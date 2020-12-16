Adolescente morre após cair de skate ao descer ladeira na Serra

Adolescente morreu após cair de skate em uma ladeira na Serra Crédito: Tiago Félix

Um adolescente de 16 anos morreu após cair de skate na Rua Santo Antônio, na região de Jacaraípe, na Serra , nesta terça-feira (15). De acordo com a Polícia Militar , Gustavo Rocha Rosário caiu e bateu a cabeça quando descia a rua, que é uma ladeira, após voltar da escola para sua casa.

Segundo moradores da região, na rua há um vazamento de esgoto, o que deixa a ladeira molhada. Eles afirmaram que o adolescente pode ter escorregado por conta da água e caído.

A reportagem procurou a Prefeitura da Serra e a Cesan. A Secretaria de Serviços da Serra informou que recebeu um pedido no mês passado e realizou a limpeza no dia 4 de novembro. Após isso, não houve mais registros de reclamação, segundo a prefeitura.

Os moradores ainda reclamaram da demora na chegada da ambulância do Samu , que foi até o local, mas constatou que o jovem estava morto.

A coordenação do Samu 192 lamentou profundamente o óbito do jovem, no entanto, esclareceu que recebeu a solicitação e imediatamente acionou uma equipe para realizar o atendimento, às 18h17. A coordenação informou que por se tratar de horário de intenso fluxo de veículos na Região Metropolitana, a Unidade de Suporte Avançado teve um tempo resposta, entre abertura do chamado e deslocamento, de aproximadamente 30 minutos. Ao chegar no local foi constatado o óbito do jovem.

"É importante frisar que os protocolos foram seguidos e todas as medidas adotadas para atender o chamado com a devida prioridade", finaliza a nota enviada pela coordenação do Samu.

Polícia Civil também esteve no local. O corpo de Gustavo foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser liberado pela família.