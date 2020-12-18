PM detém suspeito e apreende pistola, drogas e mais de R$ 3 mil na Serra

Durante o patrulhamento os policiais avistaram um indivíduo que ao notar a presença da viatura demonstrou nervosismo e agitação. Diante do fato, foi realizada a abordagem e localizados em seu bolso seis pinos de cocaína, além de R$ 140,00 em espécie. No local onde o suspeito estava foi achado também uma sacola em um beco com 80 pinos de cocaína. Os policiais fizeram contato com um morador do beco que se identificou como tio do abordado.