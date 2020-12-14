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Renata Rasseli

CDL Jovem Vitória terá sua primeira presidente mulher em 2021

Samira Soares assumirá o comando da entidade, que representa jovens empreendedores e empresários do comércio e varejo

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

14 dez 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Samira Soares assumirá o comando da CDL Jovem Vitória em 2021
Samira Soares assumirá o comando da CDL Jovem Vitória em 2021 Crédito: Samira Soares assumirá o comando da CDL Jovem Vitória em 2021
A CDL Jovem Vitória terá sua primeira presidente mulher a partir de 2021. Em janeiro, Samira Soares assumirá o comando da entidade, que representa jovens empreendedores e empresários do comércio e varejo. O vice-presidente será George Ribeiro.
A nova diretoria tem como principal foco o desenvolvimento de lideranças empresariais fortalecidas para os desafios que a pandemia trouxe para o setor.

VERÃO 2021

Sarah Esteves e Mari Rizzi
Mari Rizzi e Sarah Esteves: em lançamento fashion Crédito: Thuanny Louzada

MOBILIDADE URBANA

Segundo pesquisa realizada pelo Datafolha, 86% dos entrevistados defendem o uso de transporte coletivo ou compartilhado. O levantamento foi feito em seis capitais brasileiras. O secretário-geral do Setpes, Jaime de Angeli, chama a atenção para outro dado importante do balanço: 64% dos entrevistados considera que o uso de veículos particulares piora a mobilidade urbana. “Na Grande Vitória, por exemplo, o ônibus ajuda a reduzir os engarrafamentos e facilitar a vida da população. Para que ele seja ainda mais efetivo é preciso, como mostram diversos estudos, garantir sua prioridade na via e o tráfego livre, seja criando faixas exclusivas ou preferenciais”, explica.

VEM, VERÃO!

Ana Luiza Azevedo usa um Dolce e Gabbana vermelho, tendência para o verão 2021
Ana Luiza Azevedo usa um Dolce e Gabbana vermelho, tendência para o verão 2021 Crédito: Mariana Dalapicola

ESTÉTICA DA PISCINA

Nesta época do ano, com as altas temperaturas do verão e muita gente de férias, as piscinas se tornam as estrelas das casas. Além de proporcionarem momentos refrescantes e de lazer, elas são fundamentais para a estética da área externa. De acordo com o diretor da Compose, Carlos Marianelli, a escolha do revestimento faz toda a diferença no visual e funcionalidade da piscina. “Os tipos de revestimentos disponíveis para a piscina são diversos e, além da estética, é preciso observar a forma como pretende usá-la, pois há revestimentos menos indicados para crianças, outros mais adequados para quem pretende utilizar a piscina para hidroginástica, por exemplo. Os mais comuns são os revestimentos de vinil, muito usados em piscinas infantis, e os de cerâmica, que contam com uma infinidade de modelos e são muito duráveis”, explica.

ENCONTRO FASHION

Ana Paula Paste e Taiana Carvalho
Ana Paula Paste e Taiana Carvalho Crédito: Thuanny Louzada

FRUTAS EM CÁPSULAS

Uma tendência que só cresce na manipulação, principalmente quando o assunto são as propriedades antioxidantes, são as frutas em cápsulas compostas por gojy berry, cacau e romã. A farmacêutica da Mônica manipulação, Olga Martins disse que o romã é capaz de potencializar um antioxidante produzido pelo organismo que protege as células da ação dos raios solares, prevenindo manchas e promovendo uma sutil ação clareadora. A Goji berry é rica em nutrientes que auxiliam no controle do apetite e reduzem a vontade de comer doces, ela também é um potente antioxidante e o cacau é rico em vitaminas, minerais e antioxidantes.

BELEZA CAPIXABA

Helena Galveas
Helena Galveas Crédito: Thuanny Louzada

HORA DE INVESTIR

A taxa Selic nunca esteve tão baixa na história do Brasil. Esse cenário, segundo a consultora para imóveis de luxo, Letícia Rody, é favorável para quem deseja investir no mercado imobiliário e o interesse para aquisições com esse perfil tem sido frequente. “Hoje, considerando a Grande Vitória, os bairros mais procurados para investir são Praia da Costa, Itaparica, Praia do Canto e Jardim Camburi”, pontuou a especialista.

AO AR LIVRE

Mirna e Nubia Brito
Mirna e Nubia Brito Crédito: Thuanny Louzada

NOVO DESAFIO

A empresária Rachel Pires, criadora da Nuvem Sublimação, está de mãos dadas com um novo desafio. Agora ela assina branding criativo para as marcas. Com o novo serviço, será possível (re) definir logo, estruturas sublimadas como piso e fachada da empresa e ainda determinar novos produtos tudo com uma única identidade. Na lista de atendimentos já está o nome de Luísa Beltrane, que atua no segmento de roupas fitness.

MODA

Brenda Riva e Isadora Barbosa
Brenda Riva e Isadora Barbosa Crédito: Mônica Zorzanelli

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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