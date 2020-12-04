Luiza Trajano diz que abrirá lojas físicas da Magazine Luiza no ES

Vitória Summit com a Luiza Trajano da Magazine Luiza Crédito: Carlos Alberto Silva

A empresária Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração da Magazine Luiza, disse nesta sexta-feira (4) em live transmitida no site de A Gazeta, que a marca deve abrir lojas físicas no Espírito Santo . Segundo ela, uma primeira unidade será feita em Vitória.

Ela afirma que a chegada da Magalu é uma promessa que fez ano passado a autoridades capixabas e agora garante que a varejista deve começar a operar no Estado capixaba.

"Vamos abrir uma loja em Vitória. Por enquanto, só estamos no digital. Já abrimos 50 lojas [no país] neste ano. O Espírito Santo é um Estado legal. Tentamos chegar aí há alguns anos, quando compramos algumas redes, mas não conseguimos. Estamos devendo uma loja aí. Estive há pouco tempo no Estado e prometi a abertura de uma unidade", afirmou.

(Assista abaixo) A declaração foi dada durante o Papo de CEO, painel do Vitória Summit , evento realizado da Rede Gazeta. Além de Luiza, também participou Maria Silvia Bastos Marques, presidente do Conselho Consultivo do Goldman Sachs no Brasil. O debate foi mediado pelo professor e escritor da área de negócios Carlos Júlio.

No evento, Luiza ainda ponderou que o Brasil precisa de reformas para voltar a crescer e gerar empregos e disse que investimentos e incentivos na área de turismo podem ser uma das saídas para a criação de novos postos de trabalho..

"Faltam duas coisas no Brasil, além da união: gestão e digitalizar o país. Eles estão tão preocupados com a reforma administrativa, parecendo que vai tirar quem está lá há muito tempo. Vamos fazer uma reforma na digitalização e na gestão. Não dá para não ter planejamento estratégico do país nos próximos dez anos", destacou.

Para ela, esse planejamento deve ser feito principalmente com quatro focos: educação, saúde, habitação e emprego. "Sem essas métricas ninguém vai para frente nem em uma empresa pequena. Gosto de político que saiba fazer essa gestão, mas falta um plano estratégico para até 2032. O Instituto Mulheres do Brasil está pronto para ajudar com isso", ressaltou.

A empreendedora também disse que o país precisa se digitalizar para gerar oportunidades e expandir o mercado de trabalho. Além disso, ela defendeu que a vacina contra a Covid-19 não pode ficar sendo usada como um jogo político.

"Um amigo me disse que não ia mais ter emprego com a digitalização e eu não concordo. Há um mundo de possibilidades. Portugal, por exemplo, se reergueu com o turismo. O Brasil tinha 6 milhões de turistas e Portugal recebe 15 milhões, com 10 milhões de habitantes. O turismo em um país pobre de educação e oportunidades, pode gerar milhares de empregos, que vão desde a pessoa que limpa o hotel até o dono do avião. Imagina uma união em torno do turismo brasileiro o quanto de possibilidades poderiam ser abertas", acrescentou.