Mãe que confessou matar filho de 2 meses no ES é levada para presídio

Márcia Gomes de Souza, de 20 anos, que confessou ter matado o próprio filho de 2 meses de idade, em Ecoporanga, Noroeste do Espírito Santo, foi encaminhada para o Centro Prisional Feminino de Colatina, no final da manhã desta terça-feira (15). A informação foi confirmada pelo delegado do munícipio, Leonardo Amorim. Bryan Henrique foi encontrado enforcado e morto dentro de casa no interior do município.
Segundo a Polícia Civil, a mãe do bebê foi autuada em flagrante pelo crime de homicídio qualificado e pelo crime previsto no artigo 347 do Código Penal: inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito.
O CASO
De acordo com a Polícia Civil, o pai contou que saiu de casa, no Córrego Osvaldo Cruz, no interior do município, por volta das 5h de domingo para tirar leite. Ao voltar, encontrou a esposa com pés e mãos amarradas e o filho, Bryan Henrique, enforcado, já morto.
Na ocasião, o homem disse à polícia que vinha sofrendo ameaças por meio de cartas que eram colocadas debaixo da porta.
Inicialmente, a mãe contou que duas pessoas arrombaram a janela, enforcaram o bebê e depois a amarraram. Entretanto, os policiais não encontraram indícios de arrombamento na casa. Depois, a mãe acabou confessando o crime. Ela disse que sofre de depressão pós-parto e assumiu que matou o próprio filho porque achava que o marido não quisesse a criança. Segundo a polícia, ela asfixiou o bebê e fingiu ter sido amarrada e vendada.
A polícia acredita que a mulher premeditou a morte do bebê e escreveu as supostas ameaças para forjar o crime. Na semana passada, o pai já tinha registrado uma ocorrência na polícia porque alguém colocou veneno no frasco de vitaminas do bebê. Por isso, a polícia diz ter indícios suficientes de que ela já tinha tentado matar a criança antes.