido com vergalhão foge de abrigo onde recebia tratamento

Gato Guerreiro, em recuperação, depois de ter sido ferido com um vergalhão na cabeça Crédito: Reprodução/ Instagram

Atualização Após fugir, o gato que foi resgatado após ser torturado e ferido com um vergalhão em Linhares, no Norte do Espírito Santo, foi encontrado, nesta quarta-feira (2), e voltou para a casa em que estava se recuperando . O animal tinha fugido do local horas antes. A informação foi divulgada pela organização Apoio Independente aos Protetores de Animais (AIPA), em seu perfil nas redes sociais.

O gato que foi resgatado por protetores de animais após ser torturado e ferido com um vergalhão em Linhares, no Norte do Espírito Santo , fugiu, na madrugada desta quarta-feira (2), do local onde estava sendo cuidado, no bairro Jardim Laguna.

O comunicado foi feito pela organização Apoio Independente aos Protetores de Animais, por meio das redes sociais.

Segundo a publicação, o gato, batizado como Guerreiro, estava em uma casinha considerada segura, dentro de um ambiente fechado, e recebia cuidados de uma voluntária experiente em gatos.

Como tratamento, o animal estava tomando medicações e fazendo ozonioterapia.

"Ele já estava muito bem, comendo bem e muito esperto", declarou a organização. Entretanto, o animal era "ainda muito arredio e desconfiado com humanos", o que pode ter levado à fuga.

Caso o animal seja encontrado, o telefone de contato da instituição é (27) 99738-4992 ou (27) 99942-1694.

O CASO

Gato foi torturado em Linhares Crédito: Reprodução

Segundo os relatos, o gato teria passado a noite preso na armadilha. O suspeito de ter ferido o gato é Victor Brandão Machado, de 43 anos, que foi preso três dias depois.

Ele é servidor da Prefeitura de Linhares. Segundo o município, foi aberto um processo administrativo para avaliar a conduta do servidor.

O caso está sendo acompanhado pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus-Tratos Contra os Animais da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales).