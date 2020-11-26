Pesquisadores da Ufes estão entre cientistas mais influentes do mundo

Ciência Crédito: Divulgação

Dois pesquisadores da Ufes estão na lista dos cem mil cientistas mais destacados do mundo, segundo levantamento da Universidade de Stanford (EUA), que levou em consideração a produção ao longo da carreira e no ano de 2019. São eles Renato Krohling, do Programa de Pós-Graduação em Informática, e Winfried Zimdahl, que foi professor visitante de longa duração no Departamento de Física.

O banco de dados também conta com o nome da pesquisadora Karen Strier, professora da University of Wisconsin, Maddison (EUA), que há mais de 15 anos atua no Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas (Biologia Animal) da Ufes, tendo orientado muitos estudantes capixabas.

Se considerados os dados apenas do ano de 2019, a lista dos pesquisadores da Ufes aumenta: André Amaral, professor do Programa de Pós-Graduação em Informática, e Arnaldo Leal Júnior, do Departamento de Engenharia Mecânica, que ganhou o Prêmio Capes de Tese na área em 2019, estão entre os cientistas de ponta.

Dentre os cem mil pesquisadores mais citados ao longo da carreira, também está um ex-aluno do curso de Agronomia da Ufes e atualmente professor do Departamento de Biologia Vegetal da Universidade de Viçosa: Fábio DaMatta.

As listas, publicadas no Journal Plos Biology, em outubro, são fruto da pesquisa Updated science-wide author databases of standardized citation indicators, que utilizou a base de dados Scopus. A posição de cada cientista foi atualizada levando em conta os impactos ao longo das carreiras (Tabela-S6-career-2019) e no ano de 2019 (Tabela-S7-singleyr-2019). O banco de dados fornece informações padronizadas sobre citações, índice h, índice hm ajustado de coautoria, citações de artigos em diferentes posições de autoria e um indicador composto.

ANIVERSÁRIO

Maita Mota, a aniversariante Ada Mota, Beth Stein e Ivana Ruy: celebrando no Copacabana Palace Crédito: Divulgação

NOVA COLEÇÃO

A designer de joias Carolina Neves apresenta campanha para sua coleção Wishes, que traz pingentes da marca para serem usados com lenços de estampas exclusivas. As fotos propõem versatilidade em diferentes produções, mostrando que os lenços com os pingentes podem ser usados como pulseira, acessórios de cabeça, colar, tornozeleiras e como a criatividade mandar.

TUDO PRA SUA MESA

Renato Arantes convida para o Feirão do Produtos de Mesa da sua Qualis, que segue até sábado, em Jardim Limoeiro, na Serra. São copos, taças, porcelanas, talheres e acessórios de mesa, a preços especiais.

FESTIVAL DE CINEMA DE VITÓRIA

Claudino de Jesus, homenageado do 27º Festival de Cinema de Vitória Crédito: Tati Hauer

O ator Armando Babaioff, que apresentou a noite de abertura do 27º Festival de Cinema de Vitória, na noite desta terça-feira (24), vestiu uma camisa de linho do nosso estilista Josué Vasconcellos.

O ator Armando Babaioff e a jornalista Renata Rasseli: apresentadores da abertura do 27º Festival de Cinema de Vitória Crédito: Tati Hauer

CONTRA A VIOLÊNCIA

No ES, entre janeiro e junho de 2020, o atendimento à mulher em situação de violência na Defensoria Pública cresceu 21%, comparado ao mesmo período de 2019. "O isolamento social, medida que pode nos proteger contra o vírus, infelizmente trouxe outro perigo para muitas mulheres, que vivem junto aos próprios agressores. Precisamos nos unir, nos mobilizar para ajudar, incentivar a denúncia dos agressores, estimular os esforços de defesa e compartilhar conhecimentos e auxílio jurídico quando necessário", ressalta a advogada Flavia Brandão.

JANTAR

Juliana Modenese, o chef Cayke Lass e Claudio Chieppe: em visita ao Hanaya Japanese Dining, na Praia do Canto Crédito: Divulgação

DEIXE O TABU DE LADO

O urologista e cirurgião robótico Cláudio Borges lembra a importância dos exames de rotina no combate ao câncer de próstata. "Precisamos sensibilizar nossos entes queridos sobre a importância do rastreamento do câncer e dos cuidados com a saúde em geral. Consultas periódicas, exame de sangue com dosagem sanguínea do PSA e toque retal da próstata são medidas simples e eficazes de detecção precoce", afirma. O especialista participou nesta terça-feira (24) da live da OAB-ES com o tema “O câncer de próstata em uma abordagem mais ampla sobre a saúde do homem".

CARIACICA

Arturo Ibarra, (Diretor Industrial do Grupo Simec), Breno Peixoto (Nazca) responsável pelo complexo onde ficará a Havan e o presidente da AEC, Alexandre Schubert Crédito: Divulgação

A Associação Empresarial de Cariacica (AEC) realizou nesta terça-feira (24), separadamente sabatina com os dois candidatos que disputam a Prefeitura nas eleições deste ano, Célia Tavares e Euclério Sampaio. O objetivo do encontro foi o e conhecer melhor os pensamento e propostas do candidato que, pelos próximos quatro anos, vai gerir a cidade.

Em suas apresentações, os dois participantes foram questionados sobre questões importantes como ambiente de negócios, infraestrutura, mobilidade urbana, eficiência na gestão pública, educação e saúde.

QUERIDOS DE RR

Ricardo Ferraço e Vivian Coser: final de semana em Salvador, Bahia Crédito: Divulgação

PAISAGISMO

Quem assina o paisagismo do The View, localizado na Mata da Praia, é ninguém mesmo que o arquiteto Sérgio Santana. Segundo ele, a proposta para o empreendimento, da incorporadora Nazca, pretende “dar continuidade às arrojadas linhas do projeto arquitetônico, criando espaços de elegância, conforto e interesse visual. O projeto se diferencia pela riqueza de detalhes e conceituação ambiental”, revelou.

IMPORTÂNCIA DAS CORES

O consultor empresarial José Carlos de Sá vai palestrar para um grupo de empresários de Vitória nesta sexta-feira (27). No evento, ele vai explanar sobre o caminho para uma performance bem sucedida tanto nos ambientes corporativos quanto residenciais . Uma estratégia focada na capacidade de observar cenários e adaptar-se aos contextos, com foco na importância das cores. “Cada momento tem um colorido próprio, mas sempre podemos olhar com uma lente que produz mudanças de perspectiva e que alteram a paisagem proporcionando melhor qualidade de vida”.

CÂNCER

Nesta quinta-feira, dia 26, às 20h, o Cecon/Oncoclínicas realizará mais um Ciclo de Discussões Científicas Online com o tema Câncer de Colo Uterino em evento virtual exclusivo para médicos. O encontro será ministrado pela Oncologista Dra. Virgínia Altoé Sessa e a Ginecologista/Obstetra Dra. Neide Aparecida Boldrini, com participação do Cirurgião Oncológico Dr. Luiz Augusto Fagundes.

RENOVAÇÃO DE VOTOS