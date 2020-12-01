Hospital do ES ganha equipamento inédito no Brasil para neurocirurgia

Microscópio neurocirúrgico Zeiss KINEVO 900 do Hospital Santa Rita Crédito: Divulgação

O Hospital Santa Rita é o único no Brasil a adquirir o revolucionário microscópio neurocirúrgico Zeiss KINEVO 900, com sistema de visualização robótica – Pacote Premium. O equipamento é considerado o melhor e mais do mundo e chega ao hospital no início do próximo ano. O diretor Geral do Santa Rita, Carlos Clayton Lobato, disse à coluna que essa aquisição equipara o serviço de neurocirurgia do Hospital aos melhores centros de neurocirurgia dos Estados Unidos e da Europa. “Alguns dos grandes centros de referência do mundo ainda não contam com toda a tecnologia que poderemos oferecer aos pacientes do nosso hospital”, informa Lobato.

Entre as inúmeras funções desse revolucionário microscópio, consta o sistema de visualização robótica que permite ao cirurgião dar comandos para que determinadas posições do aparelho sejam memorizadas pelo sistema. Isso permite que após movimentar o microscópio durante o procedimento, o sistema robótico retorne exatamente para a posição memorizada (função Memory position).

O neurocirurgião Tiago Madeira, da equipe de neurocirurgia do Hospital Santa Rita, informa que “muito mais que um novo modelo de microscópio, o Zeiss KINEVO 900 representa uma verdadeira tecnologia disruptiva em termos da visualização microcirúrgica das estruturas do cérebro. Em intervenções no cérebro, pequenos detalhes podem fazer a diferença entre um resultado excepcional e uma sequela neurológica definitiva. O Zeiss KINEVO 900 traz a segurança que o neurocirurgião necessita para reduzir significativamente o risco de complicações decorrentes das intervenções neurocirúrgicas”, informa Tiago Madeira.

ANIVERSÁRIO

Liege e Andréia Carone: as cunhadas celebraram idade novo com almoço em família neste domingo (29), na Praia da Costa Crédito: Divulgação

VITÓRIA SUMMIT: QUEM VAI

Cristhine Samorini, José Lino Sepulcri, Márcio Candido Ferreira, Jorge Luiz Nicchio, Idalberto Moro e Cézar Wagner Pinto são alguns dos convidados que já confirmaram presença para acompanhar a abertura do perspectivas do Espírito Santo para o pós-pandemia, traz a Vitória o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, para dar o pontapé inicial nas discussões. são alguns dos convidados que já confirmaram presença para acompanhar a abertura do Vitória Summit 2020 , nesta quarta-feira (02), às 15h, no Hotel Senac Ilha do Boi. O evento, que vai debater as, traz a Vitória o vice-presidente da República,, para dar o pontapé inicial nas discussões.

PORTOS CAPIXABAS EM LIVRO

Idealizada e coordenada pelo editor Antonio de Pádua Gurgel, a publicação está sendo finalizada quando o governo capixaba trabalha para incrementar o Corredor de Transportes Centro-Leste, contribuindo para aumentar a movimentação das unidades portuárias sediadas no Espírito Santo. Nesse sentido, o livro pode ser utilizado nesse trabalho de divulgação dentro e fora do Brasil, por ser editado em português e inglês.

Com capa dura, sobrecapa e miolo colorido em papel couchê, a edição é amplamente ilustrada e traz uma rica retrospectiva histórica. Nela se pode ler como o lendário desaparecimento do rei português D. Sebastião, durante a batalha de Alcácer-Quibir no século XVII, beneficiou os portos capixabas. Com a ascensão ao trono português do rei espanhol Felipe II, foi cancelada a obrigação dos portos de só operarem com a Coroa Portuguesa. Dessa forma, a movimentação das unidades portuárias capixabas experimentou um expressivo impulso.

MESVERSÁRIO

Beatriz Croce, Lorena Croce e Bia Croce Perenzin: celebrando os 3 meses de Antônio Crédito: Divulgação

CONQUISTA

A escritora Michele Pin é oficialmente membra da Academia Internacional de Literatura Brasileira (AILB), em Nova York. O registro saiu este mês e a capixaba comemora o novo feito na carreira. “Só tenho a agradecer a Deus, a minha família e a todas as minhas seguidoras por tudo que tenho conquistado”, afirma.

QUERIDA DE RR

Andrea Andrade: brindando a vida! Crédito: Cacá Lima

VERÃO EM GUARAPARI

O empresário e gastrônomo Fernando Miguel vai abrir a temporada de verão com uma novidade em Guarapari: ele ampliou a sua casa do torresmo, situada na Praia do Morro. O coquetel de reinauguração será nesta quarta-feira, dia 2, a partir das 17h. Agora, o empreendimento conta com 80m² e, além da tradicional rotisseria, terá um anexo de cachaçaria com os principais rótulos de Minas Gerais e do Espírito Santo, como a Princesa Isabel - vencedora do prêmio de melhor cachaça nacional com o sabor Jequitibá Rosa. O novo espaço foi assinado pelas arquitetas Alessandra Gê e Myrella Montalvão. O projeto inclui mesas de madeira de demolição e estufa com petiscos de boteco.

CHÁ DA TARDE

Dani Mendes e Eliane Rasseli Pezzin; encontro na Praia da Costa Crédito: Fernanda Ribeiro

ESTUDOS NA PANDEMIA

O que para muitos foi tempo perdido, para os alunos que estão em fase preparatória para o vestibular, a pandemia serviu de estímulo para os estudos. Nem a pausa nas aulas presenciais desanimaram. O especialista em método de ensino personalizado Nilton Sagrilo diz que viu o número de estudantes dobrar em seu pré-vestibular, cuja metodologia desenvolve o processo de adaptive learning com uso de algoritmos e árvore de correlação de matérias em um sequenciamento de dados. “Dos estudantes que compunham o nosso quadro, desde o início do ano, só saíram aqueles que foram aprovados em alguma faculdade. Aliás, pelo terceiro ano consecutivo, já registramos mais da metade dos alunos que disputavam Medicina aprovados”, destaca.

VERÃO 2021