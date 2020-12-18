PRF apreende submetralhadora artesanal em operação no ES

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma submetralhadora artesanal durante uma operação, em Vila Velha, no começo da tarde desta sexta-feira (18). A ação aconteceu na BR 447, na região que dá acesso ao Porto de Capuaba.
A apreensão ocorreu após abordagem a um veículo do modelo GM Classic que passava pelo local com um ocupante. O condutor recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Judiciária em Jaburuna, em Vila Velha.
Além da submetralhadora, foram apreendidos dois carregadores com capacidade para 30 munições cada um e um pequeno tablete de maconha - material também encaminhado para a delegacia.
Atualização
18/12/2020 - 3:25
A PRF enviou novas informações sobre a ocorrência. O texto foi atualizado.