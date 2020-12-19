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Dentro de casa

Marido é preso após jogar solvente no rosto da esposa e ameaçar por fogo

Segundo a ocorrência, o casal discutia no apartamento ondem moram, no bairro Colina de Laranjeiras, na Serra, na madrugada deste sábado (19). Homem alegou aos policiais 'ter perdido a cabeça'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2020 às 10:44

Publicado em 19 de Dezembro de 2020 às 10:44

Violência contra Mulher
Violência contra Mulher Crédito: Pixabay
Uma mulher de 29 anos passou momentos de tensão e desespero no apartamento onde mora, no bairro Colina de Laranjeiras, na Serra.  O marido jogou solvente de tinta no rosto dela e ameaçou atear fogo no corpo da vítima. 
A situação aconteceu por volta de 1h40 deste sábado (19). A Polícia Militar foi acionada pela mulher e, ao chegar no local, constatou encontrou o marido dela na residência. Ele atendeu os policiais e confessou que jogou a substância na vítima. Em seguida fez ameaças de atear fogo. O esposo alegou que "perdeu a cabeça", segundo registro policial. 

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O suspeito e a vítima foram levados para o Plantão Especializado da Mulher (PEM), na Ilha de Santa Maria, Vitória, onde prestaram depoimento. O autor, que não será identificado para preservar a vítima, tem 26 anos e foi autuado, em flagrante, pelo crime de lesão corporal  e por injúria com base na Lei Maria da Penha. Por serem crimes considerados de baixo potencial ofensivo, o delegado de plantão arbitrou fiança de R$ 2 mil, que não havia sido paga até o início da manhã deste sábado. 

MAIS VIOLÊNCIA

Em Nova Brasília, Cariacica, por volta de 00h4 deste sábado (19), uma mulher de 35 anos foi mordida pelo marido. Durante uma briga, o autor de 28 anos, também arranhou a esposa na altura dos seios. 
De acordo com o relato da Polícia Militar, ao chegarem no local se depararam com o marido alterado e a vítima ferida. Os dois foram levados para o PEM , ouvidos  e o marido acabou autuado pelo crime de lesão corporal. Foi arbitrada uma fiança de R$ 2 mil que também não foi paga ate o início da manhã deste sábado. 

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