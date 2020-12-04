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Renata Rasseli

ES ganha federação para promover a cultura italiana

A Associação Federativa Comunità Italiana do Espírito Santo nasce com o objetivo de promover e apoiar a cultura italiana no Espírito Santo, atuando em parceria com associações, entidades e grupos folclóricos

Públicado em 

04 dez 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Carretela em Santa Teresa, uma das mais tradicionais festas do calendário da comunidade italiana no ES
Carretela em Santa Teresa, uma das mais tradicionais festas do calendário da comunidade italiana no ES Crédito: Instagram/reprodução/@santateresadescubra
Considerado a maior colônia italiana do Brasil em proporção com sua população, o Espírito Santo vai contar agora com a Associação Federativa Comunità Italiana do Espírito Santo. A nova entidade é resultado da união da ACIC (Associação da Cultura Italiana de Cariacica), com vinte anos de atuação na comunidade ítalo-capixaba, juntamente com representantes de entidades, associações italianas e membros do Com.It.Es (Comitê dos Italianos no Exterior) capixabas. 
A Comunità nasce com o objetivo de promover e apoiar a cultura italiana no Espírito Santo, atuando em parceria com as diversas associações, entidades, grupos folclóricos distribuídos pelo Estado. 
A entidade será apresentada na próxima segunda-feira (07/12) durante a inauguração do  Sportello Consolare, (escritório consular) no ES, que começou a funcionar em 16 de novembro, com a presença do cônsul-geral da Itália no Rio de Janeiro, Paolo Miraglia Del Judice, e do vice-ministro das Relações Exteriores da Itália, Ricardo Merlo.

Correção

04/12/2020 - 3:15
Após a publicação desta edição, o Consulado da Itália informou que a visita do vice-ministro Relações Exteriores da Itália, Ricardo Merlo. foi adiada para o dia 25 de janeiro de 2021, devido a imprevistos relacionados à pandemia na Itália.

COQUETEL

Ildo Steffen, Thiago e Clarissa Jacomelli e Vagner Loppes em noite de nova parceria
Ildo Steffen, Thiago e Clarissa Jacomelli e Vagner Loppes: em noite de nova parceria de cerimoniais do ES Crédito: Juliana e Fagner Fotografias

MOSAICOS MARROQUINOS

Desde que a Hermès criou, durante o Salão do Móvel de Milão 2018, uma enorme instalação usando azulejos marroquinos, o revestimento se tornou uma tendência da arquitetura contemporânea em diversas partes do mundo. Carlos Marianelli, diretor da Compose, destaca que no Brasil não foi diferente e diversas marcas passaram a criar peças com essa inspiração. “Recentemente, chegou ao mercado a coleção Zellige, da Roca, com revestimentos no formato 20x20cm, inspirados pela milenar técnica de mosaico marroquino, que tinha a estrela como um dos desenhos mais característicos, assim como as tonalidades de azul e vermelho. Aplicado aos projetos de casas e apartamentos, eles trazem calor à decoração de banheiros e cozinhas, mas também podem ser usados de forma mais criativa como peça de destaque em outros ambientes, com cara de obra de arte”.

INAUGURAÇÃO

Cesinha Saade e Andréia Lopes : pré-opening do escritório, na Praia do Canto
Cesinha Saade e Andréia Lopes : pré-opening do escritório da consultoria de AL, na Praia do Canto Crédito: Divulgação

RENOVAÇÃO EM 2021

Marisa de Deus Amado iniciará 2021 assumindo a presidência do Sindicato dos Notários e Registradores do Espírito Santo (Sinoreg/ES). A tabeliã será empossada durante solenidade agendada para o dia 2 de janeiro na sede da entidade, em Vitória. Márcio Oliva Romaguera e Nelisa Galante também posse na vice-presidência da instituição.

BRIND

Daniele Saquetto, Kamylo Tresena, Fabíola Saquetto e Nilson Tommaso
Daniele Saquetto, Kamylo Tresena, Fabíola Saquetto e Nilson Tommaso: um brinde ao sucesso da cerveja capixaba Crédito: Divulgação

NOVIDADE FITNESS

Marcus Frizzera lança novidade em sua academia. A partir de agora, os clientes vão poder conferir de perto as últimas peças da marca CCM Fitness, que uma das pioneiras em moda fitness. A DJ Monia Lombardi promete animar o evento que acontece na próxima quinta, dia 10.

ALTA GASTRONOMIA EM COLATINA

Noite de alta gastronomia em Colatina: os anfitriões Beatrice, Márcia, Ernesto e Ana Leticia Regattieri acompanhados do chef Thiago Chiericatti, que assina o novo menu do Vino Vinhos.
Os anfitriões Beatrice, Márcia, Ernesto e Ana Leticia Regattieri e o chef Thiago Chiericatti, que assina o novo menu do Vino Vinhos, em Colatina Crédito: Divulgação

BOOM NA ECONOMIA

Os consórcios de imóveis foram os mais procurados na pandemia, segundo pesquisa da administradora Mycon. Especialista no ramo, Vinicius Santos lembra que o consórcio vem crescendo ano após ano, mas que a pandemia ajudou a acelerar esse crescimento. “Com mais tempo para se planejar e se reorganizar, os brasileiros têm buscado no consórcio uma forma de ‘desengavetar’ sonhos e projetos que até pouco tempo já não eram prioridades. O sentimento de mudança e de buscar algo melhor, somado a queda dos juros, foram fatores que impulsionaram todo o segmento de automóveis e imóveis de médio e alto padrão. Juntamente a outras linhas de crédito, o consórcio vem surfando essa onda que aparentemente ainda tem muito a crescer”, explica.

MODA

Wagner Paiva veio de Salvador conhecer de perto a loja de moda masculina de Carol e Ricardo Lobato. O espaço, na Chapot Presvot, Praia do Canto, conta com uma obra exclusiva do fotógrafo
Wagner Paiva veio de Salvador conhecer de perto a loja de moda masculina de Carol e Ricardo Lobato. O espaço, na Chapot Presvot, Praia do Canto, conta com uma obra exclusiva do fotógrafo Crédito: Divulgação

NOVO EMPREENDIMENTO NA PRAIA DO CANTO

O Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, vai ganhar um novo bar com a cozinha assinada pelo famoso restaurante Paris 6.

FERAS DA ODONTOLOGIA

Os cirurgiões dentistas Guilherme Scalzer e Judith Ottoni com o professor Pedro Prado de São Paulo que veio dar um curso de Fotografia Odontológica e Documentação.
Os cirurgiões dentistas Guilherme Scalzer e Judith Ottoni e o professor Pedro Prado,  que veio de São Paulo, para dar um curso de Fotografia Odontológica e Documentação. Crédito: Divulgação

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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