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Em Jacaraípe

Adolescente morre após cair de skate ao descer ladeira na Serra

De acordo com a Polícia Militar, o jovem de 16 anos estava voltando da escola para casa quando caiu e bateu a cabeça
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2020 às 23:51

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 23:51

Adolescente morreu após cair de skate em uma ladeira na Serra
Adolescente morreu após cair de skate em uma ladeira na Serra Crédito: Tiago Félix
Um adolescente de 16 anos morreu após cair de skate na Rua Santo Antônio, na região de Jacaraípe, na Serra, nesta terça-feira (15). De acordo com a Polícia Militar, Gustavo Rocha Rosário caiu e bateu a cabeça quando descia a rua, que é uma ladeira, após voltar da escola para sua casa.
Segundo moradores da região, na rua há um vazamento de esgoto, o que deixa a ladeira molhada. Eles afirmaram que o adolescente pode ter escorregado por conta da água e caído.
A reportagem procurou a Prefeitura da Serra e a Cesan. A Secretaria de Serviços da Serra informou que recebeu um pedido no mês passado e realizou a limpeza no dia 4 de novembro. Após isso, não houve mais registros de reclamação, segundo a prefeitura.
Os moradores ainda reclamaram da demora na chegada da ambulância do Samu, que foi até o local, mas constatou que o jovem estava morto.
A coordenação do Samu  192 lamentou profundamente o óbito do jovem, no entanto, esclareceu que recebeu a solicitação e imediatamente acionou uma equipe para realizar o atendimento, às 18h17. A coordenação informou que por se tratar de horário de intenso fluxo de veículos na Região Metropolitana, a Unidade de Suporte Avançado teve um tempo resposta, entre abertura do chamado e deslocamento, de aproximadamente 30 minutos. Ao chegar no local foi constatado o óbito do jovem.
"É importante frisar que os protocolos foram seguidos e todas as medidas adotadas para atender o chamado com a devida prioridade", finaliza a nota enviada pela coordenação do Samu.
Polícia Civil também esteve no local. O corpo de Gustavo foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser liberado pela família.

Atualização

16/12/2020 - 3:45
As respostas da Prefeitura da Serra e da  Coordenação do Samu 192 chegaram após a publicação da matéria. O texto foi atualizado.

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