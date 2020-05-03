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Renata Rasseli

Café capixaba será destaque na Live de Wanessa Camargo no Youtube

Wanessa também irá anunciar a doação uma tonelada de café, mistura para bolo e farinha de trigo  para a Apae de Vitória

Públicado em 

03 mai 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

A cantora Wanessa Camargo
A cantora Wanessa Camargo Crédito: Reprodução/Instagram @wanessa
O café capixaba será um dos destaques da live que Wanessa Camargo fará neste domingo, às 20h, no seu canal do Youtube. Eduarda Buaiz está apoiando o show e, em diferentes momentos, o Café Numero Um estará presente, reforçando a qualidade do café produzido no Espírito Santo. A empresa vai aproveitar a live para interagir com o público por meio de uma promoção, que sorteará produtos e um CD autografado da cantora. Wanessa também irá anunciar a doação que o Café Numero Um está fazendo de uma tonelada de produtos, entre café, mistura para bolo e farinha de trigo, para a Apae de Vitória, instituição referência no atendimento a pessoas com deficiências intelectuais.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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