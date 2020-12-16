Polícia divulga lista com os 5 criminosos mais procurados de Guarapari

A Polícia Militar divulgou na manhã desta quarta-feira (16) a lista com o nome dos cinco criminosos mais procurados do município de Guarapari. Todos têm mandado de prisão em aberto e são procurados pela prática de crimes como homicídio e tráfico de entorpecentes.
"São criminosos de alta periculosidade que podem estar escondidos em Guarapari ou em outro município do Espírito Santo. Tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil estão à procura deles. A participação da comunidade é essencial para fornecer informações para as forças policiais. Ligue para o 181 e denuncie, o sigilo é garantido", afirma o tenente-coronel Emerson Caus.
Yure Daniel
Vulgo Terceirão ou Willian do Mangue, do bairro Santa Mônica. Possui mandados de prisão por homicídio e tráfico de drogas.
Vulgo Thiaguinho, do bairro Camurugi. Possui mandado de prisão por homicídio.
Vulgo Tiãozinho, do bairro Kubitschek. Possui mandado de prisão por homicídio.
Vulgo MT, do bairro Paturá. Possui mandado de prisão por homicídio.
Vulgo Tio, do bairro Bela Vista. Possui mandado de prisão por homicídio e tráfico de drogas.
A lista dos criminosos mais procurados é resultado de uma ação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Civil de Guarapari. Quem reconhecer algum deles e tiver alguma informação que possa auxiliar no trabalho da polícia, pode ligar gratuitamente e anonimamente para o Disque-Denúncia, por meio do número 181.