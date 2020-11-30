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Renata Rasseli

ES ganha primeira impressora de papelão inédita no Brasil

Devido ao aumento da produção de embalagens, João Batista Depizzol investiu na primeira impressora de papelão no Brasil a imprimir quatro cores em processo digital, sem a necessidade de confecção de matriz de produção

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

30 nov 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

João Baptista Depizzol
João Baptista Depizzol Crédito: Divulgação
O empresário João Batista Depizzol, sempre focado em inovação, mais uma vez nos surpreende e traz ao Estado a primeira impressora de papelão no Brasil a imprimir quatro cores em processo digital, sem a necessidade de confecção de matriz de produção. “Em meio ao aumento de produção de embalagens no país, impulsionada pelos serviços delivery e compras online, enxergamos uma forma de investir. Assim, geramos renda e novos empregos as Estado, com trabalho e confiança”, complementa.

NATAL

Mariana Lorenzon e Edson Soeiro: em ensaio de Natal com as filhas
Mariana Lorenzon e Edson Soeiro: em ensaio de Natal com as filhas Sophia e Vicky Crédito: Camilla Baptistin

MAU HUMOR OU DISTIMIA?

A distimia (ou distúrbio distímico) é uma forma de depressão persistente, crônica, que afeta quase 11 milhões de brasileiros, segundo a Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos (ABRATA). Pessoas que sofrem com esse transtorno parecem constantemente mau humoradas, irritadas, apáticas, preocupadas e têm tendência a se isolarem.
"A distimia pode durar a vida toda, se não for tratada", alerta o psiquiatra Fábio Olmo, diretor clínico da Aube - Cuidados da Mente. "O que diferencia esse transtorno da depressão grave são os sintomas menos intensos, porém prolongados. É importante procurar ajuda profissional, pois sem o tratamento adequado, existe grande chance do transtorno se desenvolver para uma depressão maior", completa.

CHÁ REVELAÇÃO

Elis, Icaro Souza, Julia Zorzanelli e Ane Zorzanelli
Elis, Icaro Souza, Julia Zorzanelli e Ane Zorzanelli Crédito: Camilla Baptistin

DIREITO À PRIVACIDADE

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal determinou que a Serasa interrompesse a venda de dados de consumidores com base na nova Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A decisão é pioneira e, para o advogado especialista em Direito Empresarial, Eduardo Sarlo, ela pode servir de parâmetro para todo o Brasil. “A LGPD veio para garantir ao titular dos dados o poder sobre trânsito e uso de suas informações pessoais. A conduta da empresa fere o direito à privacidade, à intimidade e à imagem, além de estar em desacordo com o previsto no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor e no Marco Civil da Internet”, destaca.

ENSAIO FOTOGRÁFICO

Victoria Bastos: celebrando 15 anos
Victoria Bastos: celebrando 15 anos Crédito: Camilla Baptistin

QUARTA MUSICAL

Pedro Paulo Moyses e Thiago Garcia anunciam uma novidade para a próxima quarta-feira, dia 2, do Barlavento Beach Bar & Lounge. O rooftop do badalado beach bar vai receber a banda Trilha para acrescentar pop rock à noite que ainda terá DJ Josh Simon no comando das picapes.

BATIZADO

Tatiane Peterle e Luciano Motta: no batizado de Maitê, na Catedral Metropolitana de Vitória
Tatiane Peterle e Luciano Motta: no batizado de Maitê, na Catedral Metropolitana de Vitória Crédito: Cacá Lima

MERCADO DE COSMÉTICOS

Nem todo mundo sofreu os impactos econômicos em consequência da pandemia. É o que mostra pesquisa feita pelo UOL, em que mostra crescimento de 83% no mercado de produtos para beleza. De acordo com o empresário da área, Rafael Xavier, esse resultado, mais uma vez, revela que, independente da adversidade, a beleza é o item número um dos brasileiros.

FACILIDADE PARA QUEM MORA FORA

Uma boa notícia para todos os brasileiros que moram fora ou estão em viagem no exterior: agora será possível solicitar certidões de nascimento, casamento e óbito, registradas em Cartórios de Registro Civil de todo o Brasil, diretamente nas embaixadas e consulados situadas no exterior. "Isso facilitará muito a vida de todos, agilizando a realização de uma série de atos civis, como casamentos, registro de filhos, compra de imóveis, financiamentos ou constituição de empresas, entre outros", destaca a advogada Flavia Brandão.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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