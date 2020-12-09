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Renata Rasseli

Pousada do ES está na lista dos 20 banheiros mais incríveis do mundo

A Pousada Rabo do Lagarto, em Pedra Azul, integra a lista dos 20 banheiros de hotéis incríveis no Brasil e no mundo do Booking.com

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

09 dez 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Banheiro da Pousada Rabo do Lagarto, em Pedra Azul
Banheiro da Pousada Rabo do Lagarto, em Pedra Azul Crédito: Divulgação
Pesquisa da Booking.com aponta que o principal fator para satisfação dos brasileiros em sua hospedagem durante uma viagem é a limpeza e conforto do banheiro. Banheiros são locais de necessidade básicas, claro, mas também oferecem momentos de relaxamento aos viajantes. E a criatividade não tem limite para os arquitetos que os projetam, já que alguns deles fogem completamente do básico e se tornam uma atração à parte.
E dentre os 20 banheiros de hotéis incríveis no Brasil e no mundo pelo Booking está o da Pousada Rabo do Lagarto, localizada na Pedra Azul, no Espírito Santo.  "Seus quartos e alguns banheiros da pousada oferecem vista para a Pedra do Lagarto, um cartão-postal dessa região", diz a publicação da lista.

MODA

Karen Moro, Mariana Clark e Thais Medeiros
Karen Moro, Mariana Clark e Thais Medeiros: celebrando os 3 anos da The Store e o lançamento da collab com a marca de acessórios C. Marie Crédito: Mônica Zorzanelli

HOSPITAL UNIMED VITÓRIA É OURO

O Hospital Unimed Vitória acaba de conquistar a categoria Ouro na edição 2020 do selo Hospital Unimed de Sustentabilidade, concedido pela Unimed do Brasil. Mais que uma certificação, o selo é um reconhecimento por medidas que promovem o crescimento sustentável do Sistema Unimed no país, que busca o equilíbrio entre saúde ambiental, saúde social e saúde econômica. “Para nós, esse reconhecimento é muito importante. O Hospital Unimed Vitória trabalha buscando todos os critérios de qualidade para garantir assistência adequada a seus clientes. Durante este ano desafiador, diante da pandemia, não foi diferente e adotamos uma série de medidas para dar respostas rápidas às novas demandas que surgiram. Seguiremos sempre focados na excelência do atendimento”, destaca o diretor-presidente da Unimed Vitória, Fernando Ronchi. O Selo Hospital Unimed de Sustentabilidade, lançado em 2014, tem como objetivo oferecer aos hospitais Unimed uma ferramenta de diagnóstico da gestão hospitalar que possibilite um melhor planejamento e execução de ações e que visam uma gestão mais sustentável do negócio, desenvolvendo oportunidades e antecipando-se também a possíveis impactos negativos que possam decorrer de suas atividades.

BATIZADO

Beatriz, João Covre, Maria Filhinha, Flavia Cristina e Andrea Paula Covre
Beatriz, João Covre, Maria Filhinha, Flavia Cristina e Andrea Paula Covre: no batizado de Maria Filhinha Crédito: Mônica Zorzanelli

MEDSÊNIOR EM BRASÍLIA

A MedSênior acaba de inaugurar a sua sede definitiva em Brasília. A unidade está localizada no Setor Hoteleiro Sul (SHS), área central da capital federal, e ocupa uma área de 1.200 metros quadrados, divididos em três pavimentos. No local, os beneficiários podem realizar consultas nas áreas de Clínica Médica, Geriatria e Nutrição, ter acesso a oficinas de saúde e receber assistência de uma equipe multidisciplinar. “Há quase cinco meses levamos para Brasília o nosso modelo de trabalho, que tem foco no envelhecimento saudável e na medicina preventiva. Queremos que os idosos tenham qualidade de vida, bem-estar e autonomia e a nossa meta é conquistar 300 mil vidas no Distrito Federal nos próximos cindo anos”, ressalta o presidente da MedSênior, Maely Coelho.

