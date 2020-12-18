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Violência

Principal suspeito de matar a ex-mulher em Guaçuí está foragido

O delegado responsável pelo caso representou pela prisão preventiva de Manoel Victor Almeida da Silva, que foi expedida nesta sexta-feira (18) pelo poder judiciário
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2020 às 19:05

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 19:05

A Justiça expediu mandado de prisão contra Manoel Victor Almeida da Silva
Erica e Manoel Victor Crédito: Redes Sociais
Manoel Victor Almeida da Silva, o principal suspeito de matar Erica de Jesus Bonometti, em Guaçuí, no Caparaó Capixaba, na última terça-feira (15) está foragido. Ela foi encontrada morta, às margens de uma estrada na zona rural do município, depois de ter sido obrigada a entrar no carro do ex-marido.
Polícia Civil informou que a Delegacia de Polícia de Guaçuí identificou o ex-marido da vítima como o principal suspeito de autoria do crime. Em função disso, o delegado responsável pelo caso representou pela prisão preventiva do suspeito, que foi expedida nesta sexta-feira (18) pelo poder judiciário.
O carro que Manoel Victor usava na hora que sequestrou a ex-mulher foi apreendido, mas o motorista não foi localizado. A Polícia Civil disse ainda que as buscas com o objetivo de localizá-lo estão em andamento com o apoio da Polícia Militar.

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A Polícia Civil destaca ainda que a população tem um papel importante e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

O CASO

Erica de Jesus Bonometti, de 31 anos, foi encontrada morta na tarde de terça-feira (15) na estrada de São Romão, zona rural de Guaçuí, no Caparaó Capixaba. O ex-marido dela é o principal suspeito. Segundo a Polícia Militar, por volta das 12h desta terça (15), ele encontrou Erica vindo de Dores do Rio Preto com uma amiga que dirigia um veículo e para conseguir pegar a ex-mulher, ele provocou uma colisão, tirou ela a força e obrigou que ela fosse para o carro dele.
Momento depois, a polícia foi informada que um corpo havia sido encontrado na estrada rural em direção a São Romão. Quando chegaram ao local, os militares confirmaram que se tratava de Erica. Ela foi encontrada com lesões na cabeça e uma pedra que estava próxima ao corpo pode ter sido usada no crime, no entanto, a polícia reforça que só a perícia pode confirmar a causa da morte.

ESTAVAM SEPARADOS

Pessoas próximas ao casal disseram à polícia que eles estavam separados, porém, o suspeito não aceitava a separação e, recentemente, tinha ameaçado pegar os dois filhos que tem com ela. A jovem não chegou a fazer nenhum tipo de representação contra ele e não tinha medida protetiva.

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