Briga em bar termina com homem esfaqueado em Vitória

Um homem de 42 anos foi esfaqueado durante uma briga em um bar no Morro da Capixaba, em Vitória, na noite de sábado (15). Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que o suspeito do crime seria primo da vítima.





De acordo com a corporação, o homem estava no bar consumindo bebidas alcoólicas quando começou uma confusão. Durante a briga, o suspeito teria pegado uma faca e atingido a vítima na barriga. Depois, fugiu do local.





A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, onde passou por cirurgia. A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Até o momento, ninguém foi detido.

(Com informações de Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta)