Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Deixou dois filhos

Jovem é encontrada morta em estrada de Guaçuí e ex-marido é suspeito

Segundo a Polícia Militar, ele tinha sequestrado a mulher momentos antes do corpo ser encontrado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2020 às 20:56

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 20:56

Jovem é encontrada morta em estrada de Guaçuí e ex-marido é principal suspeito
Jovem é encontrada morta em estrada de Guaçuí e ex-marido é principal suspeito Crédito: Divulgação Polícia Militar
Uma mulher de 31 anos foi encontrada morta na tarde desta terça-feira (15), na estrada de São Romão, zona rural de Guaçuí, no Caparaó Capixaba. O ex-marido é o principal suspeito, segundo a polícia. Erica de Jesus Bonometti tinha sido sequestrada por ele momentos antes do corpo ser encontrado.
Segundo informações da Polícia Militar, por volta das 12h desta terça (15), o suspeito encontrou Erica vindo de Dores do Rio Preto com uma amiga que dirigia o veículo. Para conseguir pegar a ex-mulher, ele colidiu com o carro, tirou ela à força e a obrigou a ir para o carro dele.
Com essas informações, a polícia começou as buscas para localizar o veículo do suspeito, porém, momento depois, souberam que um corpo tinha sido encontrado na estrada rural em direção a São Romão. Quando chegaram ao local, confirmaram ser o de Erica.
Os policiais procuraram o suspeito, mas ele não foi localizado. Apenas o carro em que ele estava foi encontrado e apreendido. A PM recebeu informações de que ele teria fugido em outro veículo.
Erica foi encontrada morta com lesões na cabeça, e uma pedra que estava próximo ao corpo pode ter sido usada no crime  no entanto, a polícia reforça que só a perícia pode confirmar a causa da morte.
Pessoas próximas ao casal disseram à polícia que eles estavam separados, porém o suspeito não aceitava a separação e, recentemente, tinha ameaçado pegar os dois filhos que tem com Erica, mas ela não representou contra ele e não pediu medida protetiva.

Veja Também

Pai e filho morrem em acidente na ES 162, em Presidente Kennedy

Em risco alto, Pedra Azul fecha bares e limita funcionamento de restaurantes

Mãe que confessou matar filho de 2 meses no ES é levada para presídio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Suspeito de assaltar taxista é preso durante velório no Norte do ES
Acidente no bairro Nova Brasília
Moto avança sinal e causa acidente com três feridos em Cachoeiro; vídeo
Imagem Edicase Brasil
Alckmin sanciona guarda compartilhada de animais de estimação após separação de casais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados