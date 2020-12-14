'Se for ela, tem que pagar', diz pai sobre mãe que confessou matar bebê no ES

Bebê foi encontrado morto em casa, no interior de Ecoporanga Crédito: Arte | A Gazeta

Ainda muito abalado, o homem lembrou o momento em que chegou em casa e se deparou com a mulher supostamente amarrada e o filho morto.

Eu saí cedo para tirar leite. Quando cheguei em casa, abri a porta e achei estranho. Vi minha mulher caída no chão amarrada e desmaiada. Perguntei onde estava meu filho, ela falou assim: tá ali na parede, vai lá que você vai ver. Eu fui, ele estava enforcado lá, relatou o pai do bebê para a reportagem da TV Gazeta.

O pai afirmou ainda que ele procurou pela PM, quando os militares chegaram ao local, ele não conseguiu falar mais com a esposa. Ele destacou que se a mulher for realmente culpada pela morte do filho, ela precisa pagar pelo crime.

"Eu só sei que quem deve tem que pagar. Se for ela, tem que pagar. Era uma criança inocente, tinha apenas 2 meses e 19 dias" Homem não identificado - Pai do bebê encontrado morto em Ecooranga

HOMEM DISSE QUE TINHA RELACIONAMENTO TRANQUILO COM A ESPOSA

Para o delegado, a mãe apresentou duas supostas versões para a morte do filho.Ela começou dizendo que estava depressiva depois do parto e matou por causa disso, mas, durante o interrogatório, afirmou que cometeu o homicídio porque achava que o pai não quisesse o filho e também porque ele não dava atenção suficiente para ela e a criança, afirmou o delegado Daniel Nogueira.

Questionado sobre o relacionamento com a esposa, o homem destacou que não tinha problema de relacionamento com a esposa. Nossa vida estava tranquila, tudo normal, relatou. Segundo o marido, eles estavam juntos há dois anos.

Bebê foi morto dentro de casa na zona rural de Ecoporanga Crédito: Itamar Júnior

O delegado afirmou ainda que há indícios de que a mulher teria premeditado o crime. No dia 10 deste mês, o pai fez uma ocorrência na polícia de que haviam posto veneno no frasco de vitaminas do bebê. Apesar dela não ter confessado esse crime, existem indícios suficientes de que ela já estava tentando matar a criança, relatou o delegado.

O pai do bebê relatou o caso e lembrou que procurou a polícia. Nós demos a vitamina para o menino, e meu filho começou a babar. Mais tarde, eu decidi dar a vitamina. Quando destampei o vidro de vitamina, tinha o cheiro de veneno para matar carrapato em boi, contou.

Corpo foi encaminhado para o SML de Linhares Crédito: Itamar Júnior

O homem também confirmou que vinha sofrendo algumas ameaças por carta e nas redes sociais. De acordo com o delegado, a própria mãe teria simulado cartas com supostas ameaças à família e ao bebê. Além disso, ela teria criado um perfil falso nas redes sociais para encaminhar o mesmo tipo de intimidação, de acordo com informações do delegado.

"NÃO ACREDITO QUE O PAI TENHA PARTICIPADO", DIZ DELEGADO

O delegado destacou que não há indícios que liguem o pai ao crime. Por enquanto, não há nada que ligue o pai ao fato. Ele não sabia que ela pretendia matar a criança e estava preocupado com a segurança da família depois que começou a receber as cartas deixadas na varanda da casa e mensagens de WhatsApp ameaçadoras. Pelo desenrolar dos depoimentos, não acredito que o pai tenha participado, contou o responsável pelas investigações.