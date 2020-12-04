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Reveja a live 'Papo de CEO' com Luiza Trajano e Maria Silvia Bastos

Essas mulheres empreendedoras e inspiradoras dividem suas experiências durante painel o painel Papo de CEO do Vitória Summit, evento realizado pela Rede Gazeta, com transmissão ao vivo exclusiva para assinantes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2020 às 09:44

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 09:44

Luiza Trajano e Maria Silvia Bastos Marques vão participar do Vitória Summit 2020, promovido pela Rede Gazeta
Luiza Trajano e Maria Silvia Bastos Marques vão participar do Vitória Summit 2020, promovido pela Rede Gazeta Crédito: Montagem AG/Imagens: divulgação
A empresária Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, e a administradora Maria Silvia Bastos Marques, presidente do Conselho Consultivo do Goldman Sachs no Brasil, participaram, nesta sexta-feira (4), do Vitória Summit, evento realizado pela Rede Gazeta.
Elas foram convidadas para o painel "Papo de CEO". A mediação ficou por conta do professor e escritor da área de negócios Carlos Júlio. O evento foi transmitido com exclusividade para os assinantes de A Gazeta.
Luiza, que assumiu o comando do "Magalu" em 1991, foi a responsável pela informatização da rede de estabelecimentos, que levou ao lançamento da primeira loja virtual do Brasil. Hoje, é a mulher mais rica do país, segundo ranking da Forbes. Maria Silvia foi a  primeira mulher a presidir o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no governo de Michel Temer. Também foi a primeira a comandar a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), de 1996 a 2002.

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