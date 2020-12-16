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Polícia divulga lista com os 5 criminosos mais procurados de Guarapari

'São criminosos de alta periculosidade que podem estar escondidos em Guarapari ou em outro município do ES', diz o tenente-coronel Emerson Caus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2020 às 12:43

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 12:43

Polícia divulgou os cinco criminosos mais procurados de Garapari
Polícia divulgou os cinco criminosos mais procurados de Garapari Crédito: Divulgação / Sesp
Polícia Militar divulgou na manhã desta quarta-feira (16) a lista com o nome dos cinco criminosos mais procurados do município de Guarapari. Todos têm mandado de prisão em aberto e são procurados pela prática de crimes como homicídio e tráfico de entorpecentes.
"São criminosos de alta periculosidade que podem estar escondidos em Guarapari ou em outro município do Espírito Santo. Tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil estão à procura deles. A participação da comunidade é essencial para fornecer informações para as forças policiais. Ligue para o 181 e denuncie, o sigilo é garantido", afirma o tenente-coronel Emerson Caus.

Yure Daniel

Vulgo Terceirão ou Willian do Mangue, do bairro Santa Mônica. Possui mandados de prisão por homicídio e tráfico de drogas.
Vulgo Thiaguinho, do bairro Camurugi. Possui mandado de prisão por homicídio.
Vulgo Tiãozinho, do bairro Kubitschek. Possui mandado de prisão por homicídio.
Vulgo MT, do bairro Paturá. Possui mandado de prisão por homicídio.
Vulgo Tio, do bairro Bela Vista. Possui mandado de prisão por homicídio e tráfico de drogas.
A lista dos criminosos mais procurados é resultado de uma ação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Civil de Guarapari. Quem reconhecer algum deles e tiver alguma informação que possa auxiliar no trabalho da polícia, pode ligar gratuitamente e anonimamente para o Disque-Denúncia, por meio do número 181.

5 criminosos mais procurados de Guarapari

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