Wanessa e Marcus Buaiz curtem réveillon com família em Guarapari

Wanessa Camargo e o marido, o empresário capixaba Marcus Buaiz, curtiram muito os agitos de Guarapari no réveillon.
Os dois, que já posaram até ao lado de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda e Camilla Camargo na casa da família neste verão, aproveitaram a virada com os parentes em condomínio de luxo em que que a família de Marcus tem casa.
Em cliques postados pelo próprio Marcus nas redes sociais é possível ver a irmã do empresário, Eduarda Buaiz, com o marido, Cláudio Rezende, e os filhos, Felipe e Arthur, além do marido de Camilla Camargo, Leonardo Lessa Lopes.
De longe, a madrasta de Wanessa ainda desejou, nos comentários do post do Instagram: "José todo estiloso! Feliz ano novo para vocês!". Graciele e Zezé romperam 2020 em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, onde o sertanejo fez show.