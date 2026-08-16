Acidente entre ônibus e carro deixa sete feridos na BR 101 no ES

Sete pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus de turismo e um carro na BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (16). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu por volta das 3h40.
A repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta, apurou que o ônibus saiu de Nova Venécia, no Noroeste do Estado, por volta da meia-noite, com destino a Vila Velha, na Grande Vitória. Os passageiros participariam de uma excursão ao Convento da Penha.
A colisão envolveu um Fiat Siena. Após o impacto, um dos pneus do ônibus estourou, o motorista perdeu o controle da direção e o veículo desceu um barranco. As causas do acidente ainda são apuradas.
Quatro pessoas que estavam no carro foram socorridas em estado grave. Uma quinta vítima teve ferimentos leves.
O ônibus transportava 42 passageiros. Duas pessoas foram socorridas com ferimentos leves. Segundo a TransNorte, todos os passageiros receberam assistência e retornaram para Nova Venécia em outro veículo enviado pela empresa.
A ocorrência também contou com a atuação da Ecovias Capixaba, do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura de Linhares.