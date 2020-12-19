Polícia prende dois homens e apreende drogas após confronto em Vitória

Dois homens foram presos no bairro São Benedito, em Vitória, após trocarem tiros com policiais nesta sexta-feira (18). Segundo a Polícia Militar, os agentes faziam um patrulhamento de rotina no bairro quando viram os dois apontando armas contra a viatura, o que deu início ao confronto. Ninguém ficou ferido.
A polícia informou que, após a troca de tiros com os militares, os suspeitos tentaram se esconder dentro de uma casa. Os agentes entraram no local e encontraram 561 pinos de cocaína, 116 pelotas de haxixe e 37 buchas de maconha. Uma pistola com 38 munições e três carregadores também foram apreendidos, além de um rádio comunicador, uma base de rádio, balança de precisão e R$ 3.938 em espécie.
Todo o material apreendido e os dois suspeitos presos foram levados para a Delegacia de Polícia Judiciária de Vitória.
MAIS APREENSÕES
Já no Bairro da Penha, também em Vitória, policiais faziam patrulhamento na parte alta do bairro nesta sexta (18) quando viram algumas drogas no chão. Os agentes pediram apoio da Companhia Independente de Operações com Cães (Cioc) e o cão farejador Airon encontrou buchas de maconha, carregadores, munições e uma balança de precisão enterrados.
O material apreendido no Bairro da Penha também foi levado para a Delegacia de Polícia Judiciária de Vitória, mas ninguém foi detido.