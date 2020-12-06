FOTOS: confira quem prestigiou o jantar em prol do Asilo dos Idosos

Rita Rocio Tristão e Letícia Dalvi Crédito: Camilla Baptistin

Rita Rocio Tristão, o Shopping Vitória e a Findes receberam nesta quinta-feira (03), no Asilo dos Idosos de Vitória. Em formato ajustado ao novo normal, com total respeito às normas sanitárias, com mesas distantes, ao ar livre, o evento reuniu cerca de 50 pessoas. A arquiteta e empresária, o Shopping Vitória e a Findes receberam nesta quinta-feira (03), no Janelas Casacor, para jantar beneficente em prol doEm formato ajustado ao novo normal, com total respeito às normas sanitárias, com mesas distantes, ao ar livre, o evento reuniu cerca de 50 pessoas.

O encontro foi uma oportunidade de confraternização e, em especial, de ajuda a esta instituição que há 80 anos presta importante assistência social às pessoas da terceira idade.

“Foi uma noite diferenciada, pautada pela solidariedade, ao ar livre, em meio aos belos ambientes do Janelas Casacor”, disse Rita Tristão.

O jantar, assinado pelo Centro de Convenções de Vila Velha, trouxe delícias como filé mignon ao molho de cerveja preta e spaguethi na manteiga de ervas, no prato principal e panetone brullee, gelato e ganache, na sobremesa.

Entre os convidados estavam Luzia Toledo, Rosney Rohr Wetler e Letícia Dalvi, Rita Garajau, Maíta Mota, Ivan Aguilar, Andrea e Gibson Reggiani, Elisa e Fernanda Taveira, Fábio Dias, Vanessa Yee, Marcelo Lage, Flávia Veiga, Gil Vosta e Claudia Cola, Thais e Osvaldo Carvalho, Roberta Toledo, Juliana Vervloet, Vitor e Sabrina Cipriano.

Jantar em prol do Asilo dos Idosos

ENCONTRO DE CHEFS

O relações públicas Kaiky Plaster e as chefs Claudia Moulin e Sylvia Lis Crédito: Divulgação

O relações públicas Kaiky Plaster convidou as chefs Claudia Moulin e Sylvia Lis para uma ação especial de fim de ano. Juntos criaram a Dream Box. “Nossa caixa do sonhos é aquele presente afetivo, ideal para eternizar memórias de momentos únicos, compartilhados com quem amamos”, conta KP.

CAMPANHA DE NATAL

A campanha #AdoteumaEstrela deste ano tem como meta arrecadar 91 cestas básicas natalinas para ajudar 121 crianças e adolescentes da Fundação Beneficente da Praia do Canto (FBPC), que atua na região da Grande São Pedro, em Vitória, com oficinas de música, dança, esporte, reforço escolar e muito mais. Até o dia 14 de dezembro, é possível doar cestas básicas ou efetuar contribuição financeira. O site da FBPC, https://bit.ly/ADOTE1ESTRELA, informa todas as formas de recebimento de doações. As cestas básicas podem ser deixadas também na Vitória Motors Mercedes-Benz.

INAUGURAÇÃO