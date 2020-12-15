Mãe que confessou matar filho de 2 meses no ES é levada para presídio

Bebê de 2 meses é encontrado enforcado e morto em Ecoporanga Crédito: Itamar Júnior

Segundo a Polícia Civil, a mãe do bebê foi autuada em flagrante pelo crime de homicídio qualificado e pelo crime previsto no artigo 347 do Código Penal: inovar artificiosamente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito.

O CASO

De acordo com a Polícia Civil, o pai contou que saiu de casa, no Córrego Osvaldo Cruz, no interior do município, por volta das 5h de domingo para tirar leite. Ao voltar, encontrou a esposa com pés e mãos amarradas e o filho, Bryan Henrique, enforcado, já morto.

Na ocasião, o homem disse à polícia que vinha sofrendo ameaças por meio de cartas que eram colocadas debaixo da porta.

Bebê foi encontrado morto em casa, no interior de Ecoporanga Crédito: Arte | A Gazeta

Inicialmente, a mãe contou que duas pessoas arrombaram a janela, enforcaram o bebê e depois a amarraram. Entretanto, os policiais não encontraram indícios de arrombamento na casa. Depois, a mãe acabou confessando o crime. Ela disse que sofre de depressão pós-parto e assumiu que matou o próprio filho porque achava que o marido não quisesse a criança. Segundo a polícia, ela asfixiou o bebê e fingiu ter sido amarrada e vendada.