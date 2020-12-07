Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Renata Rasseli

Empresa do ES concorre a prêmio de melhores para se trabalhar

A Rhopen Consultoria concorre ao prêmio da Great Place to Work (GPTW), que será anunciado nesta segunda-feira (07)

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

07 dez 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Empresárias Cátia Horsts e Jaciara Pinheiro
Empresárias Cátia Horsts e Jaciara Pinheiro Crédito: Divulgação
A Rhopen Consultoria, das empresárias Cátia Horsts e Jaciara Pinheiro, concorre ao prêmio da Great Place to Work (GPTW), que vai eleger as melhores empresas para trabalhar no Espírito Santo. O anúncio dos vencedores será on-line, nesta segunda-feira, 07 de dezembro, às 11 horas.
O Programa de Certificação GPTW surgiu para expandir a capacidade de reconhecer as boas organizações e saber como os funcionários enxergam o local que trabalham.

ALIMENTANDO O BEM

A designer de joias capixaba Emar Batalha, que reside em São Paulo, vem a Vitória especialmente para evento de Natal que acontece na La Bassetti, da amiga, Cláudia Scarton, nesta terça, dia 8, na Praia do Canto, das 11h às 19h. O evento terá delícias da Bem Cacau que faz parte do projeto social ‘Alimentando o Bem’, capitaneado por Emar. As amigas recebem doações de brinquedos novos que serão doados para os projetos sociais da Igreja Batista da Mata da Praia.

EXPOSIÇÃO

Sandro Novaes, Sandra Matias, Lara Brotas e Armarinhos Teixeira
Sandro Novaes, Sandra Matias, Lara Brotas e Armarinhos Teixeira: na abertura de  "Series Exclusivas | clube do colecionador", em Vitória Crédito: Cacá lima

IRMÃO DE SANDRA ANNENBERG FALA PARA GESTORES DO ES

Daniel Annenberg é um gestor público conhecido por criar, para São Paulo, o Poupatempo, um modelo de prestação de serviço que aqui no Espírito Santo conhecemos como Faça Fácil. Por sua experiência de 30 anos no setor público, ele foi convidado para comandar o webinar “Inovação na Gestão Pública: é possível?”, no próximo dia 14, às 19h.
O evento é gratuito e realizado pela Câmara de Inovação na Gestão Pública do Conselho de Administração do Espírito Santo (CRA-ES). Será transmitido para gestores de todo o Brasil pelo canal do Youtube da autarquia. “Esse vai ser um momento de conteúdo relevante e compartilhamento de experiências significativas, que poderão fazer a diferença na forma como a gestão pública vem sendo feita”, pontuou o coordenador da Câmara, o administrador Manoel Carlos Rocha Lima.

QUERIDOS DE RR

Gizele Maffioletti e Levy Neto
Gizele Maffioletti e Levy Neto Crédito: Cacá lima

PADARIA PET NO ES

O maior shopping do Estado foi o local escolhido para a abertura de uma franquia da Padaria Pet. O empresário Helter Spinasse viu, diante da crise, a oportunidade de inovar e trouxe para o mercado capixaba o que já faz muito sucesso em São Paulo. A Padaria Pet é uma empresa que oferece petiscos e alimentos inovadores e deliciosos para nossos melhores amigos, além de uma boutique com acessórios para os pets. O modelo de quiosque está montado próximo a entrada do cinema e comercializa todos os produtos da tradicional loja paulista.

ARTE

Paula Flores, Marcela Grasseli, Kassio Fontoura e Itala Monti
Paula Flores, Marcela Grasseli, Kassio Fontoura e Itala Monti Crédito: Cacá lima

METAS PARA 2021

Com o Natal chegando e o ano terminando, o consultor financeiro Jocimar Pinheiro lembra que essa é a ocasião para não só se renovar os votos, mas de procurar estabelecer metas, realizar um balanço financeiro e, ainda realizar programações de investimentos e organizar a gestão da empresa para se ter um 2021 melhor.

