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Acidente entre ônibus e carro deixa sete feridos na BR 101 no ES

O ônibus saiu de Nova Venécia com destino a Vila Velha. Os passageiros participariam de uma excursão ao Convento da Penha

Publicado em 16 de Agosto de 2026 às 10:39

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

16 ago 2026 às 10:39
Acidente entre carro e ônibus na BR 101 em Linhares
Acidente entre carro e ônibus na BR 101 em Linhares | Douglas Abreu

Sete pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus de turismo e um carro na BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (16). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão aconteceu por volta das 3h40.


A repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta, apurou que o ônibus saiu de Nova Venécia, no Noroeste do Estado, por volta da meia-noite, com destino a Vila Velha, na Grande Vitória. Os passageiros participariam de uma excursão ao Convento da Penha.


A colisão envolveu um Fiat Siena. Após o impacto, um dos pneus do ônibus estourou, o motorista perdeu o controle da direção e o veículo desceu um barranco. As causas do acidente ainda são apuradas.

Batida entre carro e ônibus deixa sete feridos em Linhares
Carro envolvido na colisão | Douglas Abreu

Quatro pessoas que estavam no carro foram socorridas em estado grave. Uma quinta vítima teve ferimentos leves.


O ônibus transportava 42 passageiros. Duas pessoas foram socorridas com ferimentos leves. Segundo a TransNorte, todos os passageiros receberam assistência e retornaram para Nova Venécia em outro veículo enviado pela empresa.


A ocorrência também contou com a atuação da Ecovias Capixaba, do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura de Linhares.

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