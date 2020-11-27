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Renata Rasseli

Relíquia sagrada da cruz de Cristo estará em exposição no ES em 2021

A peça ficará exposta no Santuário de São José de Anchieta, em Anchieta, que passa por restauro e reabre no próximo ano

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

27 nov 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Relíquia do Santuário Nacional de São José de Anchieta
Relíquia do Santuário Nacional de São José de Anchieta Crédito: Divulgação
Uma relíquia sagrada com fragmentos da cruz de Cristo ficará exposta no Santuário de São José de Anchieta, no litoral sul do Espírito Santo, após abertura para o público, em 2021. O raro e precioso conteúdo religioso e histórico está sendo catalogado no processo de restauro do santuário.
Erika Kunkel, presidente do Instituto Modus Vivendi, que realiza a obra de restauro, com patrocínio da Vale e do BNDES pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, destaca o inestimável valor dos relicários (lugar sagrado onde se guardam as relíquias normalmente relacionadas a um santo) que estão sendo catalogados e preparados para apresentação aos visitantes, quando o santuário abrir ao público, no primeiro semestre de 2021.
Entre os santos com relicários em Anchieta estão São Tomás de Aquino, o Papa Pio X, São Francisco Xavier e Santo Inácio de Loyola. O precioso acervo tem, em especial, uma relíquia com fragmentos da cruz de Cristo.
Segundo Erika, está sendo projetado um armário, especial e exclusivo, para abrigar as peças sagradas. Ele ficará na sacristia e fará parte do roteiro de visitação do museu.
O restauro do Santuário Nacional de São José de Anchieta entra em fase final da obra. O trabalho foi iniciado em 2018, tem conclusão prevista para o primeiro semestre de 2021 e está sendo feito por profissionais especializados, com muito estudo, respeito às normas, responsabilidade e cuidado.

DECORAÇÃO

Claudia Judice, Lara e Luiza Guimarães
Claudia Júdice Folador, Lara e Luiza Guimarães: em encontro de arquitetos e decoradores, em Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli

PRÊMIO NACIONAL PARA ADVOGADO CAPIXABA

O advogado capixaba, especialista em Concessões, Marcelo Pacheco Machado, da MPM & Advogados, acaba de ganhar o Prêmio Nacional Análise 500 Advocacia, da Editora Análises, com sede em São Paulo. Em sua 15ª edição, o prêmio elege os escritórios e os advogados mais admirados do Brasil em dezenove especialidades do Direito. Marcelo ganhou o 1º lugar dentro do Espírito Santo na categoria abrangente, tanto como advogado, quanto escritório. E o 2º lugar de todo o Brasil na categoria especializado, no Setor Econômico de Concessões (ele é o único do Espírito Santo a ganhar nessa classificação, tanto como advogado, quanto como escritório). Quem vota e escolhe os advogados e escritórios mais admirados do Brasil são os executivos jurídicos das maiores empresas do país (algumas com sede no Espírito Santo). Mais de 2 mil empresas votam e não são indicados os nomes de escolha.

Georgia Mendonça e Gabriela Greppe
Georgia Mendonça e Gabriela Greppe Crédito: Mônica Zorzanelli

BLACK FRIDAY

A Black Friday surgiu nos Estados Unidos mas já é uma data tradicionalmente aguardada no calendário dos lojistas e consumidores brasileiros que desejam adquirir produtos com descontos. Neste ano, mesmo com a economia sob efeito da pandemia, a expectativa para 2020 é que as vendas sejam impulsionadas, principalmente no comércio eletrônico. Segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), em parceria com o Neotrust-Compre&Confie, a estimativa para a Black Friday 2020 é de crescimento de 77% nas vendas em relação a 2019, atingindo a marca de R$ 6,9 bilhões. A previsão considera o período que vai da quinta anterior até segunda-feira pós-Black Friday. Mas apesar da promessa de menores preços, especialistas orientam os clientes a ficarem atentos nas promoções. Quem quer aproveitar a oportunidade, precisa ter cuidado para não ser enganado ou mesmo agir com impulso. Segundo Paulo Sérgio Rizzo, advogado, consultor jurídico e professor de Direito do Consumidor na Estácio Vila Velha, os consumidores devem desconfiar de preços fora do comum, para o barato não sair caro. “Se for em uma loja virtual, procure saber se a loja não é falsa. Busque informações em sites como o Reclame Aqui ou faça uma busca pelo nome da loja no Facebook, por exemplo, para saber a opinião de outros clientes. O consumidor deve desconfiar se o site aceitar apenas pagamento por boleto bancário, neste caso, ele pode nunca mais receber o dinheiro de volta. Outro ponto importante é saber se os produtos vendidos são originais ou réplicas. Já em lojas físicas, avalie se o produto está perfeito, sem defeitos internos e se funciona”, explica o professor.

BAZAR

Lam Suki
Lam Suki Crédito: Mônica Zorzanelli
Lam Suki convida para o Bazar do Lai, que começa nesta sexta-feira (27), onde funcionou o famoso restaurante Lai, na Rua do Canal em Jardim da Penha, Vitória. Além dos produtos do Lai, o bazar contará com exposição de roupas, bijus, semijoias, acessórios, peças de cerâmica e  macramê, entre outros. Entre as expositoras, estão a fotógrafa Mônica Zorzanelli e a artista Madalena Almeida. 

EXPOSIÇÃO

Rita Rocio Tristão e Mariana Buaiz
Rita Rocio Tristão e Mariana Buaiz: na mostra Janelas Casa Cor, em cartaz no Shopping Vitória Crédito: Divulgação

MESTRE CUCA VIRTUAL

Eduarda Buaiz acaba de lançar uma edição virtual do curso de culinária infantil Mestre Kukinha, que terá inspiração no Natal. As crianças poderão acompanhar a chef Flavia Gama no Instagram da Buaiz Alimentos e aprender a preparar um delicioso brownie natalino. A live será dia 12 de dezembro, às 10 horas. As inscrições estão abertas e devem ser feitas presencialmente na loja Kouzina, doando cinco quilos de alimentos não perecíveis. Quem se inscrever até 4 de dezembro terá direito a um kit com os ingredientes.

QUERIDAS DE RR

Juliana Goulart e Fernanda Julião (
Juliana Goulart e Fernanda Julião  Crédito: Mônica Zorzanelli

CAPIXABAS EM PROJETO NACIONAL

O HomeStyle, plataforma nacional que reúne os projetos, modelos e arquitetos mais conceituados do Brasil e conta com a participação da empresária Roberta Drummond, da Innovare Esquadrias, acaba de anunciar as primeiras arquitetas capixabas a integrarem o time de convidados da edição 2020. A dupla Italla Monti e Solana Marianelli, do Studio Anexo A, aceitou o convite de Caciano Alcides Nogueira, coordenador de marketing e design do grupo IBRAP, e já está confirmada no projeto.

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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