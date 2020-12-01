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'Fim de Expediente' da CBN é transmitido ao vivo em A Gazeta

O convidado especial desta edição realizada em Vitória é o jornalista Rodrigo Bocardi; o programa marca o encerramento do Vitória Summit
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2020 às 19:55

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 19:55

José Godoy, Teco Medina e Dan Stulbach comandam o
José Godoy, Teco Medina e Dan Stulbach comandam o "Fim do Expediente" da Rádio CBN Crédito: Reprodução/Twitter
O Fim do Expediente da Rádio CBN desta sexta-feira (4), que marca o encerramento do Vitória Summit realizado pela Rede Gazeta, vai ser transmitido ao vivo nesta página a partir das 18h30. Com apresentação do ator Dan Stulbach, o escritor José Godoy e o economista Teco Medina, o programa vai ser transmitido do Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória. O convidado especial desta edição vai ser o jornalista Rodrigo Bocardi.
De forma descontraída, o "Fim de Expediente" repassa os últimos acontecimentos  da semana num clima relaxado e de confraternização. O evento reúne empresários e políticos capixabas que foram convidados para acompanhar a edição de forma presencial, respeitando todos os protocolos de segurança sanitária para evitar a propagação da Covid-19. A cobertura completa do Vitória Summit pode ser acompanhada pela página especial do evento.

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