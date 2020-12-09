Pousada do ES está na lista dos 20 banheiros mais incríveis do mundo

Banheiro da Pousada Rabo do Lagarto, em Pedra Azul Crédito: Divulgação

Pesquisa da Booking.com aponta que o principal fator para satisfação dos brasileiros em sua hospedagem durante uma viagem é a limpeza e conforto do banheiro. Banheiros são locais de necessidade básicas, claro, mas também oferecem momentos de relaxamento aos viajantes. E a criatividade não tem limite para os arquitetos que os projetam, já que alguns deles fogem completamente do básico e se tornam uma atração à parte.

E dentre os 20 banheiros de hotéis incríveis no Brasil e no mundo pelo Booking está o da Pousada Rabo do Lagarto , localizada na Pedra Azul, no Espírito Santo. "Seus quartos e alguns banheiros da pousada oferecem vista para a Pedra do Lagarto, um cartão-postal dessa região", diz a publicação da lista.

MODA

Karen Moro, Mariana Clark e Thais Medeiros: celebrando os 3 anos da The Store e o lançamento da collab com a marca de acessórios C. Marie Crédito: Mônica Zorzanelli

HOSPITAL UNIMED VITÓRIA É OURO

O Hospital Unimed Vitória acaba de conquistar a categoria Ouro na edição 2020 do selo Hospital Unimed de Sustentabilidade, concedido pela Unimed do Brasil. Mais que uma certificação, o selo é um reconhecimento por medidas que promovem o crescimento sustentável do Sistema Unimed no país, que busca o equilíbrio entre saúde ambiental, saúde social e saúde econômica. “Para nós, esse reconhecimento é muito importante. O Hospital Unimed Vitória trabalha buscando todos os critérios de qualidade para garantir assistência adequada a seus clientes. Durante este ano desafiador, diante da pandemia, não foi diferente e adotamos uma série de medidas para dar respostas rápidas às novas demandas que surgiram. Seguiremos sempre focados na excelência do atendimento”, destaca o diretor-presidente da Unimed Vitória, Fernando Ronchi. O Selo Hospital Unimed de Sustentabilidade, lançado em 2014, tem como objetivo oferecer aos hospitais Unimed uma ferramenta de diagnóstico da gestão hospitalar que possibilite um melhor planejamento e execução de ações e que visam uma gestão mais sustentável do negócio, desenvolvendo oportunidades e antecipando-se também a possíveis impactos negativos que possam decorrer de suas atividades.

BATIZADO

Beatriz, João Covre, Maria Filhinha, Flavia Cristina e Andrea Paula Covre: no batizado de Maria Filhinha Crédito: Mônica Zorzanelli

MEDSÊNIOR EM BRASÍLIA

A MedSênior acaba de inaugurar a sua sede definitiva em Brasília. A unidade está localizada no Setor Hoteleiro Sul (SHS), área central da capital federal, e ocupa uma área de 1.200 metros quadrados, divididos em três pavimentos. No local, os beneficiários podem realizar consultas nas áreas de Clínica Médica, Geriatria e Nutrição, ter acesso a oficinas de saúde e receber assistência de uma equipe multidisciplinar. “Há quase cinco meses levamos para Brasília o nosso modelo de trabalho, que tem foco no envelhecimento saudável e na medicina preventiva. Queremos que os idosos tenham qualidade de vida, bem-estar e autonomia e a nossa meta é conquistar 300 mil vidas no Distrito Federal nos próximos cindo anos”, ressalta o presidente da MedSênior, Maely Coelho.

COQUETEL

Daniela Andrade e Brenda Riva: manhã de lançamento de moda para os pés, na Praia do Canto Crédito: Marco Antônio Ferreira

HOMENAGEADO DO ANO

Leo de Castro, vice-presidente da Fibrasa, é o Homenageado do Ano do Prêmio Mérito Empresarial da Associação dos Empresários da Serra (ASES), que homenageia empresários que se destacaram durante o ano em diferentes categorias. A premiação será híbrida, por conta da pandemia, com todos os cuidados preventivos necessários, nesta quarta-feira (09), às 17h, com transmissão ao vivo pelo Youtube da Associação.

UNIVERSO FEMININO

Beth Caetano e Claudia Marriel: em encontro sobre "AutoAmor, Moda e Sensualidade", no Barro Vermelho Crédito: Silvia Mantovani

ANDRÉIA LOPES RECEBE

A jornalista e consultora em comunicação, Andréia Lopes, recebe amigos para inauguração da sede do seu escritório, na Rua Eugênio Neto, na Praia do Canto. O brunch será assinado pela talentosa Ana Claudia Cardozo.

QUERIDA DE RR

Andrea de Pinho: em noite fashion na Ilha Crédito: Mônica Zorzanelli

BELEZA EM GUARAPARI

Viviane de Morais Paixão convida para inauguração do seu estúdio de beleza, no sábado (12), na Enseada Azul, em Guarapari.

TARDE FASHION

Marilinha Muzzi e Georgia Mendonça Crédito: Mônica Zorzanelli

FEIRA LIMONADA

Para reforçar o movimento "compre local", Alexandra Rediguieri, Marcella Moyses e Verônica Dadalto irão reunir nomes da economia criativa este fim de semana, na feira Limonada, na Praia do Canto. Entre os expositores, Dani Barreto, Flavinha Mendonça, e Josué Vasconcelos.

DESPEDIDA DE SOLTEIRO

Babi Ferretti: em sua despedida de solteira Crédito: Divulgação

MELHORES EMPRESAS PARA SE TRABALHAR

O Grupo MD Sistemas, fundado em 1986 e liderado pelo diretor Mario Sander e pelo fundador Carlos Augusto Ferreira de Almeida, ficou em sexto lugar do ranking das melhores empresas para se trabalhar no Espírito Santo, de acordo com a Great Place to Work (GPTW). O prêmio é fruto de uma política de humanização de uma empresa altamente tecnológica, que também é considerada a melhor empresa de TI do Estado segundo o IEL.

FELICIDADE EM 2021

O educador, palestrante e especialista em Mindset, Lucas Fonseca, participa hoje, quarta-feira, 09/12, da live "Como construir um modelo de felicidade para 2021?", a convite da Implantodontista Marlei Bonella. A live é uma oportunidade para refletir sobre o que passamos e nos prepararmos para buscar um novo ano mais feliz. Ela começa às 19h30 no perfil @ios.odontologia, no Instagram.

CONGRESSO DE MEDICINA DE FAMÍLIA

Moysés Netto foi convidado para palestrar no II Congresso Capixaba de Medicina de Família e Comunidade. O cirurgião dentista e doutor em ciências da saúde falou sobre violência, saúde e o adolescente no Espírito Santo, sob perspectivas de prevenção das multimanifestações que têm posicionado o Estado, e principalmente a Região da Grande Vitória, em um dos aglomerados urbanos mais violentos do mundo. O encontro aconteceu de forma virtual.

FRANQUIA DA CALIFÓRNIA NO ES