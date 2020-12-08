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Renata Rasseli

Wanessa Camargo faz tratamento para "tirar gordurinhas" no ES

A cantora, que vai passar as festas de final de ano no Estado, com a família,  recorreu ao Scizer, sistema de contorno corporal não cirúrgico, com a médica capixaba Priscila Passamani

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 10:30

Públicado em 

08 dez 2020 às 10:30
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Dra. Priscila Passamani e Wanessa Camargo
A médica dermatologista Priscila Passamani e a cantora Wanessa Camargo: sessão de Scizer  Crédito: Mônica Zorzanelli
Depois de fazer procedimentos de pele, em sua última temporada no ES, a cantora Wanessa Camargo, que está de volta ao Estado para as festas de final de ano, recorreu ao Scizer, sistema de contorno corporal não cirúrgico, com a médica capixaba Priscila PassamaniO procedimento, realizado nesta segunda-feira, em clínica na Enseada do Suá, Vitória, é o queridinho pra quem deseja se livrar das gordurinhas localizadas. Indolor, o procedimento de resfriamento inteligente de última geração, elimina a gordura subcutânea sem danificar a epiderme. "Esse tratamento é pra aquelas gordurinhas que se apaixonam por você e não te largam nunca", brincou a cantora.
Dra. Priscila Passamani e Wanessa Camargo
Dra. Priscila Passamani e a cantora Wanessa Camargo Crédito: Mônica Zorzanelli

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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