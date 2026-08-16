Panqueca simples de liquidificador: aprenda a fazer uma receita prática e deliciosa para facilitar o almoço de domingo

Nada como uma refeição gostosa e sem complicação para tornar o domingo ainda mais especial. A panqueca de liquidificador é uma das opções mais queridas de quem quer resolver o almoço com praticidade, porque une uma massa leve e macia a um recheio saboroso. Fácil de preparar e capaz de agradar a família inteira, confira abaixo a receita!