Fotos: confira quem prestigiou o Encontro da Indústria 2020

Os homenageados do Encontro da Indústria 2020, Tales Machado, Zilma Bauer e Marcos Kneip, e a presidente da Findes Cris Samorini Crédito: Alexandre Mendonça/Findes

Encontro da Indústria 2020, uma realização da Findes, prestou sua homenagem aos empresários Tales Machado e Zilma Bauer e o secretário de Desenvolvimento do Espírito Santo Marcos Kneip, nesta nesta quinta-feira (10). A cerimônia, realizada em formato híbrido devido à pandemia da Covid-19, no Auditório da Findes, teve transmissão ao vivo pelo canal do Youtube da federação, e contou com a presença da presidente da Cris Samorini, do deputado federal e coordenador da bancada federal capixaba, Josias Da Vitória, e das lideranças industriais homenageadas. Consolidado na agenda do setor produtivo capixaba, ouma realização da Findesprestou sua homenagem aos empresários Tales Machado e Zilma Bauer e o secretário de Desenvolvimento do Espírito Santonesta nesta quinta-feira (10). A cerimônia, realizada em formato híbrido devido à pandemia da Covid-19, no Auditório da Findes, teve transmissão ao vivo pelo canal do Youtube da federação, e contou com a presença da presidente da Findes do deputado federal e coordenador da bancada federal capixaba,, e das lideranças industriais homenageadas.

"Chegamos ao final de 2020, um ano absolutamente atípico e que derrubou todas as previsões possíveis. Sofremos duras perdas, mas os empresários capixabas deram uma aula de perseverança, otimismo e reinventaram seus negócios. E a Findes está atuando em sintonia com o Governo do Estado para implementar um projeto de retomada da economia, com foco em investimentos em infraestrutura e em qualificação tecnológica das empresas" Cris Samorini - Presidente da Findes

OS HOMENAGEADOS

Marcos Kneip Navarro: Secretário de Desenvolvimento do Espírito Santo. Recebeu a Medalha do Mérito Industrial do Espírito Santo (destinada a uma personalidade que tenha se destacado por relevantes serviços prestados à indústria capixaba e/ou à Findes).

Tales Machado: sócio-administrador da Mag Ban Mármores e Granitos Ltda, presidente do Sicoob Credirochas, presidente do Sindirochas ES e vice-presidente da Findes. Recebeu a Medalha do Mérito Empreendedor da Indústria do Espírito Santo (destinada aos industriais que se destacaram na implantação de indústrias no seu setor ou na inovação de processos, produtos, desenvolvimento para novos mercados em nosso Estado).

Zilma Bauer Gomes: diretora administrativa da Ervas Naturais e presidente do Sindiquímicos. Recebeu a Medalha do Mérito Sindical da Findes (destinada aos industriais que se destacaram na promoção e fortalecimento do associativismo patronal da indústria capixaba).

Encontro da Indústria 2020

MELHORES EMPRESAS PARA SE TRABALHAR

O Shopping Vitória está entre as dez melhores empresas para se trabalhar no Espírito Santo. A certificação Great Place to Work (GPTW) foi divulgada nesta segunda-feira (07), e o SV é o único do segmento shopping center do Estado no ranking. Entre os critérios de avaliação, estão as boas práticas de gestão de pessoas e bom ambiente organizacional.

MERCADO IMOBILIÁRIO EM AQUECIMENTO

Acompanhando o aquecimento do mercado imobiliário no Estado, Lamberto Palombini, presidente do Grupo Proeng, anuncia um novo empreendimento em Vila Velha, na Praia de Itaparica. O condomínio Beach Walk Proeng Home, de dois e três quartos, é a nova aposta do empresário para quem quer viver perto do mar e começar o sonho da casa própria. Palombini tem boas expectativas em relação ao mercado de imóveis para o próximo ano e já tem outras novidades no segmento que serão anunciadas no primeiro trimestre de 2021.

MESTRE KUKINHA

Para os pequenos que gostam de se arriscar na cozinha, a chef Flavia Gama ensina uma receita de brownie de Natal, neste sábado (12), em mais uma edição do Mestre Kukinha com transmissão on-line diretamente da Kouzina, comandada por Paulo Gottardi.

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