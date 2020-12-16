Veja os carros, lanchas e jet skis apreendidos na Operação Piànjú

A Operação Piànjú, da Polícia Civil, que desarticulou uma suposta organização criminosa de atuação interestadual e internacional com indícios de lavagem de dinheiro, apreendeu carros de luxo, lanchas e até jet skis nesta terça-feira (15) no Espírito Santo. Apenas um dos carros na mira da Justiça, um Maserati, custa, no mínimo, R$ 1,15 milhão novo.
Ao todo, três carros de luxo tinham mandado de apreensão. São eles: Porsche Panamera, Maserati GranTurismo e Mercedes Benz Gla200ff. Dois desses veículos, a Mercedes e o Maserati, ainda não foram encontrados pelas autoridades. Também fazem parte da ação a busca e apreensão de 12 motos aquáticas (jet skis), nove lanchas e um bote.
Segundo o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, foram apreendidos cerca de US$ 600 mil, veículos de luxo, motos aquáticas e embarcações. Os bens sequestrados pela Justiça são de empresários capixabas suspeitos de envolvimento no esquema de envio de remessas milionárias para o exterior.
Além dos sequestros de bens, no Espírito Santo foram cumpridos três mandados de prisão contra os supostos envolvidos no esquema.
Entre os presos estão os empresários capixabas Wilson Caoduro e Pablo David Eliseo Sandes, que atuam na área náutica e de veículos. A reportagem não conseguiu descobrir o nome da terceira pessoa presa.
OPERAÇÃO PIÀNJÚ
A Operação Piànjú foi deflagrada para desarticular uma suposta quadrilha e culminou ainda com seis pessoas presas em São Paulo, três no Espírito Santo e uma no Ceará. A ação foi organizada pela Polícia Civil capixaba com apoio do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Espírito Santo, das Polícias Civis de São Paulo, Alagoas e Ceará e da Capitania dos Portos.
Os recursos enviados ao exterior, cerca de R$ 400 milhões, pertencem, de acordo com as autoridades, a empresas de São Paulo e eram transferidas para cá, por meio de um operador financeiro do Ceará, para empresas de fachada e depois encaminhados para companhias legalmente constituídas em território capixaba antes de irem para China e Estados Unidos.
Operação Piànjú no Espírito Santo
Wilson Caoduro é proprietário do Grupo Living Náutica. Ele também atuava na administração de concessionárias de carros na Grande Vitória. Já Pablo David Eliseo Sandes é o responsável pela Sandes Náutica Marine. A reportagem da TV Gazeta tentou falar com os dois empresários na delegacia, mas eles não quiseram se pronunciar. Os advogados de defesa informaram que vão se inteirar do caso.
CARROS, LANCHAS E JET SKIS ALVOS DA POLÍCIA DURANTE A OPERAÇÃO PIÀNJÚ
Outros bens
O Porsche Panamera é um carro de luxo que tem potência combinada de 500 kW e 80 cv. Segundo o site da fabricante, ele chega a 100 km/h em apenas 3,4s e pode chegar a 310km/h. É um veículo esportivo para quatro pessoas. Um Porsche desse modelo custa a partir de R$ 549 mil. (Foto: Reprodução/Porsche)
O Maserati GranTurismo tem um motor 4.8 de 4,7 litros, da Ferrari. Ele ainda conta com 460 cv, 520 N.m de binário e rotações até 7500 rpm. O veículo ainda usa a tecnologia de motores desportivos para resistência ao nível de competição a grandes cargas dinâmicas. O motor pode ir do zero aos 100 km/h em 4,8 segundos e 4,7 segundos para atingir uma velocidade máxima de 299 km/h e 301 km/h, respectivamente. O modelo custa a partir de R$ 1,15 milhão. (Foto: Reprodução/Maserati)
O Mercedes-Benz GLA 200 ff Style é o modelo de entrada da família GLA. Ele tem motor de 4 cilindros em linha, potência de 156 cavalos por 5.300 rpm e sete marchas com dupla embreagem. O modelo custa a partir de R$ 207,9 mil. (Foto: Reprodução/Mercedes)
Ao todo, 12 motos aquáticas, que estavam nas marinas Living Náutica e Sandes Náutica, foram apreendidas pela polícia. O preço inicial de um jet ski novo é R$ 30 mil. (Foto: Reprodução/Sandes Náutica Marine)
A Polícia Civil do Espírito Santo também apreendeu um total de nove lanchas que estavam nas marinas Living Náutica e Sandes Náutica. Cada uma, nova, custa a partir de R$ 40 mil. (Foto: Reprodução/Sandes Náutica Marine)
A operação também sequestrou um bote, sete imóveis (4 em Vitória e 3 em Vila Velha) e bloqueou 43 contas bancárias. (Foto: Reprodução/Sandes Náutica Marine)