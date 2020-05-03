Café capixaba será destaque na Live de Wanessa Camargo no Youtube

O café capixaba será um dos destaques da live que Wanessa Camargo fará neste domingo, às 20h, no seu canal do Youtube. Eduarda Buaiz está apoiando o show e, em diferentes momentos, o Café Numero Um estará presente, reforçando a qualidade do café produzido no Espírito Santo. A empresa vai aproveitar a live para interagir com o público por meio de uma promoção, que sorteará produtos e um CD autografado da cantora. Wanessa também irá anunciar a doação que o Café Numero Um está fazendo de uma tonelada de produtos, entre café, mistura para bolo e farinha de trigo, para a Apae de Vitória, instituição referência no atendimento a pessoas com deficiências intelectuais.