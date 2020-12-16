Veja os carros, lanchas e jet skis apreendidos na Operação Piànjú

Apreensão de um Porsche Panamera pela PC do Espírito Santo durante a Operação Piànjú nesta terça-feira (15) Crédito: Ricardo Medeiros

Ao todo, três carros de luxo tinham mandado de apreensão. São eles: Porsche Panamera, Maserati GranTurismo e Mercedes Benz Gla200ff. Dois desses veículos, a Mercedes e o Maserati, ainda não foram encontrados pelas autoridades. Também fazem parte da ação a busca e apreensão de 12 motos aquáticas (jet skis), nove lanchas e um bote.

Segundo o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, foram apreendidos cerca de US$ 600 mil, veículos de luxo, motos aquáticas e embarcações. Os bens sequestrados pela Justiça são de empresários capixabas suspeitos de envolvimento no esquema de envio de remessas milionárias para o exterior.

Your browser does not support the video tag.

Além dos sequestros de bens, no Espírito Santo foram cumpridos três mandados de prisão contra os supostos envolvidos no esquema.

Entre os presos estão os empresários capixabas Wilson Caoduro e Pablo David Eliseo Sandes , que atuam na área náutica e de veículos. A reportagem não conseguiu descobrir o nome da terceira pessoa presa.

OPERAÇÃO PIÀNJÚ

A Operação Piànjú foi deflagrada para desarticular uma suposta quadrilha e culminou ainda com seis pessoas presas em São Paulo, três no Espírito Santo e uma no Ceará. A ação foi organizada pela Polícia Civil capixaba com apoio do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Espírito Santo, das Polícias Civis de São Paulo, Alagoas e Ceará e da Capitania dos Portos.

Os recursos enviados ao exterior, cerca de R$ 400 milhões, pertencem, de acordo com as autoridades, a empresas de São Paulo e eram transferidas para cá, por meio de um operador financeiro do Ceará, para empresas de fachada e depois encaminhados para companhias legalmente constituídas em território capixaba antes de irem para China e Estados Unidos.

Operação Piànjú no Espírito Santo

Wilson Caoduro é proprietário do Grupo Living Náutica. Ele também atuava na administração de concessionárias de carros na Grande Vitória. Já Pablo David Eliseo Sandes é o responsável pela Sandes Náutica Marine. A reportagem da TV Gazeta tentou falar com os dois empresários na delegacia, mas eles não quiseram se pronunciar. Os advogados de defesa informaram que vão se inteirar do caso.

CARROS, LANCHAS E JET SKIS ALVOS DA POLÍCIA DURANTE A OPERAÇÃO PIÀNJÚ