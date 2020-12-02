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Linhares

Gato que foi ferido com vergalhão foge de abrigo onde recebia tratamento

O animal foi resgatado depois de ter sofrido maus-tratos e estava sendo cuidado por uma protetora de animais. Ele fugiu da casinha durante a madrugada desta quarta (2)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2020 às 18:33

Publicado em 02 de Dezembro de 2020 às 18:33

Gato Guerreiro, em recuperação, depois de ter sido ferido com um vergalhão na cabeça
Gato Guerreiro, em recuperação, depois de ter sido ferido com um vergalhão na cabeça Crédito: Reprodução/ Instagram

Atualização

03/12/2020 - 10:46
Após fugir, o gato que foi resgatado após ser torturado e ferido com um vergalhão em Linhares, no Norte do Espírito Santo, foi encontrado, nesta quarta-feira (2), e voltou para a casa em que estava se recuperando. O animal tinha fugido do local horas antes. A informação foi divulgada pela organização Apoio Independente aos Protetores de Animais (AIPA), em seu perfil nas redes sociais.
O gato que foi resgatado por protetores de animais após ser torturado e ferido com um vergalhão em Linhares, no Norte do Espírito Santo, fugiu, na madrugada desta quarta-feira (2), do local onde estava sendo cuidado, no bairro Jardim Laguna.
O comunicado foi feito pela organização Apoio Independente aos Protetores de Animais, por meio das redes sociais.
Segundo a publicação, o gato, batizado como Guerreiro, estava em uma casinha considerada segura, dentro de um ambiente fechado, e recebia cuidados de uma voluntária experiente em gatos.
Como tratamento, o animal estava tomando medicações e fazendo ozonioterapia.
"Ele já estava muito bem, comendo bem e muito esperto", declarou a organização. Entretanto, o animal era "ainda muito arredio e desconfiado com humanos", o que pode ter levado à fuga.
Caso o animal seja encontrado, o telefone de contato da instituição é (27) 99738-4992 ou (27) 99942-1694.

O CASO 

Guerreiro foi encontrado no dia 23 de novembro por protetores de animais. Ele estava preso em uma gaiola com um pedaço de vergalhão atravessado sob a pele, na região da cabeça.
Gato foi torturado em Linhares
Gato foi torturado em Linhares Crédito: Reprodução
Segundo os relatos, o gato teria passado a noite preso na armadilha. O suspeito de ter ferido o gato é Victor Brandão Machado, de 43 anos, que foi preso três dias depois.
Ele é servidor da Prefeitura de Linhares. Segundo o município, foi aberto um processo administrativo para avaliar a conduta do servidor.
O caso está sendo acompanhado pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus-Tratos Contra os Animais da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales).
Por Any Cometti, do G1 ES

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