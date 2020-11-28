ONG do ES está entre as 100 melhores do Brasil em 2020

Turma família Verzola do Instituto Ponte Crédito: Mônica Zorzanelli

Pelo terceiro ano consecutivo, o Instituto Ponte (IP) foi incluído no seleto grupo das 100 Melhores ONGs do ano, no país. A relação de entidades sociais compõe a edição 2020 do Prêmio Melhores ONGs, realizado pelo Instituto Doar, AMBEV Voa e O Mundo que Queremos.

“Ter esse reconhecimento é sempre uma grande alegria, mas é ainda mais especial neste ano que, como todos sabemos, foi diferente e desafiador”, afirmou a fundadora e presidente da instituição, Bartira Almeida.

Única ONG capixaba na listagem, o IP atua propiciando a jovens talentos a oportunidade de terem uma educação de qualidade. A entidade atua como ponte e, por meio de parcerias com empresas e instituições diversas, tem contribuído para transformar a vida de centenas de jovens e adolescentes capixabas. A premiação será realizada virtualmente no dia 10 de dezembro.

NATAL

O pequeno Gabriel com a mamãe Liliany Fieni: em ensaio de Natal Crédito: Danusa Pimentel

CASAMENTO À VISTA

Nossa artista Vivian Chiabay tirou férias como namorado e foi surpreendida pedida com um pedido de casamento, na Bahia. Em tempo: sua empresa produziu 800 peças pra Natura e 200 para a Vale neste final de ano.

ENCONTRO DÉCOR

Julia Muniz e Ohana Sgaria Crédito: Mônica Zorzanelli

JUNTOS PELA MAMA

O Centro Educacional Leonardo da Vinci acaba de entregar 494 máscaras do tipo face shield para o projeto Juntos Pela Mama, que visa oferecer um tratamento mais humanizado para pacientes com câncer de mama do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória. Os itens foram recebidos na última quarta-feira, dia 25, pela coordenadora do projeto, a mastologista Danielle Chambô, que é ex-aluna da escola. De acordo com a médica, as máscaras são fundamentais para a proteção dos cerca de 30 profissionais que formam a equipe multidisciplinar que atua no atendimento aos pacientes com câncer de mama do hospital. “O tratamento do câncer não pode parar durante a pandemia, mas é importante que todos estejam protegidos. Por isso essa doação é tão importante”, finaliza. Os itens foram produzidos pelos professores Marcelo Moreto e Mariana Aguirre na Bottega Leonardo, espaço maker da escola, desde o início da pandemia e esta é a segunda doação que a escola faz para hospitais do Estado.

ENSAIO FOTOGRÁFICO

Penha Arraz: fazendo pose no seu instituto de beleza Crédito: Claudia e Victor Fotografias

CURSO PARA MAGISTRATURA

Estão abertas as matrículas para o Curso de Especialização e Preparatório à Carreira de Magistratura – biênio 2021-2022 da Escola Superior da Magistratura do Espírito Santo (Esmages). As matrículas serão até o dia 4 de dezembro. São 60 vagas e o desembargador Manoel Rabelo, diretor da Esmages, explica que em decorrência da Pandemia da Covid-19, foi adotada a modalidade híbrida de ensino, com aulas telepresenciais e presenciais com rodízio de alunos e mantendo o distanciamento social. Os interessados devem acessar o requerimento de matrícula disponível em www.amages.org.br/requerimento2021-2022 e o levar devidamente preenchido junto com os outros documentos exigidos no edital.

QUERIDA DE RR

A farmacêutica Raigna Vasconcelos posando para as lentes de Maycon Vaz Crédito: Maycon Vaz

10 ANOS DE SUCESSO