ES ganha federação para promover a cultura italiana

Considerado a maior colônia italiana do Brasil em proporção com sua população, o Espírito Santo vai contar agora com a Associação Federativa Comunità Italiana do Espírito Santo. A nova entidade é resultado da união da ACIC (Associação da Cultura Italiana de Cariacica), com vinte anos de atuação na comunidade ítalo-capixaba, juntamente com representantes de entidades, associações italianas e membros do Com.It.Es (Comitê dos Italianos no Exterior) capixabas.
A Comunità nasce com o objetivo de promover e apoiar a cultura italiana no Espírito Santo, atuando em parceria com as diversas associações, entidades, grupos folclóricos distribuídos pelo Estado.
A entidade será apresentada na próxima segunda-feira (07/12) durante a inauguração do Sportello Consolare, (escritório consular) no ES, que começou a funcionar em 16 de novembro, com a presença do cônsul-geral da Itália no Rio de Janeiro, Paolo Miraglia Del Judice, e do vice-ministro das Relações Exteriores da Itália, Ricardo Merlo.
Correção
04/12/2020 - 3:15
Após a publicação desta edição, o Consulado da Itália informou que a visita do vice-ministro Relações Exteriores da Itália, Ricardo Merlo. foi adiada para o dia 25 de janeiro de 2021, devido a imprevistos relacionados à pandemia na Itália.
COQUETEL
MOSAICOS MARROQUINOS
Desde que a Hermès criou, durante o Salão do Móvel de Milão 2018, uma enorme instalação usando azulejos marroquinos, o revestimento se tornou uma tendência da arquitetura contemporânea em diversas partes do mundo. Carlos Marianelli, diretor da Compose, destaca que no Brasil não foi diferente e diversas marcas passaram a criar peças com essa inspiração. “Recentemente, chegou ao mercado a coleção Zellige, da Roca, com revestimentos no formato 20x20cm, inspirados pela milenar técnica de mosaico marroquino, que tinha a estrela como um dos desenhos mais característicos, assim como as tonalidades de azul e vermelho. Aplicado aos projetos de casas e apartamentos, eles trazem calor à decoração de banheiros e cozinhas, mas também podem ser usados de forma mais criativa como peça de destaque em outros ambientes, com cara de obra de arte”.
INAUGURAÇÃO
RENOVAÇÃO EM 2021
Marisa de Deus Amado iniciará 2021 assumindo a presidência do Sindicato dos Notários e Registradores do Espírito Santo (Sinoreg/ES). A tabeliã será empossada durante solenidade agendada para o dia 2 de janeiro na sede da entidade, em Vitória. Márcio Oliva Romaguera e Nelisa Galante também posse na vice-presidência da instituição.
BRIND
NOVIDADE FITNESS
Marcus Frizzera lança novidade em sua academia. A partir de agora, os clientes vão poder conferir de perto as últimas peças da marca CCM Fitness, que uma das pioneiras em moda fitness. A DJ Monia Lombardi promete animar o evento que acontece na próxima quinta, dia 10.
ALTA GASTRONOMIA EM COLATINA
BOOM NA ECONOMIA
Os consórcios de imóveis foram os mais procurados na pandemia, segundo pesquisa da administradora Mycon. Especialista no ramo, Vinicius Santos lembra que o consórcio vem crescendo ano após ano, mas que a pandemia ajudou a acelerar esse crescimento. “Com mais tempo para se planejar e se reorganizar, os brasileiros têm buscado no consórcio uma forma de ‘desengavetar’ sonhos e projetos que até pouco tempo já não eram prioridades. O sentimento de mudança e de buscar algo melhor, somado a queda dos juros, foram fatores que impulsionaram todo o segmento de automóveis e imóveis de médio e alto padrão. Juntamente a outras linhas de crédito, o consórcio vem surfando essa onda que aparentemente ainda tem muito a crescer”, explica.
MODA
NOVO EMPREENDIMENTO NA PRAIA DO CANTO
O Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, vai ganhar um novo bar com a cozinha assinada pelo famoso restaurante Paris 6.