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Confusão

Briga entre vizinhos por causa de som alto termina na delegacia em Cariacica

De acordo com informações apuradas pela TV Gazeta, homem sacou arma para atirar nos vizinhos, depois que duas pessoas reclamaram do barulho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2020 às 09:18

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 09:18

Segurança - Policial militar
Policial Militar foi chamada para apartar briga entre vizinhos Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem, de 28 anos, foi detido e levado para Delegacia Regional de Cariacica, depois de brigar com dois vizinhos por conta do som alto. O episódio aconteceu por volta das 22 horas desta terça-feira (15), no bairro Graúna, em Cariacica.
De acordo com a polícia, dois vizinhos foram até a casa do rapaz reclamar porque ele estava com som muito alto dentro de casa. Quando os dois homens chegaram lá, teve início uma discussão, segundo a polícia, o rapaz sacou uma arma e ameaçou atirar nos dois vizinhos.
Para tentar evitar que o rapaz atirasse, teve início uma longa luta corporal. Segundo informações da TV Gazeta, os vizinhos contaram que o rapaz tentou atirar várias vezes, mas a arma não disparou.
O rapaz foi contido, e a Polícia Militar foi chamada por outros vizinhos. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica, onde será ouvido na manhã desta quarta-feira (16).
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta.

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