Acidente entre ônibus e carro deixa sete feridos na BR 101 no ES

Sete pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus de turismo e um carro na BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (16). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu por volta das 3h40.





A repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta, apurou que o ônibus saiu de Nova Venécia, no Noroeste do Estado, por volta da meia-noite, com destino a Vila Velha, na Grande Vitória. Os passageiros participariam de uma excursão ao Convento da Penha.





A colisão envolveu um Fiat Siena. Após o impacto, um dos pneus do ônibus estourou, o motorista perdeu o controle da direção e o veículo desceu um barranco. As causas do acidente ainda são apuradas.