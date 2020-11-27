Relíquia sagrada da cruz de Cristo estará em exposição no ES em 2021

Uma relíquia sagrada com fragmentos da cruz de Cristo ficará exposta no Santuário de São José de Anchieta, no litoral sul do Espírito Santo, após abertura para o público, em 2021. O raro e precioso conteúdo religioso e histórico está sendo catalogado no processo de restauro do santuário.
Erika Kunkel, presidente do Instituto Modus Vivendi, que realiza a obra de restauro, com patrocínio da Vale e do BNDES pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, destaca o inestimável valor dos relicários (lugar sagrado onde se guardam as relíquias normalmente relacionadas a um santo) que estão sendo catalogados e preparados para apresentação aos visitantes, quando o santuário abrir ao público, no primeiro semestre de 2021.
Entre os santos com relicários em Anchieta estão São Tomás de Aquino, o Papa Pio X, São Francisco Xavier e Santo Inácio de Loyola. O precioso acervo tem, em especial, uma relíquia com fragmentos da cruz de Cristo.
Segundo Erika, está sendo projetado um armário, especial e exclusivo, para abrigar as peças sagradas. Ele ficará na sacristia e fará parte do roteiro de visitação do museu.
O restauro do Santuário Nacional de São José de Anchieta entra em fase final da obra. O trabalho foi iniciado em 2018, tem conclusão prevista para o primeiro semestre de 2021 e está sendo feito por profissionais especializados, com muito estudo, respeito às normas, responsabilidade e cuidado.
DECORAÇÃO
PRÊMIO NACIONAL PARA ADVOGADO CAPIXABA
O advogado capixaba, especialista em Concessões, Marcelo Pacheco Machado, da MPM & Advogados, acaba de ganhar o Prêmio Nacional Análise 500 Advocacia, da Editora Análises, com sede em São Paulo. Em sua 15ª edição, o prêmio elege os escritórios e os advogados mais admirados do Brasil em dezenove especialidades do Direito. Marcelo ganhou o 1º lugar dentro do Espírito Santo na categoria abrangente, tanto como advogado, quanto escritório. E o 2º lugar de todo o Brasil na categoria especializado, no Setor Econômico de Concessões (ele é o único do Espírito Santo a ganhar nessa classificação, tanto como advogado, quanto como escritório). Quem vota e escolhe os advogados e escritórios mais admirados do Brasil são os executivos jurídicos das maiores empresas do país (algumas com sede no Espírito Santo). Mais de 2 mil empresas votam e não são indicados os nomes de escolha.
BLACK FRIDAY
A Black Friday surgiu nos Estados Unidos mas já é uma data tradicionalmente aguardada no calendário dos lojistas e consumidores brasileiros que desejam adquirir produtos com descontos. Neste ano, mesmo com a economia sob efeito da pandemia, a expectativa para 2020 é que as vendas sejam impulsionadas, principalmente no comércio eletrônico. Segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), em parceria com o Neotrust-Compre&Confie, a estimativa para a Black Friday 2020 é de crescimento de 77% nas vendas em relação a 2019, atingindo a marca de R$ 6,9 bilhões. A previsão considera o período que vai da quinta anterior até segunda-feira pós-Black Friday. Mas apesar da promessa de menores preços, especialistas orientam os clientes a ficarem atentos nas promoções. Quem quer aproveitar a oportunidade, precisa ter cuidado para não ser enganado ou mesmo agir com impulso. Segundo Paulo Sérgio Rizzo, advogado, consultor jurídico e professor de Direito do Consumidor na Estácio Vila Velha, os consumidores devem desconfiar de preços fora do comum, para o barato não sair caro. “Se for em uma loja virtual, procure saber se a loja não é falsa. Busque informações em sites como o Reclame Aqui ou faça uma busca pelo nome da loja no Facebook, por exemplo, para saber a opinião de outros clientes. O consumidor deve desconfiar se o site aceitar apenas pagamento por boleto bancário, neste caso, ele pode nunca mais receber o dinheiro de volta. Outro ponto importante é saber se os produtos vendidos são originais ou réplicas. Já em lojas físicas, avalie se o produto está perfeito, sem defeitos internos e se funciona”, explica o professor.
BAZAR
Lam Suki convida para o Bazar do Lai, que começa nesta sexta-feira (27), onde funcionou o famoso restaurante Lai, na Rua do Canal em Jardim da Penha, Vitória. Além dos produtos do Lai, o bazar contará com exposição de roupas, bijus, semijoias, acessórios, peças de cerâmica e macramê, entre outros. Entre as expositoras, estão a fotógrafa Mônica Zorzanelli e a artista Madalena Almeida.
EXPOSIÇÃO
MESTRE CUCA VIRTUAL
Eduarda Buaiz acaba de lançar uma edição virtual do curso de culinária infantil Mestre Kukinha, que terá inspiração no Natal. As crianças poderão acompanhar a chef Flavia Gama no Instagram da Buaiz Alimentos e aprender a preparar um delicioso brownie natalino. A live será dia 12 de dezembro, às 10 horas. As inscrições estão abertas e devem ser feitas presencialmente na loja Kouzina, doando cinco quilos de alimentos não perecíveis. Quem se inscrever até 4 de dezembro terá direito a um kit com os ingredientes.
QUERIDAS DE RR
CAPIXABAS EM PROJETO NACIONAL
O HomeStyle, plataforma nacional que reúne os projetos, modelos e arquitetos mais conceituados do Brasil e conta com a participação da empresária Roberta Drummond, da Innovare Esquadrias, acaba de anunciar as primeiras arquitetas capixabas a integrarem o time de convidados da edição 2020. A dupla Italla Monti e Solana Marianelli, do Studio Anexo A, aceitou o convite de Caciano Alcides Nogueira, coordenador de marketing e design do grupo IBRAP, e já está confirmada no projeto.