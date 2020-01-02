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Wanessa e Marcus Buaiz curtem réveillon com família em Guarapari

Wanessa Camargo e o marido, o megaempresário Marcus Buaiz, postaram várias fotos nas redes sociais em que aparecem ao lado dos filhos, José Marcus e João Francisco, curtindo os agitos de condomínio de luxo de Guarapari

Publicado em 02 de Janeiro de 2020 às 12:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2020 às 12:03
Eduarda Buaiz, Claudio Rezende, Wanessa Camargo e Marcus Buaiz com os filhos: réveillon 2020 em Guarapari Crédito: Reprodução/Instagram @marcusbuaiz
Wanessa Camargo e o marido, o empresário capixaba Marcus Buaiz, curtiram muito os agitos de Guarapari no réveillon.
Os dois, que já posaram até ao lado de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda e Camilla Camargo na casa da família neste verão, aproveitaram a virada com os parentes em condomínio de luxo em que que a família de Marcus tem casa. 
> Zezé Di Camargo posa com Wanessa, Graciele e Marcus Buaiz em Guarapari

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Em cliques postados pelo próprio Marcus nas redes sociais é possível ver a irmã do empresário, Eduarda Buaiz, com o marido, Cláudio Rezende, e os filhos, Felipe e Arthur, além do marido de Camilla Camargo, Leonardo Lessa Lopes. 
De longe, a madrasta de Wanessa ainda desejou, nos comentários do post do Instagram: "José todo estiloso! Feliz ano novo para vocês!". Graciele e Zezé romperam 2020 em Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, onde o sertanejo fez show. 

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