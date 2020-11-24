Professor do ES vai escrever sobre sustentabilidade para instituto do EUA

Professor Doutor Gilberto Maia de Brito - FAESA Crédito: Divulgação

O professor da Faesa, Dr. Gilberto Maia de Brito, que recentemente recebeu grande destaque nacional e internacional pela pesquisa desenvolvida no Centro Universitário sobre produção de biodiesel, segue sendo reconhecido por seu trabalho como pesquisador. Ele acabou de receber um convite do American Institute of Physics, organização dos Estados Unidos que publica revistas de física e produz publicações para sociedades científicas e de engenharia, para escrever um livro sobre química verde e sustentabilidade, com foco em suas pesquisas sobre biodiesel e biocarvão ativado. O desafio já foi aceito e o professor, que já é autor de três livros, destaca a importância do convite. “É uma honra receber um convite desses, pois é mais do que divulgar os nossos resultados, é a oportunidade de participar da produção científica dos Estados Unidos, um dos países que mais produz ciência no mundo", disse.

ANIVERSÁRIO

Duda Semião: celebrando 15 anos! Crédito: Mônica Zorzanelli

NOVO SHOWROOM

A empresária Claudia Júdice Torres Folador recebe nesta terça (24) e quarta (25), em sua Casa Arrumada, alguns profissionais do meio décor, para o lançamento de novo ambiente do showroom em Santa Lúcia. Assinado pelas arquitetas Lara e Luiza Guimarães, do Studio Guimo, o quarto recebe o nome de Majorelle, pois é inspirado na cultura do Marrocos, suas cores e construções. A decoração do espaço é composta por móveis, tecidos e papeis de parede inéditos. Carol Zamboni, Maria Augusta Bittencourt, Carmo De La Motta e Renata Tristão são alguns nomes confirmados.

BATIZADO

Liandra Zanette e Emerson Tononi: no batizado de Alice na Igreja do Carmo, e almoço em família no Glória Bistrô Crédito: Danielly D'Lucas

SUCESSÃO NA MODA

Às vésperas de completar 140 anos, a marca Hering se prepara para mais um ciclo de sucessão no negócio: o atual presidente da empresa Fábio Hering prepara o filho Tiago para assumir seu cargo, delegando a ele a função de diretor-executivo de negócios. O advogado especialista em Direito das Sucessões, Alexandre Dalla Bernardina explica que essa prática é comum nas empresas familiares. “Essa inserção dos sucessores nos cargos executivos com a transferência dos empresários sucedidos para o Conselho da empresa é uma etapa comum em processos de planejamento sucessório. Desta forma, o sucessor assume gradativamente as atividades operacionais enquanto as decisões estratégicas, como a realização de investimentos e diversificação de setores, são adotadas no Conselho presidido pelo empresário sucedido”, explica.

LANÇAMENTO

Max Mello, Joana e Rodrigo Barbosa e Gregório Repsold, que assina o projeto do novo Grand Suá Tower, em manhã de lançamento do monumento #MinhaPraiadoSuá Crédito: BRENO DENICOLI

E-BOOK COM DICAS DE SEGURANÇA NA INTERNET

O Prodest lançou o e-book “Compre com segurança na Internet”. O material tem como objetivo orientar os consumidores a fazer as compras de fim de ano pela web com mais segurança. Com a chegada da Black Friday e do Natal, é necessário adotar mecanismos para evitar golpes virtuais.

No e-book, os leitores encontram as dicas que vão desde o cuidado com os dispositivos eletrônicos usados para a compra até detalhes importantes de serem observados em lojas virtuais como o cadeado na URL, responsável por mostrar que o site é criptografado e protege os dados inseridos pelos clientes.

“É importante orientar os cidadãos sobre como adquirir produtos na Internet de forma adequada. Por isso, considero bastante positivo disponibilizar um material com dicas de segurança para evitar fraudes”, afirmou o presidente do Prodest, Tasso Lugon.

TEATRO

Nany People entre o casal Bruna Dornellas e Leonardo Vieira: na apresentação da live "Nany é Pop" do Circuito Banestes de Teatro Crédito: Vitor Zorzal

REDE DE ESGOTO

Justino Brunelli, diretor-presidente da Ambiental Serra, e sua equipe de Operações entregam mais uma obra de ampliação de rede de esgoto no município. Carapina Grande e Porto Canoa são os dois bairros que receberam as melhorias. A Serra já conta com 1.037 quilômetros de rede de esgoto, com 1,2 bilhão de litros coletados e tratados, mensalmente.

EDITORIAL DE MODA

Laiza Cavalcante e Ana Elisa Lopes: em editorial fashion inspirado no seriado Emily em Paris Crédito: Weverton Almeida

DIA NACIONAL DO DOADOR DE SANGUE

Na próxima quarta-feira, 25/11, é comemorado o Dia Nacional do Doador de Sangue. A Comissão do Programa de Voluntariado da Classe Contábil (PVCC-ES) junto com o grupo dos Jovens Lideranças estão mobilizando os profissionais da área e seus clientes para quem puder ir doar sangue e ajudar a salvar vidas.

A ideia é que as doações sejam realizadas nesta quarta em todos os Hemoes do Estado, já que a divulgação dos contadores foi multiplicada em todos os municípios por meio das Delegacias, das Associações e dos Sindicatos de classe. Porém, quem não puder doar na quarta, estão sendo convidados a agendar a doação ainda este ano.

QUERIDA DE RR

Chef Cleuza Costa: em seu bistrô na Prainha Crédito: Mônica Zorzanelli

RECONHECIMENTO

Caio Kuster comemora um importante reconhecimento do seu escritório. Foi eleito, pela pesquisa Análise Advocacia, um dos escritórios mais admirados do país, 4º lugar no ranking nacional em segmentos específicos, e o 3º mais admirado do Espírito Santo. Caio Kuster, advogado e diretor da banca, também recebe o prêmio de um dos advogados mais admirados do Estado.

NOVO CARDÁPIO

As empresárias Letícia Salgado e Lorena Cota lançam novo cardápio nesta terça-feira, dia 24, no restaurante de comida saudável que comandam na Praia do Canto, o Casa Graviola. Além de novos pratos e sobremesas, o próprio cardápio é uma novidade: “Feito de papel semente, o cliente poderá levá-lo para casa, plantá-lo, e ter um pé de manjericão em breve”, conta Letícia.

ECONOMIA CIRCULAR