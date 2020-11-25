Suspeito de espetar gato com vergalhões em Linhares está foragido

Gato foi torturado em Linhares Crédito: Reprodução

Em um crime de repercussão social tão grande e tamanha crueldade, não tinha outra saída a não ser pedir a prisão. Principalmente porque ele optou por fugir. Hoje ele é um indivíduo foragido, com mandado de prisão em aberto disse o delegado Tiago Cavalcante, para a reportagem da TV Gazeta.

O delegado destacou ainda que buscas pelo homem foram realizadas em sua residência e no seu local de trabalho. Ainda segundo o delegado, na manhã desta quarta-feira (25), um advogado procurou a Delegacia Regional de Linhares para negociar a apresentação do homem à polícia. O acusado não estaria mais em Linhares.

Quatro testemunhas já prestaram depoimento na Delegacia Regional de Linhares. As investigações apontam que o homem cometeu maus-tratos contra o gato porque estava incomodado com o animal.

O caso é investigado pela Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fagionato

O CASO

Com a auxílio de outras pessoas, o gato foi retirado do local das agressões. O animal ficou com vários ferimentos pelo corpo e na cabeça. Ele foi encaminhado para o atendimento com um médico veterinário e recebeu pontos para fechar as feridas. Depois de recuperado, o gato será colocado para adoção.

HOMEM QUE APARECE NOS VÍDEOS NÃO É O AUTOR DO CRIME

Nas imagens do resgate do gato, o professor Cícero Ezequiel de Pádua aparece ajudando a retirar os vergalhões do corpo do animal. Apesar disso, algumas pessoas confundiram ele com o suposto agressor do gato.

Em nota, a Polícia Civil salientou que o homem não é o autor dos maus-tratos. Após a repercussão do caso, o professor gravou um vídeo para informar que não tinha relação com as agressões. Na manhã desta terça-feira (24), ele também esteve na Delegacia Regional de Linhares para esclarecer a situação.

Cícero não é o autor das agressões contra o animal Crédito: TV Gazeta

"Nas redes sociais, algumas pessoas estavam afirmando que iriam me matar. Eu sou uma pessoa que ama os animais e estou torcendo para a recuperação do gatinho", disse.

LEI MAIS DURA

No último dia 29 de setembro, o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que aumenta a punição para quem praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais. A legislação abrange animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, incluindo cães e gatos, que acabam sendo os animais domésticos mais comuns e as principais vítimas desse tipo de crime.

A nova lei cria um termo específico para esses animais. Agora, como define o texto, a prática de abuso e maus-tratos a animais será punida com pena de reclusão de dois a cinco anos, além de multa e a proibição de guarda.