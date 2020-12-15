Jovem é encontrada morta em estrada de Guaçuí e ex-marido é suspeito

Jovem é encontrada morta em estrada de Guaçuí e ex-marido é principal suspeito Crédito: Divulgação Polícia Militar

Uma mulher de 31 anos foi encontrada morta na tarde desta terça-feira (15), na estrada de São Romão, zona rural de Guaçuí , no Caparaó Capixaba . O ex-marido é o principal suspeito, segundo a polícia. Erica de Jesus Bonometti tinha sido sequestrada por ele momentos antes do corpo ser encontrado.

Segundo informações da Polícia Militar , por volta das 12h desta terça (15), o suspeito encontrou Erica vindo de Dores do Rio Preto com uma amiga que dirigia o veículo. Para conseguir pegar a ex-mulher, ele colidiu com o carro, tirou ela à força e a obrigou a ir para o carro dele.

Com essas informações, a polícia começou as buscas para localizar o veículo do suspeito, porém, momento depois, souberam que um corpo tinha sido encontrado na estrada rural em direção a São Romão. Quando chegaram ao local, confirmaram ser o de Erica.

Os policiais procuraram o suspeito, mas ele não foi localizado. Apenas o carro em que ele estava foi encontrado e apreendido. A PM recebeu informações de que ele teria fugido em outro veículo.

Erica foi encontrada morta com lesões na cabeça, e uma pedra que estava próximo ao corpo pode ter sido usada no crime  no entanto, a polícia reforça que só a perícia pode confirmar a causa da morte.