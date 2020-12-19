Polícia prende dois homens e apreende drogas após confronto em Vitória

A polícia informou que, após a troca de tiros com os militares, os suspeitos tentaram se esconder dentro de uma casa. Os agentes entraram no local e encontraram 561 pinos de cocaína, 116 pelotas de haxixe e 37 buchas de maconha. Uma pistola com 38 munições e três carregadores também foram apreendidos, além de um rádio comunicador, uma base de rádio, balança de precisão e R$ 3.938 em espécie.