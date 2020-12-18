Principal suspeito de matar a ex-mulher em Guaçuí está foragido

Erica e Manoel Victor Crédito: Redes Sociais

Polícia Civil informou que a Delegacia de Polícia de Guaçuí identificou o ex-marido da vítima como o principal suspeito de autoria do crime. Em função disso, o delegado responsável pelo caso representou pela prisão preventiva do suspeito, que foi expedida nesta sexta-feira (18) pelo poder judiciário.

A Polícia Civil destaca ainda que a população tem um papel importante e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br . O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

O CASO

Erica de Jesus Bonometti, de 31 anos, foi encontrada morta na tarde de terça-feira (15) na estrada de São Romão, zona rural de Guaçuí, no Caparaó Capixaba. O ex-marido dela é o principal suspeito. Segundo a Polícia Militar, por volta das 12h desta terça (15), ele encontrou Erica vindo de Dores do Rio Preto com uma amiga que dirigia um veículo e para conseguir pegar a ex-mulher, ele provocou uma colisão, tirou ela a força e obrigou que ela fosse para o carro dele.

Momento depois, a polícia foi informada que um corpo havia sido encontrado na estrada rural em direção a São Romão. Quando chegaram ao local, os militares confirmaram que se tratava de Erica. Ela foi encontrada com lesões na cabeça e uma pedra que estava próxima ao corpo pode ter sido usada no crime, no entanto, a polícia reforça que só a perícia pode confirmar a causa da morte.

ESTAVAM SEPARADOS