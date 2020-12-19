Marido é preso após jogar solvente no rosto da esposa e ameaçar por fogo

Violência contra Mulher Crédito: Pixabay

Uma mulher de 29 anos passou momentos de tensão e desespero no apartamento onde mora, no bairro Colina de Laranjeiras, na Serra . O marido jogou solvente de tinta no rosto dela e ameaçou atear fogo no corpo da vítima.

A situação aconteceu por volta de 1h40 deste sábado (19). A Polícia Militar foi acionada pela mulher e, ao chegar no local, constatou encontrou o marido dela na residência. Ele atendeu os policiais e confessou que jogou a substância na vítima. Em seguida fez ameaças de atear fogo. O esposo alegou que "perdeu a cabeça", segundo registro policial.

O suspeito e a vítima foram levados para o Plantão Especializado da Mulher (PEM), na Ilha de Santa Maria, Vitória, onde prestaram depoimento. O autor, que não será identificado para preservar a vítima, tem 26 anos e foi autuado, em flagrante, pelo crime de lesão corporal e por injúria com base na Lei Maria da Penha. Por serem crimes considerados de baixo potencial ofensivo, o delegado de plantão arbitrou fiança de R$ 2 mil, que não havia sido paga até o início da manhã deste sábado.

MAIS VIOLÊNCIA

Em Nova Brasília, Cariacica , por volta de 00h4 deste sábado (19), uma mulher de 35 anos foi mordida pelo marido. Durante uma briga, o autor de 28 anos, também arranhou a esposa na altura dos seios.