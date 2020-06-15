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Renata Rasseli

Morando no ES, Wanessa Camargo faz pose em tratamento de pele

A cantora, que passa temporada com a família no Estado, escolheu a clínica da dermatologista capixaba Priscila Passamani para fazer tratamentos preventivos na peles

Publicado em 15 de Junho de 2020 às 11:08

Públicado em 

15 jun 2020 às 11:08
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

A dermatologista Priscilla Passamani e a cantora Wanessa Camargo
A dermatologista Priscilla Passamani e a cantora Wanessa Camargo Crédito: Monica Zorzanelli
Morando no ES nesta temporada de pandemia com a família, a cantora Wanessa Camargo "acapixabou" os cuidados com sua saúde. Está cuidando da beleza da sua pele na clínica da médica capixaba Priscila Passamani. Bem-humorada, a cantora passou  tratamentos preventivos na última sexta-feira (12) e fez pose para a coluna. A médica foi indicada por familiares capixabas de Wanessa, que é casada com o empresário Marcus Buaiz.
Cantora Wanessa Camargo faz tratamento de pele no ES com a dermatologista Priscilla Passamani
Cantora Wanessa Camargo faz tratamento de pele no ES com a dermatologista Priscilla Passamani Crédito: Mônica Zorzanelli
Mesmo depois de ter sido infectada pela Covid-ES, a cantora Wanessa foi atendida com todos os protocolos de segurança exigidos durante a pandemia, como uso de máscara e uso de álcool em gel. 
Cantora Wanessa Camargo faz tratamento de pele no ES com a dermatologista Priscilla Passamani
Cantora Wanessa Camargo faz tratamento de pele no ES com a dermatologista Priscilla Passamani Crédito: Mônica Zorzanelli
Cantora Wanessa Camargo faz tratamento de pele no ES com a dermatologista Priscilla Passamani
Cantora Wanessa Camargo faz tratamento de pele no ES com a dermatologista Priscilla Passamani Crédito: Mônica Zorzanelli

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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