"Rebeca arrasa", diz influencer Silvia Braz sobre designer do ES

Uma das maiores influenciadoras do Brasil, Silvia Braz passou o final de semana na Aldeia, em Guarapari, e elegeu uma mesa posta da designer capixaba Rebeca Duarte para colorir seu almoço à beira da piscina de sua casa de praia. Com quase 800 mil seguidores no Instagram, Silvia fala sobre moda, viagem, estilo de vida e maternidade.