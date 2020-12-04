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Luiza Trajano diz que abrirá lojas físicas da Magazine Luiza no ES

Primeira unidade será em Vitória. Informação foi passada pela empresária em live realizada no evento Vitória Summit, da Rede Gazeta. Ela também afirmou que o país precisa de reformas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2020 às 15:57

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 15:57

Vitória Summit com a Luiza Trajano da Magazine Luiza
Vitória Summit com a Luiza Trajano da Magazine Luiza Crédito: Carlos Alberto Silva
A empresária Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração da Magazine Luiza, disse nesta sexta-feira (4) em live transmitida no site de A Gazeta, que a marca deve abrir lojas físicas no Espírito Santo. Segundo ela, uma primeira unidade será feita em Vitória.
Ela afirma que a chegada da Magalu é uma promessa que fez ano passado a autoridades capixabas e agora garante que a varejista deve começar a operar no Estado capixaba.

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"Vamos abrir uma loja em Vitória. Por enquanto, só estamos no digital. Já abrimos 50 lojas [no país] neste ano. O Espírito Santo é um Estado legal. Tentamos chegar aí há alguns anos, quando compramos algumas redes, mas não conseguimos. Estamos devendo uma loja aí. Estive há pouco tempo no Estado e prometi a abertura de uma unidade", afirmou.
A declaração foi dada durante o Papo de CEO, painel do Vitória Summit, evento realizado da Rede Gazeta. Além de Luiza, também participou Maria Silvia Bastos Marques, presidente do Conselho Consultivo do Goldman Sachs no Brasil. O debate foi mediado pelo professor e escritor da área de negócios Carlos Júlio. (Assista abaixo)
No evento, Luiza ainda ponderou que o Brasil precisa de reformas para voltar a crescer e gerar empregos e disse que investimentos e incentivos na área de turismo podem ser uma das saídas para a criação de novos postos de trabalho..
"Faltam duas coisas no Brasil, além da união: gestão e digitalizar o país. Eles estão tão preocupados com a reforma administrativa, parecendo que vai tirar quem está lá há muito tempo. Vamos fazer uma reforma na digitalização e na gestão. Não dá para não ter planejamento estratégico do país nos próximos dez anos", destacou.
Para ela, esse planejamento deve ser feito principalmente com quatro focos: educação, saúde, habitação e emprego. "Sem essas métricas ninguém vai para frente nem em uma empresa pequena. Gosto de político que saiba fazer essa gestão, mas falta um plano estratégico para até 2032. O Instituto Mulheres do Brasil está pronto para ajudar com isso", ressaltou.

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A empreendedora também disse que o país precisa se digitalizar para gerar oportunidades e expandir o mercado de trabalho. Além disso, ela defendeu que a vacina contra a Covid-19 não pode ficar sendo usada como um jogo político.
"Um amigo me disse que não ia mais ter emprego com a digitalização e eu não concordo. Há um mundo de possibilidades. Portugal, por exemplo, se reergueu com o turismo. O Brasil tinha 6 milhões de turistas e Portugal recebe 15 milhões, com 10 milhões de habitantes. O turismo em um país pobre de educação e oportunidades,  pode gerar milhares de empregos, que vão desde a pessoa que limpa o hotel até o dono do avião. Imagina uma união em torno do turismo brasileiro o quanto de possibilidades poderiam ser abertas", acrescentou.
Ela também lembrou da participação do Magazine Luiza no Programa Não Demita, onde 10 mil empresários não dispensaram seus funcionários durante a pandemia. O Magalu admitiu 4 mil pessoas este ano, em diferentes áreas como digital, logística, loja, entregador, fora os contratos terceirizados que geramos, disse.

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