ES ganha federação para promover a cultura italiana

Carretela em Santa Teresa, uma das mais tradicionais festas do calendário da comunidade italiana no ES Crédito: Instagram/reprodução/@santateresadescubra

Considerado a maior colônia italiana do Brasil em proporção com sua população, o Espírito Santo vai contar agora com a Associação Federativa Comunità Italiana do Espírito Santo. A nova entidade é resultado da união da ACIC (Associação da Cultura Italiana de Cariacica), com vinte anos de atuação na comunidade ítalo-capixaba, juntamente com representantes de entidades, associações italianas e membros do Com.It.Es (Comitê dos Italianos no Exterior) capixabas.

A Comunità nasce com o objetivo de promover e apoiar a cultura italiana no Espírito Santo, atuando em parceria com as diversas associações, entidades, grupos folclóricos distribuídos pelo Estado.

Paolo Miraglia Del Judice, e do vice-ministro das Relações Exteriores da Itália, Ricardo Merlo. A entidade será apresentada na próxima segunda-feira (07/12) durante a inauguração do Sportello Consolare, (escritório consular) no ES, que começou a funcionar em 16 de novembro, com a presença do cônsul-geral da Itália no Rio de Janeiro,, e do vice-ministro das Relações Exteriores da Itália,

Correção Após a publicação desta edição, o Consulado da Itália informou que a visita do vice-ministro Relações Exteriores da Itália, Ricardo Merlo. foi adiada para o dia 25 de janeiro de 2021, devido a imprevistos relacionados à pandemia na Itália.

COQUETEL

Ildo Steffen, Thiago e Clarissa Jacomelli e Vagner Loppes: em noite de nova parceria de cerimoniais do ES Crédito: Juliana e Fagner Fotografias

MOSAICOS MARROQUINOS

Desde que a Hermès criou, durante o Salão do Móvel de Milão 2018, uma enorme instalação usando azulejos marroquinos, o revestimento se tornou uma tendência da arquitetura contemporânea em diversas partes do mundo. Carlos Marianelli, diretor da Compose, destaca que no Brasil não foi diferente e diversas marcas passaram a criar peças com essa inspiração. “Recentemente, chegou ao mercado a coleção Zellige, da Roca, com revestimentos no formato 20x20cm, inspirados pela milenar técnica de mosaico marroquino, que tinha a estrela como um dos desenhos mais característicos, assim como as tonalidades de azul e vermelho. Aplicado aos projetos de casas e apartamentos, eles trazem calor à decoração de banheiros e cozinhas, mas também podem ser usados de forma mais criativa como peça de destaque em outros ambientes, com cara de obra de arte”.

INAUGURAÇÃO

Cesinha Saade e Andréia Lopes : pré-opening do escritório da consultoria de AL, na Praia do Canto Crédito: Divulgação

RENOVAÇÃO EM 2021

Marisa de Deus Amado iniciará 2021 assumindo a presidência do Sindicato dos Notários e Registradores do Espírito Santo (Sinoreg/ES). A tabeliã será empossada durante solenidade agendada para o dia 2 de janeiro na sede da entidade, em Vitória. Márcio Oliva Romaguera e Nelisa Galante também posse na vice-presidência da instituição.

BRIND

Daniele Saquetto, Kamylo Tresena, Fabíola Saquetto e Nilson Tommaso: um brinde ao sucesso da cerveja capixaba Crédito: Divulgação

NOVIDADE FITNESS

Marcus Frizzera lança novidade em sua academia. A partir de agora, os clientes vão poder conferir de perto as últimas peças da marca CCM Fitness, que uma das pioneiras em moda fitness. A DJ Monia Lombardi promete animar o evento que acontece na próxima quinta, dia 10.

ALTA GASTRONOMIA EM COLATINA

Os anfitriões Beatrice, Márcia, Ernesto e Ana Leticia Regattieri e o chef Thiago Chiericatti, que assina o novo menu do Vino Vinhos, em Colatina Crédito: Divulgação

BOOM NA ECONOMIA

Os consórcios de imóveis foram os mais procurados na pandemia, segundo pesquisa da administradora Mycon. Especialista no ramo, Vinicius Santos lembra que o consórcio vem crescendo ano após ano, mas que a pandemia ajudou a acelerar esse crescimento. “Com mais tempo para se planejar e se reorganizar, os brasileiros têm buscado no consórcio uma forma de ‘desengavetar’ sonhos e projetos que até pouco tempo já não eram prioridades. O sentimento de mudança e de buscar algo melhor, somado a queda dos juros, foram fatores que impulsionaram todo o segmento de automóveis e imóveis de médio e alto padrão. Juntamente a outras linhas de crédito, o consórcio vem surfando essa onda que aparentemente ainda tem muito a crescer”, explica.

MODA

Wagner Paiva veio de Salvador conhecer de perto a loja de moda masculina de Carol e Ricardo Lobato. O espaço, na Chapot Presvot, Praia do Canto, conta com uma obra exclusiva do fotógrafo Crédito: Divulgação

NOVO EMPREENDIMENTO NA PRAIA DO CANTO

O Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, vai ganhar um novo bar com a cozinha assinada pelo famoso restaurante Paris 6.

FERAS DA ODONTOLOGIA