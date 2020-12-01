Hospital do ES ganha equipamento inédito no Brasil para neurocirurgia

O Hospital Santa Rita é o único no Brasil a adquirir o revolucionário microscópio neurocirúrgico Zeiss KINEVO 900, com sistema de visualização robótica – Pacote Premium. O equipamento é considerado o melhor e mais do mundo e chega ao hospital no início do próximo ano. O diretor Geral do Santa Rita, Carlos Clayton Lobato, disse à coluna que essa aquisição equipara o serviço de neurocirurgia do Hospital aos melhores centros de neurocirurgia dos Estados Unidos e da Europa. “Alguns dos grandes centros de referência do mundo ainda não contam com toda a tecnologia que poderemos oferecer aos pacientes do nosso hospital”, informa Lobato.
Entre as inúmeras funções desse revolucionário microscópio, consta o sistema de visualização robótica que permite ao cirurgião dar comandos para que determinadas posições do aparelho sejam memorizadas pelo sistema. Isso permite que após movimentar o microscópio durante o procedimento, o sistema robótico retorne exatamente para a posição memorizada (função Memory position).
O neurocirurgião Tiago Madeira, da equipe de neurocirurgia do Hospital Santa Rita, informa que “muito mais que um novo modelo de microscópio, o Zeiss KINEVO 900 representa uma verdadeira tecnologia disruptiva em termos da visualização microcirúrgica das estruturas do cérebro. Em intervenções no cérebro, pequenos detalhes podem fazer a diferença entre um resultado excepcional e uma sequela neurológica definitiva. O Zeiss KINEVO 900 traz a segurança que o neurocirurgião necessita para reduzir significativamente o risco de complicações decorrentes das intervenções neurocirúrgicas”, informa Tiago Madeira.
ANIVERSÁRIO
VITÓRIA SUMMIT: QUEM VAI
Cristhine Samorini, José Lino Sepulcri, Márcio Candido Ferreira, Jorge Luiz Nicchio, Idalberto Moro e Cézar Wagner Pinto são alguns dos convidados que já confirmaram presença para acompanhar a abertura do Vitória Summit 2020, nesta quarta-feira (02), às 15h, no Hotel Senac Ilha do Boi. O evento, que vai debater as perspectivas do Espírito Santo para o pós-pandemia, traz a Vitória o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, para dar o pontapé inicial nas discussões.
PORTOS CAPIXABAS EM LIVRO
Idealizada e coordenada pelo editor Antonio de Pádua Gurgel, a publicação está sendo finalizada quando o governo capixaba trabalha para incrementar o Corredor de Transportes Centro-Leste, contribuindo para aumentar a movimentação das unidades portuárias sediadas no Espírito Santo. Nesse sentido, o livro pode ser utilizado nesse trabalho de divulgação dentro e fora do Brasil, por ser editado em português e inglês.
Com capa dura, sobrecapa e miolo colorido em papel couchê, a edição é amplamente ilustrada e traz uma rica retrospectiva histórica. Nela se pode ler como o lendário desaparecimento do rei português D. Sebastião, durante a batalha de Alcácer-Quibir no século XVII, beneficiou os portos capixabas. Com a ascensão ao trono português do rei espanhol Felipe II, foi cancelada a obrigação dos portos de só operarem com a Coroa Portuguesa. Dessa forma, a movimentação das unidades portuárias capixabas experimentou um expressivo impulso.
MESVERSÁRIO
CONQUISTA
A escritora Michele Pin é oficialmente membra da Academia Internacional de Literatura Brasileira (AILB), em Nova York. O registro saiu este mês e a capixaba comemora o novo feito na carreira. “Só tenho a agradecer a Deus, a minha família e a todas as minhas seguidoras por tudo que tenho conquistado”, afirma.
QUERIDA DE RR
VERÃO EM GUARAPARI
O empresário e gastrônomo Fernando Miguel vai abrir a temporada de verão com uma novidade em Guarapari: ele ampliou a sua casa do torresmo, situada na Praia do Morro. O coquetel de reinauguração será nesta quarta-feira, dia 2, a partir das 17h. Agora, o empreendimento conta com 80m² e, além da tradicional rotisseria, terá um anexo de cachaçaria com os principais rótulos de Minas Gerais e do Espírito Santo, como a Princesa Isabel - vencedora do prêmio de melhor cachaça nacional com o sabor Jequitibá Rosa. O novo espaço foi assinado pelas arquitetas Alessandra Gê e Myrella Montalvão. O projeto inclui mesas de madeira de demolição e estufa com petiscos de boteco.
CHÁ DA TARDE
ESTUDOS NA PANDEMIA
O que para muitos foi tempo perdido, para os alunos que estão em fase preparatória para o vestibular, a pandemia serviu de estímulo para os estudos. Nem a pausa nas aulas presenciais desanimaram. O especialista em método de ensino personalizado Nilton Sagrilo diz que viu o número de estudantes dobrar em seu pré-vestibular, cuja metodologia desenvolve o processo de adaptive learning com uso de algoritmos e árvore de correlação de matérias em um sequenciamento de dados. “Dos estudantes que compunham o nosso quadro, desde o início do ano, só saíram aqueles que foram aprovados em alguma faculdade. Aliás, pelo terceiro ano consecutivo, já registramos mais da metade dos alunos que disputavam Medicina aprovados”, destaca.