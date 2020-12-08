Wanessa Camargo faz tratamento para "tirar gordurinhas" no ES

Depois de fazer procedimentos de pele, em sua última temporada no ES, a cantora Wanessa Camargo, que está de volta ao Estado para as festas de final de ano, recorreu ao Scizer, sistema de contorno corporal não cirúrgico, com a médica capixaba Priscila Passamani. O procedimento, realizado nesta segunda-feira, em clínica na Enseada do Suá, Vitória, é o queridinho pra quem deseja se livrar das gordurinhas localizadas. Indolor, o procedimento de resfriamento inteligente de última geração, elimina a gordura subcutânea sem danificar a epiderme. "Esse tratamento é pra aquelas gordurinhas que se apaixonam por você e não te largam nunca", brincou a cantora.