COQUETEL 

Daniela Andrade e Brenda Riva
Daniela Andrade e Brenda Riva: manhã de lançamento de moda para os pés, na Praia do Canto Crédito: Marco Antônio Ferreira

HOMENAGEADO DO ANO

Leo de Castro, vice-presidente da Fibrasa, é o Homenageado do Ano do Prêmio Mérito Empresarial da Associação dos Empresários da Serra (ASES), que homenageia empresários que se destacaram durante o ano em diferentes categorias. A premiação será híbrida, por conta da pandemia, com todos os cuidados preventivos necessários, nesta quarta-feira (09), às 17h, com transmissão ao vivo pelo Youtube da Associação.

UNIVERSO FEMININO

Beth Caetano e Claudia Marriel
Beth Caetano e Claudia Marriel: em encontro sobre "AutoAmor, Moda e Sensualidade", no Barro Vermelho Crédito: Silvia Mantovani

ANDRÉIA LOPES RECEBE

A jornalista e consultora em comunicação, Andréia Lopes, recebe amigos para inauguração da sede do seu escritório, na Rua Eugênio Neto, na Praia do Canto. O brunch será assinado pela talentosa Ana Claudia Cardozo.

QUERIDA DE RR

Andrea de Pinho
Andrea de Pinho: em noite fashion na Ilha Crédito: Mônica Zorzanelli

BELEZA EM GUARAPARI

Viviane de Morais Paixão convida para inauguração do seu estúdio de beleza, no sábado (12), na Enseada Azul, em Guarapari.

TARDE FASHION

Marilinha Muzzi e Georgia Mendonça
Marilinha Muzzi e Georgia Mendonça Crédito: Mônica Zorzanelli

FEIRA LIMONADA

Para reforçar o movimento "compre local", Alexandra Rediguieri, Marcella Moyses e Verônica Dadalto irão reunir nomes da economia criativa este fim de semana, na feira Limonada, na Praia do Canto. Entre os expositores, Dani Barreto, Flavinha Mendonça, e Josué Vasconcelos.

DESPEDIDA DE SOLTEIRO

Babi Ferretti em sua despedida de solteira
Babi Ferretti: em sua despedida de solteira Crédito: Divulgação

MELHORES EMPRESAS PARA SE TRABALHAR

O Grupo MD Sistemas, fundado em 1986 e liderado pelo diretor Mario Sander e pelo fundador Carlos Augusto Ferreira de Almeida, ficou em sexto lugar do ranking das melhores empresas para se trabalhar no Espírito Santo, de acordo com a Great Place to Work (GPTW). O prêmio é fruto de uma política de humanização de uma empresa altamente tecnológica, que também é considerada a melhor empresa de TI do Estado segundo o IEL. 

FELICIDADE EM 2021

O educador, palestrante e especialista em Mindset, Lucas Fonseca, participa hoje, quarta-feira, 09/12, da live "Como construir um modelo de felicidade para 2021?", a convite da Implantodontista Marlei Bonella. A live é uma oportunidade para refletir sobre o que passamos e nos prepararmos para buscar um novo ano mais feliz. Ela começa às 19h30 no perfil @ios.odontologia, no Instagram.

CONGRESSO DE MEDICINA DE FAMÍLIA

Moysés Netto foi convidado para palestrar no II Congresso Capixaba de Medicina de Família e Comunidade. O cirurgião dentista e doutor em ciências da saúde falou sobre violência, saúde e o adolescente no Espírito Santo, sob perspectivas de prevenção das multimanifestações que têm posicionado o Estado, e principalmente a Região da Grande Vitória, em um dos aglomerados urbanos mais violentos do mundo. O encontro aconteceu de forma virtual.

FRANQUIA DA CALIFÓRNIA NO ES

“Onde os bons tempos acontecem”. Esse é o slogan da franquia californiana Johnny Rockets, que chega ao Espírito Santo ainda na primeira quinzena deste mês, na área gourmet do Shopping Vitória. Com um toque moderno agregando ao conceito retrô, a rede é conhecida por proporcionar diversão em suas lojas, além de seus funcionários dançarem de tempos em tempos. A gastronomia se destaca por seus saborosos hambúrgueres e milk shakes, bebida que, aliás, ganha destaque por já ter sido eleita a melhor dos Estados Unidos por 3 anos seguidos. O espaço terá assentos confortáveis e será possível reservar mesas para reuniões e aniversários. O responsável por trazer a franquia para o Estado é o jovem empreendedor Gustavo Roncetti da Costa.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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