BELEZA CAPIXABA

Hélia Dórea veste camisa de linho da coleção do estilista Josué Vasconcelos
Hélia Dórea veste camisa de linho da coleção do estilista Josué Vasconcelos Crédito: Cacá Lima

FÓRUM DE ANIVERSÁRIO

Fernando Henrique Cardoso, Luciano Huck, Lindalia Junqueira, Marcelo Dughettu, Fernanda Keller, Bernardinho, Flávio Canto, Leizer Pereira, Roberta Medina, Malu Mader e Tony Bellotto são os convidados especiais do 4º Fórum de Responsabilidade Social da Estácio. Para o evento, que marca os 50 anos da Instituição de Ensino Superior, a Estácio elegeu algumas das mais importantes personalidades que, como a instituição, buscam gerar impacto positivo em nossa sociedade e fazer a diferença na vida de muitos brasileiros. Totalmente on-line e aberta ao público externo, a edição deste ano acontecerá no dia 7 de dezembro, a partir das 18h, por meio do link: https://forum50anos.estacio.br/ .

QUERIDA DE RR

Carol Boaventura
Carol Boaventura Crédito: Juliana e Fagner Fotografias

CASAIS INVESTEM EM ALIANÇAS

Uma pesquisa recente do buscador Google sobre demanda de produtos no varejo on-line mostrou que a procura por alianças de ouro cresceu 61% na semana de 30 de maio a 5 de junho, comparada à semana anterior (23-29 a maio). A empresária e designer de joias, Karla Bautz, sentiu uma adaptação dos consumidores, em relação ao comportamento.
“Sentimos que houve um investimento maior nas alianças e acreditamos que pode ter relação com o fato de muitas festas não terem sido realizadas ou foram alteradas para um formato mais intimista. Percebemos o crescimento de 50% nas vendas nesse período de pandemia. Para atender a esta demanda adaptamos o nosso atendimento com agendamento de horário, oferta de contato online e serviço personalizado”, lista.

PARCERIA  NO MERCADO IMOBILIÁRIO

Os empresários Kleverson Passos e Letícia Rody firmaram uma parceria para comercializar imóveis de altíssimo padrão, na Grande Vitória
Os empresários Kleverson Passos e Letícia Rody firmaram uma parceria para comercializar imóveis de altíssimo padrão, na Grande Vitória Crédito: divulgação

PSIQUIATRIA HUMANIZADA

Apesar de dados da OMS apontarem que, no Brasil, pelo menos 18 milhões de pessoas sofrem com ansiedade e 12 milhões com depressão, ainda há muito preconceito quando o assunto é tratamento psiquiátrico. Fábio Olmo, psiquiatra e diretor clínico da Aube - Cuidados da Mente, ressalta a importância do atendimento humanizado para ajudar a romper tal barreira. "Em momentos de crise, o paciente precisa ser acolhido e diagnosticado com precisão para receber o tratado adequado, mantendo a própria autonomia, a dignidade e a convivência social. A humanização no atendimento psiquiátrico ajuda o paciente a aceitar os sintomas do transtorno mental e gera resultados mais eficazes nos tratamentos. Em todos os casos, o paciente e os familiares devem ser recebidos com conforto, respeito, sigilo e competência técnica", comenta.

Veja Também

FOTOS: confira quem prestigiou o jantar em prol do Asilo dos Idosos

ES ganha federação para promover a cultura italiana

Galeria famosa do ES recebe nomes internacionais da arte contemporânea

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Arte Festa de Aniversário
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Volkswagen Tera 2026
Vendas de grupos automotivos capixabas crescem no mercado regional e nacional
Euclério Sampaio, prefeito de Cariacica
Euclério Sampaio vai tirar licença da Prefeitura de Cariacica por 15 dias
Imagem de destaque
Bolinho de chuva: 3 receitas práticas e deliciosas para o lanche da tarde 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados