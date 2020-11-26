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"Arrependido", diz advogado

Suspeito de espetar gato com vergalhões se apresenta à polícia em Linhares

De acordo com  a Polícia Civil, Victor Brandão Machado, 43 anos, se apresentou na Delegacia Regional de Linhares, na manhã desta quinta-feira (26)

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 14:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2020 às 14:13
Victor Brandão machado se apresentou na Delegacia Regional de Linhares
Victor Brandão Machado se apresentou na Delegacia Regional de Linhares Crédito: Reprodução
O homem apontado como o responsável por espetar um gato com vergalhões na cidade de Linhares, no Norte do Espírito Santo, se apresentou na 16ª Delegacia Regional de Linhares, na manhã desta quinta-feira (26). De acordo com a Polícia Civil,  o suspeito é Victor Brandão Machado, 43 anos.  Ele está sendo ouvido pelo delegado responsável pela investigação do caso. 
Victor era considerado foragido da Justiça e se apresentou espontaneamente com o seu advogado.  Após o homem chegar ao local, foi dado cumprimento ao mandado de prisão, que estava em aberto.  A informação foi confirmada pelo delegado responsável pelo caso, Romel Pio de Abreu Júnior, titular da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo). 

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VERSÃO DO HOMEM À POLÍCIA

O delegado afirmou que o homem alegou que está passando por problemas psicológicos e, como sua casa fica no térreo, o animal estaria causando transtornos.
Ele argumenta que está passando por problemas psicológicos, em um quadro de depressão. Ele afirmou que já tinha tinha tentado ajuda por diversas vezes, pois a casa dele tinha que ficar fechada já que esse gato entrava  e defecava e urinava nas coisas. Além de comer sua comida e estragar móveis, explicou o delegado.
Animal ficou vários ferimentos
Animal ficou vários ferimentos Crédito: Leitor | A Gazeta
Para o delegado, o homem alegou que não torturou o animal e usou um vergalhão. Ele afirmou que em um momento de desespero e nervosismo, com a volta do animal, ele fez a armadilha e conseguiu pegar o gato. Ele disse que não torturou o gato e agrediu o animal com apenas um vergalhão. Quando achou que o animal estava morto, parou as agressões, finalizou.
De acordo com o delegado, após a conclusão do depoimento, o homem será indiciado por maus-tratos e encaminhado para a Penitenciária Regional De Linhares (PRL). 
Delegacia Regional de Linhares
O caso é investigado pela Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fagionato
O delegado destacou ainda que buscas pelo homem foram realizadas em sua residência e no seu local de trabalho. Ainda segundo o delegado, na manhã desta quarta-feira (25), um advogado procurou a Delegacia Regional de Linhares para negociar a apresentação do homem à polícia. O acusado não estaria mais em Linhares antes de se apresentar na delegacia.

O QUE DIZ A DEFESA 

Para a reportagem da TV Gazeta Norte, o advogado Marcos Soares disse que o cliente estava passando por problemas emocionais e que está arrependido do que fez. 

O CASO

Em vídeos que começaram a circular nesta segunda-feira (23), o gato aparece agonizando dentro de uma armadilha, após ser espetado com vergalhões no quintal de uma casa do bairro Jardim Laguna
Com o auxílio de outras pessoas, o gato foi retirado do local das agressões. O animal ficou com vários ferimentos pelo corpo e na cabeça. Ele foi encaminhado para o atendimento com um médico veterinário e recebeu pontos para fechar as feridas. Depois de recuperado, o gato será colocado para adoção.

HOMEM QUE APARECE NOS VÍDEOS NÃO É O AUTOR DO CRIME

Nas imagens do resgate do gato, o professor Cícero Ezequiel de Pádua aparece ajudando a retirar os vergalhões do corpo do animal. Apesar disso, algumas pessoas confundiram ele com o suposto agressor do gato.
Em nota, a Polícia Civil salientou que o homem não é o autor dos maus-tratos. Após a repercussão do caso, o professor gravou um vídeo para informar que não tinha relação com as agressões. Na manhã desta terça-feira (24), ele também esteve na Delegacia Regional de Linhares para esclarecer a situação.
Cícero não é o autor das agressões contra o animal
Cícero não é o autor das agressões contra o animal Crédito: TV Gazeta
"Nas redes sociais, algumas pessoas estavam afirmando que iriam me matar. Eu sou uma pessoa que ama os animais e estou torcendo para a recuperação do gatinho", disse.

LEI MAIS DURA

No último dia 29 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei 14.064/2020, que aumenta a punição para quem praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais. A legislação abrange animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, incluindo cães e gatos, que acabam sendo os animais domésticos mais comuns e as principais vítimas desse tipo de crime.
A nova lei cria um termo específico para esses animais. Agora, como define o texto, a prática de abuso e maus-tratos a animais será punida com pena de reclusão de dois a cinco anos, além de multa e a proibição de guarda.

Correção

26/11/2020 - 3:40
O número da lei que aumenta a punição para maus-tratos aos animais foi indicado equivocadamente na reportagem como sendo o número do projeto de lei 1.095/2019. O número correto da Lei é 14.064, de 29 de setembro de 2020. O texto foi corrigido.

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