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Renata Rasseli

"Rebeca arrasa", diz influencer Silvia Braz sobre designer do ES

Rebeca Duarte assinou a mesa posta da famosa Silvia Braz, em almoço na Aldeia, em Guarapari, no último final de semana

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 15:08

Públicado em 

23 nov 2020 às 15:08
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Mesa posta de Silvia Braz assinada por Rebeca Duarte
Mesa posta de Silvia Braz assinada por Rebeca Duarte Crédito: Divulgação
Uma das maiores influenciadoras do Brasil, Silvia Braz passou o final de semana na Aldeia, em Guarapari, e elegeu uma mesa posta da designer capixaba Rebeca Duarte para colorir seu almoço à beira da piscina de sua casa de praia. Com quase 800 mil seguidores no Instagram, Silvia fala sobre moda, viagem, estilo de vida e  maternidade.
Rebeca preparou uma mesa com proposta bem tropical para o almoço praiano de Silvia Braz. "Usamos nossos sousplats de lançamento do verão, abacaxi e franjas e arranjos com cipós e flores típicas do nosso Espírito Santo,  valorizando nossos produtores locais. Nosso Brasil é maravilhoso!", disse Rebeca. A dona da casa aprovou e elogiou "Você arrasa, Rebeca". 

DETALHES

Mesa posta de Silvia Braz assinada por Rebeca Duarte
Mesa posta de Silvia Braz assinada por Rebeca Duarte Crédito: Divulgação
Mesa posta de Silvia Braz assinada por Rebeca Duarte
Mesa posta de Silvia Braz assinada por Rebeca Duarte Crédito: Divulgação

ALMOFADAS PERSONALIZADAS

Mesa posta de Silvia Braz assinada por Rebeca Duarte
Mesa posta de Silvia Braz assinada por Rebeca Duarte Crédito: Divulgação
Mesa posta de Silvia Braz assinada por Rebeca Duarte
Mesa posta de Silvia Braz assinada por Rebeca Duarte Crédito: Divulgação

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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