"Rebeca arrasa", diz influencer Silvia Braz sobre designer do ES

Uma das maiores influenciadoras do Brasil, Silvia Braz passou o final de semana na Aldeia, em Guarapari, e elegeu uma mesa posta da designer capixaba Rebeca Duarte para colorir seu almoço à beira da piscina de sua casa de praia. Com quase 800 mil seguidores no Instagram, Silvia fala sobre moda, viagem, estilo de vida e maternidade.
Rebeca preparou uma mesa com proposta bem tropical para o almoço praiano de Silvia Braz. "Usamos nossos sousplats de lançamento do verão, abacaxi e franjas e arranjos com cipós e flores típicas do nosso Espírito Santo, valorizando nossos produtores locais. Nosso Brasil é maravilhoso!", disse Rebeca. A dona da casa aprovou e elogiou "Você arrasa, Rebeca".