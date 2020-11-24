Cerimoniais Steffen e Oásis firmam parceria para festas pós-pandemia no ES

O empresário Ildo Steffen reuniu convidados para celebrar os 10 anos de sucesso do seu Steffen Centro de Eventos, na Serra, no último sábado (21), e anunciou uma novidade já confirmada para essa nova fase da casa: seu bufê fez parceria com o cerimonial Oásis, em Santa Lúcia, comandado pela empresária Clarissa Vereza. Assim, o bufê de Ildo chega a Vitória.

Mesmo em um momento delicado para o setor de festas no Estado, Ildo tem se mostrado positivo e vem buscando a retomada de forma gradual. O evento foi realizado seguindo todas as normas de segurança e, quem esteve por lá, matou a saudade de um evento de qualidade com serviço impecável e as atrações musicais Léo Lima e Ítalo Cosvosk. Confira a galeria de fotos da festa.