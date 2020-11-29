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Renata Rasseli

Xuxa elogia trabalho de empresária do ES nas redes sociais

A eterna Rainha dos Baixinhos elogiou a máscara produzida  grife de sublimação da capixaba Rachel Pires

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

29 nov 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Xuxa e Rachel Pires
Xuxa e Rachel Pires Crédito: Instagram/reprodução
Nossa empresária Rachel Pires não para de colecionar fãs famosas. Desta vez, foi a apresentadora Xuxa, a eterna Rainha do Baixinhos, a Xuxa, que elogiou o trabalho da capixaba após publicação de foto no stories de sua ex-paquita Andrezza Cruz com uma máscara by Nuvem Sublimação.
Rainha do Baixinhos, a Xuxa, que conheceu e elogiou o trabalho da empresária Rachel Pires
Xuxa elogiou o trabalho da empresária Rachel Pires Crédito: Divulgação

NOVO E-COMMERCE DE BEBIDA SAUDÁVEL

Com o aumento da demanda das vendas pela internet neste ano, o pesquisador e master brewer Kombucha Jovan Demoner acaba de lançar um site exclusivo para vendas do Kombucha Vivaodia, o https://organicosvivaodia.com.br/. Por lá é possível fazer compras da bebida probiótica que tanto faz bem à saúde. “Disponibilizamos o e-commerce porque vimos a necessidade de oferecer a venda online, além dos pontos físicos que temos do produto, e ainda dar conforto para nossos clientes”, afirma o master brewer.

JANTAR

Flavia Saade, Hugo Grassi e Andrea Andrade
Flavia Saade, Hugo Grassi e Andrea Andrade: noite gastronômica na Praia da Costa Crédito: Divulgação

ENCONTRO DE MENTORIA

O consultor de marketing digital André Damasceno foi convidado pelo Ceo do Instituto QR, Guilherme Machado, para participar do seu encontro de mentoria, na capital São Paulo. O evento terá duração de três dias e vai reunir empresários de todo país, a partir de 4 de dezembro, a fim de abordar a transição do mercado 1.0 para o Mercado 4.0 e a adequação dos profissionais a este novo ambiente de interação social e econômica.

CAPIXABA IN RIO

Ivana Ruy
Ivana Ruy: curtindo o Copacabana Palace, no Rio Crédito: Divulgação

SAÚDE BUCAL

Acúmulo de estresse, tensão muscular, má alimentação, postura errada e noites mal dormidas. Segundo a ortodontista Catarina Riva, estes são alguns dos fatores que podem desencadear problemas bucais, como bruxismo e o Deslocamento da Articulação Temporomandibular (DTM). “A articulação Temporomandibular é responsável por nos ajudar em atividades diárias da nossa boca, como mastigar, falar, morder alimentos ou cantar. Por isso, é preciso estar atento a qualquer incômodo ou dor na região”, afirma.

COQUETEL DÉCOR

Tatiana Pradal e Ana D'Angelo
Tatiana Pradal e Ana D'Angelo Crédito: Mônica Zorzanelli

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Renata Rasseli

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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