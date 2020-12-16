Polícia achou R$ 300 mil em canetas de luxo com empresários presos no ES

Caneta Montblanc: peças dessa marca foram encontradas com suspeitos de crime contra o sistema financeiro Crédito: Loja Startfountainpen/Reprodução

Durante a Operação Piànjú , nesta terça-feira (16), uma curiosidade chamou a atenção das autoridades. Foram encontrados R$ 300 mil em canetas Montblanc, peças artesanais e de luxo, que custam, em média, R$ 2,5 mil cada uma. A marca foi fundada em Berlim, na Alemanha, em 1906.

As informações sobre as canetas foram passadas por fontes que acompanham de perto as investigações.

Segundo o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, foram achados ainda com os suspeitos cerca de US$ 600 mil. A Justiça também tornou indisponível imóveis de um dos citados na operação.

De acordo com as investigações da Polícia Civil, o grupo movimentou mais de R$ 800 milhões, sendo que parte desses recursos veio de empresas de São Paulo investigadas na Lava Jato. Cerca de R$ 400 milhões foram enviados pelas empresários capixabas para a China e para os Estados Unidos.

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OPERAÇÃO PIÀNJÚ

A Operação Piànjú foi deflagrada para desarticular uma suposta quadrilha e culminou ainda com seis pessoas presas em São Paulo, três no Espírito Santo e uma no Ceará. A ação foi organizada pela Polícia Civil capixaba com apoio do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Espírito Santo, das Polícias Civis de São Paulo, Alagoas e Ceará e da Capitania dos Portos.