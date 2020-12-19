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Bairro São Benedito

Polícia prende dois homens e apreende drogas após confronto em Vitória

A PM também apreendeu armas, munições e dinheiro em uma casa onde os suspeitos tentaram se esconder no bairro São Benedito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2020 às 22:15

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 22:15

Drogas, munições, carregadores e material do tráfico de drogas apreendidos pela Polícia Militar
As drogas e as armas apreendidas pela polícia Crédito: Divulgação/PMES
Dois homens foram presos no bairro São Benedito, em Vitória, após trocarem tiros com policiais nesta sexta-feira (18). Segundo a Polícia Militar, os agentes faziam um patrulhamento de rotina no bairro quando viram os dois apontando armas contra a viatura, o que deu início ao confronto. Ninguém ficou ferido.
A polícia informou que, após a troca de tiros com os militares, os suspeitos tentaram se esconder dentro de uma casa. Os agentes entraram no local e encontraram 561 pinos de cocaína, 116 pelotas de haxixe e 37 buchas de maconha. Uma pistola com 38 munições e três carregadores também foram apreendidos, além de um rádio comunicador, uma base de rádio, balança de precisão e R$ 3.938 em espécie.
Todo o material apreendido e os dois suspeitos presos foram levados para a Delegacia de Polícia Judiciária de Vitória. 

MAIS APREENSÕES

Já no Bairro da Penha, também em Vitória, policiais faziam patrulhamento na parte alta do bairro nesta sexta (18) quando viram algumas drogas no chão. Os agentes pediram apoio da Companhia Independente de Operações com Cães (Cioc) e o cão farejador Airon encontrou buchas de maconha, carregadores, munições e uma balança de precisão enterrados. 
Drogas, munições, carregadores e material do tráfico de drogas apreendidos pela Polícia Militar
A polícia encnt Crédito: Divulgação/PMES
O material apreendido no Bairro da Penha também foi levado para a Delegacia de Polícia Judiciária de Vitória, mas ninguém foi detido.

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