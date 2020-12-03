Galeria famosa do ES recebe nomes internacionais da arte contemporânea

Obra do artista Thainan Castro em exposição na galeria Matias Brotas Crédito: Divulgação

Sob a batuta de Lara Brotas e Sandra Matias, a Matias Brotas Arte Contemporânea encerra o calendário de 2020 com uma exposição, que já faz parte da agenda anual da galeria, mas de forma híbrida, devido à pandemia. A Series Exclusivas | clube do colecionador MBac é um projeto iniciado em 2013 e que se consolida na formação de colecionadores em arte contemporânea.

A cada ano, a galeria convida artistas a produzirem obras exclusivas para a Séries e apresenta trabalhos em suportes variados de artistas que se destacam na cena contemporânea de artes visuais. Antônio Bokel, Armarinhos Teixeira, a dinamarquesa MaiBritt Wolthers e Sandro Novaes (que recentemente chegou de temporada na Espanha) estarão presentes na vernissage nesta sexta-feira (04), às 10h30, na galeria, que fica na Mata da Praia. A coletiva apresenta ainda trabalhos de José Bechara, Manfredo de Souzanetto, Arthur Arnold, Bruno Miguel, Rubiane Maia, Raphael Bianco, dentre outros.

O projeto expositivo contemplará a visitação em formato híbrido: no ambiente online, pelo site da Matias Brotas, pelos canais e redes sociais e em visitas guiadas pelos artistas na vernissage, seguindo todos os protocolos de segurança.

VERÃO 2021

Sinthia Ferrari, Claudia Barata, Dani Sarkis, Lara Brotas, Dani Brotto e Talita de Pinho: no litoral de Santa Cruz, Aracruz Crédito: Divulgação

EXCELÊNCIA HOSPITAL

André Madureira, CEO da Athena Saúde no Espírito Santo, comemora a recertificação Nível 3 (máximo) da Organização Nacional de Acreditação (ONA) conquistada pelo Vitória Apart Hospital. Avaliado pelo Instituto de Planejamento e Pesquisa para Acreditação em Serviços de Saúde, o Vitória Apart foi acreditado com excelência, o que reforça o alto padrão em sua estrutura, segurança e assistência médica. "Realmente é um orgulho ter uma equipe de alta performance, disciplinada, que coloca a segurança do paciente e o desfecho clinico em níveis de excelência. Vivemos um 2020 atípico, com desafios inimagináveis e somente com um time de craques conseguimos a manutenção da acreditação ONA 3 com louvor. Essa certificação materializa a proposta de valor do Grupo Athena para a população capixaba”, ressalta.

MODA

Renata Cani, Marci Vago e Juliana Modenese: em noite de confraternização fashion Crédito: Ana Beloni

TESTE

A médica Carol Guerra convidou Raigna Vasconcelos para testar a novidade do momento: o plasmage. Trata-se de um lifting de pálpebra sem corte. O procedimento vai ser realizado neste sábado (5), pela médica Tathiana Gava, na clínica de Carol Guerra localizada na Enseada do Suá.

QUERIDA DE RR

Renata Vervloet Crédito: Ana Beloni

DILEMA DAS REDES

A advogada Rosiane Rangel, especialista em Direito Empresarial, lembra aos empresários que a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) já entrou em vigor, mas que não é preciso ter medo dela e nem do processo de adequação. Ainda tem muito para ser estudado e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) vai regulamentar muita coisa ainda. Enquanto isso, ela recomenda dois filmes, disponíveis na Netflix, para entender o porquê da necessidade de uma lei para regulamentar dados pessoais: “Privacidade hakeada” e “Dilema das redes”.

BELEZA CAPIXABA

Alline Passamani Crédito: Ana Beloni

CRIATIVIDADE

O Espírito Santo ocupa o sétimo lugar entre os estados com maior participantes em Economia Criativa, segundo dados do Instituto Jones dos Santos Neves. Em tempos de pandemia a ordem é inovar e mesmo em momento de crise econômica, a especialista em economia criativa, Sandra Mara Selleste, esse movimento só tende a se intensificar. "O criativo tem a capacidade de pensar diferente e em soluções alternativas para determinadas situações, como crise em que estamos vivendo, por exemplo. Então ele aperfeiçoa a maneira de trabalhar. Isso tem se tornado vital para se colocar ou se destacar no mercado. É importante se reinventar! A palavra é inovação", afirma.

CHÁ DA TARDE

Claudia Louzada, Bela, Rose Frizzera e Naíta Borges: encontro na Praia da Costa Crédito: Fernanda Ribeiro

REFLEXOTERAPIA

As terapias integrativas ou complementares como recurso terapêutico estão caindo no gosto do brasileiro. Através de estímulos em terminações nervosas, identificados a partir de pontos específicos nos pés, a reflexoterapia colabora para identificar, tratar e prevenir distúrbios físicos e emocionais.