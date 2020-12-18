PM detém suspeito e apreende pistola, drogas e mais de R$ 3 mil na Serra

A Polícia Militar apreendeu mais de R$ 3 mil durante uma ocorrência no bairro Vila Nova de Colares, Serra, na madrugada desa quinta-feira (17). Um homem foi detido.
Durante o patrulhamento os policiais avistaram um indivíduo que ao notar a presença da viatura demonstrou nervosismo e agitação. Diante do fato, foi realizada a abordagem e localizados em seu bolso seis pinos de cocaína, além de R$ 140,00 em espécie. No local onde o suspeito estava foi achado também uma sacola em um beco com 80 pinos de cocaína. Os policiais fizeram contato com um morador do beco que se identificou como tio do abordado.
O homem confirmou que o sobrinho fazia tráfico de drogas e afirmou não ser conivente. Ele levou os militares até o quarto onde o sobrinho dormia e guardava os materiais. Lá foi encontrada uma sacola com 164 pinos de cocaína, uma bucha de maconha, uma pistola calibre 380 com 14 munições intactas e a quantia de R$ 3.345,00 em espécie.
O indivíduo foi detido e levado para a 3ª Delegacia Regional junto com o material apreendido.