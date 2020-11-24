Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Renata Rasseli

Cerimoniais Steffen e Oásis firmam parceria para festas pós-pandemia no ES

O bufê do Steffen Centro de Eventos, na Serra, que acaba de completar 10 anos,  será servido também no cerimonial Oásis, em Santa Lúcia

Públicado em 

24 nov 2020 às 11:51
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Detalhes do buffet japonês do Steffen
Detalhes do buffet japonês do Steffen Crédito: Luiz Carlos Umbelino
O empresário Ildo Steffen reuniu convidados para celebrar os 10 anos de sucesso do seu Steffen Centro de Eventos, na Serra, no último sábado (21), e anunciou uma novidade já confirmada para essa nova fase da casa: seu bufê fez parceria com o cerimonial Oásis, em Santa Lúcia, comandado pela empresária Clarissa Vereza. Assim, o bufê de Ildo chega a Vitória. 
Ruy Carlos Baromeu, Mohara, Ildo e Lourdes Steffen
Ruy Carlos Baromeu, Mohara, Ildo e Lourdes Steffen: em família  Crédito: Luiz Carlos Umbelino
Mesmo em um momento delicado para o setor de festas no Estado, Ildo tem se mostrado positivo e vem buscando a retomada de forma gradual. O evento foi realizado seguindo todas as normas de segurança e, quem esteve por lá, matou a saudade de um evento de qualidade com serviço impecável e as atrações musicais Léo Lima e Ítalo Cosvosk. Confira a galeria de fotos da festa.

10 anos do Steffen Centro de Eventos

Veja Também

"Rebeca arrasa", diz influencer Silvia Braz sobre designer do ES

Professor do ES vai escrever sobre sustentabilidade para instituto do EUA

Veja quem são os apresentadores do Festival de Cinema de Vitória 2020

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Pandemia Festa de Aniversário
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Santa Teresa, no Espírito Santo, e Colônia Nova Itália, em São João Batista, Santa Catarina
Cidade de Santa Catarina tenta título que pertence a Santa Teresa, no ES
Imagem BBC Brasil
'Guerra não é videogame': embaixador do Brasil no Irã relata explosões, tremor de paredes e mortes no conflito
A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados