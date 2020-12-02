Empresas do ES estão entre os 100 lugares incríveis para trabalhar

Justino Brunelli, diretor-presidente da Ambiental Serra e Ambiental Vila Velha Crédito: Divulgação

Ambiental Serra e Ambiental Vila Velha acabam de ser reconhecidas como um dos 100 lugares incríveis para trabalhar no Brasil, pelo Prêmio FIA Uol. A premiação é uma iniciativa da Fundação Instituto de Administração (FIA), em parceria com o Portal UOL, que tem o objetivo de destacar as empresas brasileiras com os mais altos níveis de satisfação entre os seus colaboradores, avaliando o ambiente de trabalho, a cultura organizacional, a atuação da liderança e a satisfação com os serviços de RH. Justino Brunelli, diretor-presidente das duas empresas – parceiras público-privadas para esgotamento sanitário em Serra e em Vila Velha – comemora o resultado, divulgado nesta terça, dia 1°, em encontro virtual. As unidades concorreram com 317 companhias em todo o país, e ficaram em 5° lugar na categoria pequenas empresas (até 200 empregados), e em 28° no ranking geral.

VERÃO 2021

A empresária Marcella Vieira lança coleção de verão Crédito: Divulgação Marthê

AÇÃO BENEFICENTE NO JANELAS CASACOR

A arquiteta e empresária Rita Rocio Tristão, o Shopping Vitória e a Findes promoverão, no dia 3, quinta-feira, no Janelas CASACOR, jantar beneficente em prol do Asilo dos Idosos de Vitória. Em formato ajustado ao novo normal, com total respeito às normas sanitárias, com mesas distantes, ao ar livre, o evento reunirá cerca de 50 pessoas. Com temática natalina e mesas ambientadas pelos profissionais que participam do Janelas CASACOR, esta será uma oportunidade de confraternização e, em especial, de ajuda à esta instituição que há 80 anos presta importante assistência social às pessoas da terceira idade.

Marcelo Carvalho, Enio Massaru, Hid Saib e Douglas Aguilar: no lançamento da coleção de t-shirts do projeto Neon de Hid Saib em parceria com a marca capixaba E-Life Crédito: Divulgação

CONTEÚDO DIGITAL E CONSCIENTIZAÇÃO

Músico, poeta E professor, Lúcio Manga orientou alunos do 1° ano do Ensino Médio da Escola Monteiro em um projeto que alia conteúdo digital, cidadania e conscientização. Em grupos, os jovens criaram perfis no Instagram e estão produzindo posts com foco em temas como gravidez na adolescência, prevenção ao suicídio, educação ambiental, além de falar sobre arte e outros assuntos, como o fogo no Pantanal. A iniciativa faz parte do Projeto de Vida, disciplina que possui base filosófica e é voltada para o autoconhecimento e direcionamento vocacional dos estudantes. Para elaborarem os conteúdos digitais, os grupos realizaram pesquisas e entrevistas com fontes relacionadas a seus respectivos projetos, a partir de aulas em que abordam diferentes áreas do conhecimento, como Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens e Códigos e Matemática.

CONFRATERNIZAÇÃO

Gleice Bonadiman e a arquiteta Maria Carolina Mannato: em lançamento de nova unidade da Odontoclinic, que será inaugurada neste mês na Serra Crédito: Thuanny Louzada

MASCOTE DA DOAÇÃO

A Federação do Terceiro Setor (Fundaes) lançou nesta terça-feira (1º), Dia Mundial da Doação, o seu mascote, personagem que representa e personifica uma das ações mais importantes da entidade: destacar e incentivar a importância dos capixabas destinarem parte do seu imposto de renda devido para entidades do terceiro setor, que são beneficiadas através dos recursos dos FIA - Fundo da Infância e Adolescência ou Fundo do Idoso, entre outras leis de incentivo.

A Fundaes lança o “Leal”, mascote para lembrar aos capixabas da importância da destinação de parte do Imposto de Renda para projetos sociais Crédito: Divulgação

A mascote se chama Leal, um leãozinho jovem, simpático e sorridente e que vai ajudar a lembrar aos capixabas sobre a importância da destinação do Imposto de Renda para projetos sociais. Uma decisão que pode fazer muita diferença no dia a dia das entidades do terceiro setor do Espírito Santo. Todos os anos, cerca de R$ 700 milhões deixam de chegar a inúmeras e necessitadas organizações por conta de os contribuintes não fazerem essa opção. Hoje apenas 10% do montante possível são efetivamente designados, apesar de ser muito fácil destinar e não haver riscos de “cair na malha fina”.

VERÃO 2021

Elba e Nina Sanidei: sob o sol de Manguinhos Crédito: Mônica Zorzanelli

LANÇAMENTO VIRTUAL

Martha Campos divulga seu espaço especializado em acrílico, que abriu as portas recentemente na Aleixo Neto, com um lançamento virtual nesta quarta-feira, às 17h, com transmissão ao vivo pelo Instagram de Fernanda Prates (@fernandasprates).

COQUETEL DE DECORAÇÃO

Hellen Rocha Crédito: Divulgação

BISTRÔ EM COLATINA

Ernesto e Márcia Regattieri lançam hoje, em Colatina, o novo menu do seu bistrô Vino Vinhos com o melhor da gastronomia contemporânea, assinado pelo renomado chef Thiago Chiericatti.

SELO RESPONSÁVEL

As unidades da Estácio Vitória e Vila Velha conquistaram o “Selo de Instituição Socialmente Responsável”, concedido anualmente pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) quando reconhece as instituições de ensino superior pelas suas ações em benefício da sociedade. A certificação tem como objetivo mostrar que a instituição promove ações com foco no bem-estar social e no desenvolvimento sustentável da comunidade na qual está inserida. Para receber o selo, as instituições precisam cumprir uma série de atividades que devem ser registradas na plataforma da campanha. Em outubro, a Estácio promoveu a 8ª edição da Semana de Sustentabilidade e Responsabilidade Social, momento em que todos os campi da instituição promoveram ações relacionadas às três dimensões da Sustentabilidade: ambiental, econômica e social. “A obtenção desse resultado reforça nosso compromisso por uma educação mais inclusiva. Estamos orgulhosos pela conquista do Selo de Instituição Socialmente Responsável e vamos continuar investindo em ações importantes que possam impactar a vida de nossos alunos, colaboradores e a sociedade em geral”, comemora Anderson Paulo da Cruz, Diretor da Estácio no Espírito Santo.

ASSÉDIO MORAL E ASSÉDIO SEXUAL EM PAUTA