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Renata Rasseli

FOTOS: confira quem prestigiou o "Fim de Expediente" ao vivo de Vitória

A Rede Gazeta encerrou a programação do Vitória Summit, que debateu política e economia no pós-pandemia, com o programa da CBN. O convidado especial foi o jornalista da Globo Rodrigo Bocardi

Publicado em 05 de Dezembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

05 dez 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Marcello Moraes, Rodrigo Bocardi, Lorenzo Pazolini, Café Lindenberg e Teco Medina
O diretor de Negócios da Rede Gazeta, Marcello Moraes, o jornalista Rodrigo Bocardi, o prefeito eleito de Vitória, Lorenzo Pazolini, o diretor-geral da Rede Gazeta, Café Lindenberg e Teco Medina Crédito: Mônica Zorzanelli
Depois de três dias de debate sobre política e economia pós-pandemia, o Vitória Summit, evento promovido pela Rede Gazeta, encerrou na noite desta sexta-feira (04), com a edição anual do programa "Fim de Expediente", da Rádio CBN, no Espírito Santo. O programa, que tradicionalmente era apresentado em Pedra Azul, com apresentação do ator Dan Stulbach, o escritor José Godoy e o economista Teco Medina, desceu a serra e foi transmitido ao vivo de Vitória.  Dan e Godoy  participaram de forma online e Teco Medina comandou o programa presencialmente, junto ao convidado especial: o jornalista da Rede Globo Rodrigo Bocardi.
Vitória Summit 2020: a vice-governadora Jaqueline Moraes e o diretor geral da Rede Gazeta, Café Lindenberg
A vice-governadora, Jaqueline Moraes, e o diretor geral da Rede Gazeta, Café Lindenberg Crédito: Mônica Zorzanelli
O jornalista Rodrigo Bocardi, que estreou seu novo programa na CBN, "Ponto Final", há três semanas, falou da sua rotina, que começa cedo diariamente. "Acordo todos os dias às 4h. A hora mais difícil é entre o toque do despertador e fazer a barba e se ver sozinho no mundo enquanto todos dormem. Às 5h15, tomo um energético e depois, que engrena, vamos em frente", brincou Bocardi, em resposta a Teco. 
Teco, por sua vez, brincou com a plateia dizendo que no ES ninguém se importa com "Bom dia, boa tarde". "Aqui, Bocardi, para conquistar a simpatia basta dizer: "moqueca é capixaba, o resto é peixada". Foi super aplaudido. 
Bocardi falou da importância do jornalismo profissional durante a pandemia.  "A imprensa tem papel importante em checar os dados, conferir números e fazer a ponte da boa informação com o público neste momento tão desafiador. A pandemia é tempo de incertezas", disse o jornalista que apresenta o "Bom Dia São Paulo".
Teco, que já merece o título de cidadão capixaba por colecionar visitas ao Estado, postou várias fotos do dia lindo de sol em Vitória, em suas redes sociais. "Estamos ao vivo da Ilha do Boi, vizinha da Ilha do Frade, em um cenário de cartão-postal", disse no ar para todo o Brasil.
Após o fim do programa, os convidados foram recebidos com um coquetel ao ar livre regado ao som do Finest Hour Trio. Confira as fotos!

Programa Fim de Expediente no Vitória Summit 2020

ANIVERSÁRIO

Café Lindenberg e Renato Casagrande
Café Lindenberg e o governador Renato Casagrande, que comemorou 60 anos nesta quinta-feira (03) e ganhou a bolsa do evento a Rede Gazeta Crédito: Carlos Alberto Silva
AVISO: as máscaras foram retiradas somente no momento da fotografia. 

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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