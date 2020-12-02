Empresas do ES estão entre os 100 lugares incríveis para trabalhar

Ambiental Serra e Ambiental Vila Velha acabam de ser reconhecidas como um dos 100 lugares incríveis para trabalhar no Brasil, pelo Prêmio FIA Uol. A premiação é uma iniciativa da Fundação Instituto de Administração (FIA), em parceria com o Portal UOL, que tem o objetivo de destacar as empresas brasileiras com os mais altos níveis de satisfação entre os seus colaboradores, avaliando o ambiente de trabalho, a cultura organizacional, a atuação da liderança e a satisfação com os serviços de RH. Justino Brunelli, diretor-presidente das duas empresas – parceiras público-privadas para esgotamento sanitário em Serra e em Vila Velha – comemora o resultado, divulgado nesta terça, dia 1°, em encontro virtual. As unidades concorreram com 317 companhias em todo o país, e ficaram em 5° lugar na categoria pequenas empresas (até 200 empregados), e em 28° no ranking geral.
VERÃO 2021
AÇÃO BENEFICENTE NO JANELAS CASACOR
A arquiteta e empresária Rita Rocio Tristão, o Shopping Vitória e a Findes promoverão, no dia 3, quinta-feira, no Janelas CASACOR, jantar beneficente em prol do Asilo dos Idosos de Vitória. Em formato ajustado ao novo normal, com total respeito às normas sanitárias, com mesas distantes, ao ar livre, o evento reunirá cerca de 50 pessoas. Com temática natalina e mesas ambientadas pelos profissionais que participam do Janelas CASACOR, esta será uma oportunidade de confraternização e, em especial, de ajuda à esta instituição que há 80 anos presta importante assistência social às pessoas da terceira idade.
CONTEÚDO DIGITAL E CONSCIENTIZAÇÃO
Músico, poeta E professor, Lúcio Manga orientou alunos do 1° ano do Ensino Médio da Escola Monteiro em um projeto que alia conteúdo digital, cidadania e conscientização. Em grupos, os jovens criaram perfis no Instagram e estão produzindo posts com foco em temas como gravidez na adolescência, prevenção ao suicídio, educação ambiental, além de falar sobre arte e outros assuntos, como o fogo no Pantanal. A iniciativa faz parte do Projeto de Vida, disciplina que possui base filosófica e é voltada para o autoconhecimento e direcionamento vocacional dos estudantes. Para elaborarem os conteúdos digitais, os grupos realizaram pesquisas e entrevistas com fontes relacionadas a seus respectivos projetos, a partir de aulas em que abordam diferentes áreas do conhecimento, como Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens e Códigos e Matemática.
CONFRATERNIZAÇÃO
MASCOTE DA DOAÇÃO
A Federação do Terceiro Setor (Fundaes) lançou nesta terça-feira (1º), Dia Mundial da Doação, o seu mascote, personagem que representa e personifica uma das ações mais importantes da entidade: destacar e incentivar a importância dos capixabas destinarem parte do seu imposto de renda devido para entidades do terceiro setor, que são beneficiadas através dos recursos dos FIA - Fundo da Infância e Adolescência ou Fundo do Idoso, entre outras leis de incentivo.
A mascote se chama Leal, um leãozinho jovem, simpático e sorridente e que vai ajudar a lembrar aos capixabas sobre a importância da destinação do Imposto de Renda para projetos sociais. Uma decisão que pode fazer muita diferença no dia a dia das entidades do terceiro setor do Espírito Santo. Todos os anos, cerca de R$ 700 milhões deixam de chegar a inúmeras e necessitadas organizações por conta de os contribuintes não fazerem essa opção. Hoje apenas 10% do montante possível são efetivamente designados, apesar de ser muito fácil destinar e não haver riscos de “cair na malha fina”.
VERÃO 2021
LANÇAMENTO VIRTUAL
Martha Campos divulga seu espaço especializado em acrílico, que abriu as portas recentemente na Aleixo Neto, com um lançamento virtual nesta quarta-feira, às 17h, com transmissão ao vivo pelo Instagram de Fernanda Prates (@fernandasprates).
COQUETEL DE DECORAÇÃO
BISTRÔ EM COLATINA
Ernesto e Márcia Regattieri lançam hoje, em Colatina, o novo menu do seu bistrô Vino Vinhos com o melhor da gastronomia contemporânea, assinado pelo renomado chef Thiago Chiericatti.
SELO RESPONSÁVEL
As unidades da Estácio Vitória e Vila Velha conquistaram o “Selo de Instituição Socialmente Responsável”, concedido anualmente pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) quando reconhece as instituições de ensino superior pelas suas ações em benefício da sociedade. A certificação tem como objetivo mostrar que a instituição promove ações com foco no bem-estar social e no desenvolvimento sustentável da comunidade na qual está inserida. Para receber o selo, as instituições precisam cumprir uma série de atividades que devem ser registradas na plataforma da campanha. Em outubro, a Estácio promoveu a 8ª edição da Semana de Sustentabilidade e Responsabilidade Social, momento em que todos os campi da instituição promoveram ações relacionadas às três dimensões da Sustentabilidade: ambiental, econômica e social. “A obtenção desse resultado reforça nosso compromisso por uma educação mais inclusiva. Estamos orgulhosos pela conquista do Selo de Instituição Socialmente Responsável e vamos continuar investindo em ações importantes que possam impactar a vida de nossos alunos, colaboradores e a sociedade em geral”, comemora Anderson Paulo da Cruz, Diretor da Estácio no Espírito Santo.
ASSÉDIO MORAL E ASSÉDIO SEXUAL EM PAUTA
Dr. Flávio Fabiano, advogado criminalista e especialista em Criminologia, debate o tema "Assédio Moral Vs Assédio Sexual nas relações trabalhistas e criminais", nesta quarta-feira (2), em evento digital organizado pela faculdade Novo Milênio. Participam ainda os advogados Jaldessy P. Assis Júnior e Alexandre Rossoni.