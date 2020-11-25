Grife famosa do ES expande e inaugura nova loja em Pedra Azul

Igor Sousa, Rafael Miranda e Thales Guimarães Crédito: Divulgação

Os empresários Igor Sousa e Rafael Miranda acabam de colocar em prática um projeto de expansão da Origens, que não só contempla novas lojas na região metropolitana, como também amplia a atuação da marca para montanhas capixabas.

Tradicionalmente conhecida por valorizar e enaltecer a cultura e as belezas do nosso estado, a grife capixaba teve um novembro movimentado, com a abertura de três pontos de vendas na Grande Vitória: Centro da Praia, Aeroporto de Vitória e Shopping Mestre Álvaro. A grande novidade, agora, é a chegada da marca em Pedra Azul. A inauguração oficial da nova loja acontece neste sábado, dia 28.

Em busca de novas conexões com as nossas raízes, a marca chega na região serrana em uma parceria inédita com Thalles Guimarães, da Cervejaria Azurra - point da Rota do Lagarto e onde a nova loja da Origens ficará instalada.

A união dos empreendedores capixabas mistura o melhor do universo cervejeiro da Azzurra com o design e a criatividade da Origens, em uma colab inovadora com uma série de ações conjuntas. A começar pelo lançamento de duas cervejas exclusivas: a Summer Ale e a Witbier. Com DNA capixaba, a formulação das novas bebidas traz ingredientes especiais da nossa culinária, como o coentro e o sabor cítrico de mexerica, além de um rótulo inédito com estampa criada pela equipe de design da Origens.

ANIVERSÁRIO

Maritza Bojovski Fontana: celebrando 32 anos na Praia da Costa Crédito: Instagram/reprodução

BAZAR DA AFECC

Totalmente repaginado e seguindo as normas de segurança nesses tempos de pandemia, o Bazar da Afecc voltará a funcionar no dia 1º de dezembro. Localizado ao lado da portaria principal da Afecc-Hospital Santa Rita, o Bazar tem peças de vestuário, calçados e acessórios adultos e infantis, além de utensílios e objetos para decoração que são recebidos pela Afecc e vendidos a preços bastante acessíveis. Toda a renda é destinada aos programas e projetos sociais desenvolvidos em prol dos pacientes do SUS em tratamento de câncer no Hospital Santa Rita.

E o tradicional Bazar de Bordados da Afecc estará com suas belas peças à venda em um quiosque no 1º Piso do Shopping Vitória, nos dias 2 e 3 de dezembro. São panos de prato, toalhas, caminhos de mesa e vários outros produtos bordados a mão por pacientes e voluntárias da Afecc. Toda a renda será destinada aos programas e projetos sociais da Afecc voltados para os pacientes do SUS em tratamento de câncer no Hospital Santa Rita. O Bazar ficará no 1º piso, próximo à Loja Riachuelo.

PARABÉNS PRA VOCÊ!

Rachel Pires e Fernando Aquino: celebrando os 9 anos da filha Maria Clara Crédito: Thiago Vieira

NOVA PARCERIA

Ao comemorar os 10 anos do seu Steffen Centro de Eventos, na Serra, o empresário Ildo Steffen anunciou as boas novas: a partir de agora, é um dos parceiros do cerimonial Oásis, em Santa Lúcia, comandado por Clarissa Jacomelli. O espaço em Jardim Limoeiro continuará recebendo eventos e agora também levará seu tradicional buffet para compor a lista de sugestões de menu da casa em Vitória, que abre espaço para que o cliente escolha o cardápio que melhor se adapte ao seu modelo de festa. O lançamento será no dia 1° de dezembro, com evento para convidados.

MULHERES E BUSINESS

A farmacêutica Raigna Vasconcelos participa de um café da manhã promovido pelo Encontro Mulheres de Negócios, nesta quarta-feira (25), no restaurante Papa Gourmet. No comando da reunião, Elayne Borel.

VELA CAPIXABA NO RIO

MAIS UNIÕES ESTÁVEIS

O Espírito Santo registrou um aumento de 60% no número de registros de união estável entre maio e agosto deste ano. O levantamento é do Colégio Notarial do Brasil — Conselho Federal (CNB/CF) e mostra o estado acima da média nacional de 32%. “O aumento é justificado, sem dúvidas, pela maior convivência entre os casais durante o isolamento social, mas, também, pela possibilidade de realizar o vínculo de maneira remota, por meio de videoconferência”, explica o presidente do Sinoreg-ES, Márcio Valory.

ENCONTRO

Verônica Dadalto, Edson Borges e Flavinha Mendonça: em tarde de feira criativa na Praia do Canto Crédito: Divulgação

NOVO CAIS

A entrada em operação do novo Cais de Atalaia (berço 207) permite ao Porto de Vitória receber um número maior de embarcações sem a formação de filas, tornando-o mais competitivo. O presidente do Sindiopoes, Roberto Garófalo explica que com o novo cais, o Porto de Vitória atenderá uma quantidade maior de navios, sem as filas que se formam e atrasam os serviços. “A expectativa é que isso torne o Porto de Vitória mais atrativo para as atracações e mais ágil, o que potencializa a competitividade frente ao setor”.

VERÃO 2021

A jornalista Cássia Rocha e a influencer Lorena Vago: prontas pra estação do sol Crédito: Camilla Baptistin

AULA ABERTA