Reveja a live 'Papo de CEO' com Luiza Trajano e Maria Silvia Bastos

Elas foram convidadas para o painel "Papo de CEO". A mediação ficou por conta do professor e escritor da área de negócios Carlos Júlio. O evento foi transmitido com exclusividade para os assinantes de A Gazeta .

Luiza, que assumiu o comando do "Magalu" em 1991, foi a responsável pela informatização da rede de estabelecimentos, que levou ao lançamento da primeira loja virtual do Brasil. Hoje, é a mulher mais rica do país, segundo ranking da Forbes. Maria Silvia foi a primeira mulher a presidir o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no governo de Michel Temer. Também foi a primeira a comandar a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), de 1996 a 2002.