Polícia divulga lista com os 5 criminosos mais procurados de Guarapari

"São criminosos de alta periculosidade que podem estar escondidos em Guarapari ou em outro município do Espírito Santo. Tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil estão à procura deles. A participação da comunidade é essencial para fornecer informações para as forças policiais. Ligue para o 181 e denuncie, o sigilo é garantido", afirma o tenente-coronel Emerson Caus.