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Durante patrulhamento

PM detém suspeito e apreende pistola, drogas e mais de R$ 3 mil na Serra

A ação da Polícia Militar ocorreu na madrugada desta quinta-feira (18), no bairro Vila Nova de Colares. Entre as drogas apreendidas havia maconha e pinos de cocaína
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2020 às 13:28

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 13:28

Polícia
Todo o material apreendido foi apreendido em posse de um jovem na Serra Crédito: Divulgação/Polícia Militar
A Polícia Militar apreendeu mais de R$ 3 mil durante uma ocorrência no bairro Vila Nova de Colares, Serra, na madrugada desa quinta-feira (17). Um homem foi detido.
Durante o patrulhamento os policiais avistaram um indivíduo que ao notar a presença da viatura demonstrou nervosismo e agitação. Diante do fato, foi realizada a abordagem e localizados em seu bolso seis pinos de cocaína, além de R$ 140,00 em espécie. No local onde o suspeito estava foi achado também uma sacola em um beco com 80 pinos de cocaína. Os policiais fizeram contato com um morador do beco que se identificou como tio do abordado.

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O homem confirmou que o sobrinho fazia tráfico de drogas e afirmou não ser conivente. Ele levou os militares até o quarto onde o sobrinho dormia e guardava os materiais. Lá foi encontrada uma sacola com 164 pinos de cocaína, uma bucha de maconha, uma pistola calibre 380 com 14 munições intactas e a quantia de R$ 3.345,00 em espécie.
O indivíduo foi detido e levado para a 3ª Delegacia Regional junto com o material apreendido.

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