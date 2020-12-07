Empresa do ES concorre a prêmio de melhores para se trabalhar

Empresárias Cátia Horsts e Jaciara Pinheiro Crédito: Divulgação

A Rhopen Consultoria, das empresárias Cátia Horsts e Jaciara Pinheiro, concorre ao prêmio da Great Place to Work (GPTW), que vai eleger as melhores empresas para trabalhar no Espírito Santo. O anúncio dos vencedores será on-line, nesta segunda-feira, 07 de dezembro, às 11 horas.

O Programa de Certificação GPTW surgiu para expandir a capacidade de reconhecer as boas organizações e saber como os funcionários enxergam o local que trabalham.

ALIMENTANDO O BEM

A designer de joias capixaba Emar Batalha, que reside em São Paulo, vem a Vitória especialmente para evento de Natal que acontece na La Bassetti, da amiga, Cláudia Scarton, nesta terça, dia 8, na Praia do Canto, das 11h às 19h. O evento terá delícias da Bem Cacau que faz parte do projeto social ‘Alimentando o Bem’, capitaneado por Emar. As amigas recebem doações de brinquedos novos que serão doados para os projetos sociais da Igreja Batista da Mata da Praia.

EXPOSIÇÃO

Sandro Novaes, Sandra Matias, Lara Brotas e Armarinhos Teixeira: na abertura de "Series Exclusivas | clube do colecionador", em Vitória Crédito: Cacá lima

IRMÃO DE SANDRA ANNENBERG FALA PARA GESTORES DO ES

Daniel Annenberg é um gestor público conhecido por criar, para São Paulo, o Poupatempo, um modelo de prestação de serviço que aqui no Espírito Santo conhecemos como Faça Fácil. Por sua experiência de 30 anos no setor público, ele foi convidado para comandar o webinar “Inovação na Gestão Pública: é possível?”, no próximo dia 14, às 19h.

O evento é gratuito e realizado pela Câmara de Inovação na Gestão Pública do Conselho de Administração do Espírito Santo (CRA-ES). Será transmitido para gestores de todo o Brasil pelo canal do Youtube da autarquia. “Esse vai ser um momento de conteúdo relevante e compartilhamento de experiências significativas, que poderão fazer a diferença na forma como a gestão pública vem sendo feita”, pontuou o coordenador da Câmara, o administrador Manoel Carlos Rocha Lima.

QUERIDOS DE RR

Gizele Maffioletti e Levy Neto Crédito: Cacá lima

PADARIA PET NO ES

O maior shopping do Estado foi o local escolhido para a abertura de uma franquia da Padaria Pet. O empresário Helter Spinasse viu, diante da crise, a oportunidade de inovar e trouxe para o mercado capixaba o que já faz muito sucesso em São Paulo. A Padaria Pet é uma empresa que oferece petiscos e alimentos inovadores e deliciosos para nossos melhores amigos, além de uma boutique com acessórios para os pets. O modelo de quiosque está montado próximo a entrada do cinema e comercializa todos os produtos da tradicional loja paulista.

ARTE

Paula Flores, Marcela Grasseli, Kassio Fontoura e Itala Monti Crédito: Cacá lima

METAS PARA 2021

Com o Natal chegando e o ano terminando, o consultor financeiro Jocimar Pinheiro lembra que essa é a ocasião para não só se renovar os votos, mas de procurar estabelecer metas, realizar um balanço financeiro e, ainda realizar programações de investimentos e organizar a gestão da empresa para se ter um 2021 melhor.

BELEZA CAPIXABA

Hélia Dórea veste camisa de linho da coleção do estilista Josué Vasconcelos Crédito: Cacá Lima

FÓRUM DE ANIVERSÁRIO

Fernando Henrique Cardoso, Luciano Huck, Lindalia Junqueira, Marcelo Dughettu, Fernanda Keller, Bernardinho, Flávio Canto, Leizer Pereira, Roberta Medina, Malu Mader e Tony Bellotto são os convidados especiais do 4º Fórum de Responsabilidade Social da Estácio. Para o evento, que marca os 50 anos da Instituição de Ensino Superior, a Estácio elegeu algumas das mais importantes personalidades que, como a instituição, buscam gerar impacto positivo em nossa sociedade e fazer a diferença na vida de muitos brasileiros. Totalmente on-line e aberta ao público externo, a edição deste ano acontecerá no dia 7 de dezembro, a partir das 18h, por meio do link: https://forum50anos.estacio.br/ .

QUERIDA DE RR

Carol Boaventura Crédito: Juliana e Fagner Fotografias

CASAIS INVESTEM EM ALIANÇAS

Uma pesquisa recente do buscador Google sobre demanda de produtos no varejo on-line mostrou que a procura por alianças de ouro cresceu 61% na semana de 30 de maio a 5 de junho, comparada à semana anterior (23-29 a maio). A empresária e designer de joias, Karla Bautz, sentiu uma adaptação dos consumidores, em relação ao comportamento.

“Sentimos que houve um investimento maior nas alianças e acreditamos que pode ter relação com o fato de muitas festas não terem sido realizadas ou foram alteradas para um formato mais intimista. Percebemos o crescimento de 50% nas vendas nesse período de pandemia. Para atender a esta demanda adaptamos o nosso atendimento com agendamento de horário, oferta de contato online e serviço personalizado”, lista.

PARCERIA NO MERCADO IMOBILIÁRIO

Os empresários Kleverson Passos e Letícia Rody firmaram uma parceria para comercializar imóveis de altíssimo padrão, na Grande Vitória Crédito: divulgação

PSIQUIATRIA HUMANIZADA