Briga entre vizinhos por causa de som alto termina na delegacia em Cariacica

Um homem, de 28 anos, foi detido e levado para Delegacia Regional de Cariacica, depois de brigar com dois vizinhos por conta do som alto. O episódio aconteceu por volta das 22 horas desta terça-feira (15), no bairro Graúna, em Cariacica.
De acordo com a polícia, dois vizinhos foram até a casa do rapaz reclamar porque ele estava com som muito alto dentro de casa. Quando os dois homens chegaram lá, teve início uma discussão, segundo a polícia, o rapaz sacou uma arma e ameaçou atirar nos dois vizinhos.
Para tentar evitar que o rapaz atirasse, teve início uma longa luta corporal. Segundo informações da TV Gazeta, os vizinhos contaram que o rapaz tentou atirar várias vezes, mas a arma não disparou.
O rapaz foi contido, e a Polícia Militar foi chamada por outros vizinhos. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica, onde será ouvido na manhã desta quarta-feira (16).
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta.