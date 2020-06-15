Morando no ES, Wanessa Camargo faz pose em tratamento de pele

Morando no ES nesta temporada de pandemia com a família, a cantora Wanessa Camargo "acapixabou" os cuidados com sua saúde. Está cuidando da beleza da sua pele na clínica da médica capixaba Priscila Passamani. Bem-humorada, a cantora passou tratamentos preventivos na última sexta-feira (12) e fez pose para a coluna. A médica foi indicada por familiares capixabas de Wanessa, que é casada com o empresário Marcus Buaiz.
Mesmo depois de ter sido infectada pela Covid-ES, a cantora Wanessa foi atendida com todos os protocolos de segurança exigidos durante a pandemia, como uso de máscara e uso de álcool em gel.